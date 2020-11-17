Son Dakika | Cristiano Ronaldo, hüzünlü hikayesini gözyaşları içinde anlattı! Babası...
Dünyanın en zengin futbolcuları arasında yer alan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, fakirlik içinde geçen çocukluk anılarını gözyaşları içinde anlattı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
HAMBURGER HİKAYESİ
Cristiano Ronaldo şu anda dünyanın en iyi futbolcularından biri olmasının yanında, en çok para kazanan figürlerinden de birine dönüşmüş durumda. Kağıt üzerinde 500 milyon euroluk serveti ile birlikte en iyi arabalara, en pahalı saatlere sahip. Ancak bu varlık bir gecede oluşmadı, Cristiano Ronaldo bir gecede zengin olmadı. Fakir bir ailede büyüyen Cristiano Ronaldo'nun çok hazinli bir "McDonalds hikayesi" var.
2
Abone Ol
YEMEK ALACAK PARASI YOKTU
Ronaldo, 12 yaşında Sporting akademisine katıldığında, büyük bir şehirde küçük bir çocuk olarak tek başına kaldı. Cebinde parasının olmadığı zamanlar oldu, karnını doyuracak parası yoktu.
3
Abone Ol
"KALAN BURGERLERİ YİYORDUK"
Portekizli yıldız, 12 yaşındaki özel hikayesini şöyle paylaşırken gözyaşlarını da tutamıyor; "12 yaşında neredeyse hiç param yoktu. Portekiz'de aynı yaş grubundaki oyuncularla birlikteydim. Benim için, ailem için zorlu bir dönemdi. Bir McDonald's vardı, orada artık burgerleri dağıtıyorlardı. Edna isminde bir kadın çalışan vardı, iki kız daha vardı. Onlar bize yardım ediyordu."
4
Abone Ol
"HEP ZAMANINDA ORADAYDI"
O kadınlardan birinin adı Paula Leca. Paula, "Restoranın önüne geliyorlardı ve birkaç burger kalmışsa, yönetici onlara vermemize izin veriyordu. O çocuklardan biri de Cristiano Ronaldo'ydu. Hep zamanında restoranın önündeydi. Neredeyse her akşam restorandaydı" diyor.
5
Abone Ol
"OĞLUM BANA İNANMIYOR"
Ronaldo'ya kalan hamburgerleri vermelerine birçok insanın inanmadığını da söyleyen Paula, "Oğluma bu hikayeyi anlatıyorum, o bile inanmıyor. Onun annesinin Ronaldo'ya hamburger verdiğine inanması zor. Eşim bunu biliyor çünkü o beni işten almaya geliyordu ve Cristiano'yu görmüştü."
6
Abone Ol
RONALDO'DAN TEŞEKKÜR
Cristiano Ronaldo, o dönem Paula ile birlikte çalışan, ulaşabildiği McDonalds çalışanlarını yemeğe davet ediyor ve hepsine tek tek teşekkür ediyor.
7
Abone Ol
EN BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ: BABASI
Tecrübeli süperstar, en büyük üzüntüsünün de babasının geldiği noktayı görmemesi olduğunu belirtiyor; "Dünyanın en iyisi olduğumu göremedi, ödüller aldığımı göremedi, başardığım şeyleri göremedi. Annem, kardeşlerim, oğlum bunları gördü ancak babam hiçbirini göremedi."
8
Abone Ol
"BİR GÜN EVLENECEĞİZ"
Ronaldo, hayat arkadaşı Georgina'nın da kendisine çok yardım ettiğini söylüyor; "Bana çok yardım etti. O çocuklarımın annesi, benim arkadaşım. Çok fazla konuşuyoruz. Ona kalbimi açtım, o da bana açtı. Bir gün kesinlikle evleneceğiz, annemin de en büyük dileği bu." (Sporx)