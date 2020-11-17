Son Dakika | Cristiano Ronaldo, hüzünlü hikayesini gözyaşları içinde anlattı! Babası...

HAMBURGER HİKAYESİ Cristiano Ronaldo şu anda dünyanın en iyi futbolcularından biri olmasının yanında, en çok para kazanan figürlerinden de birine dönüşmüş durumda. Kağıt üzerinde 500 milyon euroluk serveti ile birlikte en iyi arabalara, en pahalı saatlere sahip. Ancak bu varlık bir gecede oluşmadı, Cristiano Ronaldo bir gecede zengin olmadı. Fakir bir ailede büyüyen Cristiano Ronaldo'nun çok hazinli bir "McDonalds hikayesi" var.