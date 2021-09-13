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Haber Giriş: 13 Eylül 2021 - 11:15 | 

Son Dakika: Conor McGregor ödül törenini birbirine kattı! Reddedilince çılgına döndü ve...

Son dakika haberi... Dünyaca ünlü İrlandalı dövüşçü Conor McGregor, Amerika'da katıldığı ödül töreninde çıkardığı olayla tekrar gündem oldu. McGregor, reddedilmesinin ardından çılgına döndü ve ortalığı birbirine kattı.

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İşte geceye damga vuran olayın tüm detayları...

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UFC dövüşçüsü Conor McGregor, bir kez daha ring dışında yaptıklarıyla gündem olmayı başardı.

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Son maçında büyük bir talihsizlik yaşayan ve ayağı kırılan İrlandalı dövüşçü, Brooklyn'de düzenlenen MTV Video Müzik Ödülleri Töreni'ne katıldı.

4BASTON DETAYI...

BASTON DETAYI...

Kız arkadaşı Dee Devlin ile törene katılan McGregor kırmızı halıda boy gösterirken, ayağının kırık olması nedeniyle elinde bastonla görüldü.

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Son derece neşeli bir şekilde törende yer alan İrlandalı sporcu, ünlü oyuncu Megan Fox ve 31 yaşındaki şarkıcı sevgilisi Machine Gun Kelly ile karşılaştı ve onunla fotoğraf çektirmek istediğini söyledi.

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Kırmızı halıda gazetecilere poz verme sırasında kendilerinden sonra gelen Fox-Kelly çiftiyle birlikte poz vermek isteyen McGregor, olumsuz yanıt alınca adeta çılgına döndü.

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Conor McGregor ödül törenini birbirine kattı! Reddedilince çılgına döndü ve...

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İlk önce MGK ile sözlü diyaloğa giren McGregor, sonrasında sinirlerine hakim olamadı.

9İÇKİ BARDAĞINI FIRLATTI

İÇKİ BARDAĞINI FIRLATTI

Fox-Kelly çiftine doğru elindeki içki bardağını fırlatan McGregor'a güvenlik görevlileri müdahale etti ve Kelly'ye saldırmasını engelledi.

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Olayın ardından açıklama yapan İrlandalı sporcu, MGK'yi tanımadığını dile getirdi.

11ONA DAİR BİLGİM YOK

"ONA DAİR BİLGİM YOK"

"Aramızda hiçbir şey olmadı" diyen McGregor, "Çocuk rapçilerle kesinlikle dövüşmüyorum. Onu tanımıyorum bile. Megan Fox ile birlikte olmasının dışında ona dair hiçbir bilgim yok" dedi.

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Olaya şahit olan görgü tanıkları, McGregor'ın içki bardağını atmadan önce tökezlediğini ve sonra kendisini toparlayıp tekrar saldırmaya çalıştığını söyledi.

13YUMRUK ATMAYA HAZIRDI

"YUMRUK ATMAYA HAZIRDI"

Bir başka görgü tanığı ise, "Conor yumruk atmaya hazırdı. Güvenlikler onu zor tutuyordu" diye konuştu.

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Conor McGregor'a yakın bir kaynak ise İrlandalı dövüşçünün törenden kovulmadığını söylerken, "Olayı Conor başlatmadı ve törenden de kovulmadı. Etkinliğin tadını çıkardı" ifadelerini kullandı.

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