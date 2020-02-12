Haber Giriş: 12 Şubat 2020 - 15:59,
Son Dakika | Böyle açıkladı! Trabzonsporlu Sörloth'un cezası...
Trabzonspor'un golcü futbolcusu Alexander Sörloth, Gençlerbirliği maçının son anlarında yaptığı hareket ve gördüğü kırmızı kartla tartışma konusu oldu.
TFF Hukuk Müşavirliği, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Sörloth’u tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etmişti.
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90. dakikada Baiano'nun darbesinin ardından sinirlenip rakibini suratından tutarak iten ve kırmızı kartla oyun dışı kalan Sörtloth'a çıkacak ceza büyük merak konusu olmuştu.
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"Trabzonsporlu Sörloth’un kırmızı kartı ve alacağı ceza. Eylemin karşılığı kural dışı hareketten minimum iki maç men. Talimat öyle diyor. Ama aynı talimatın 11. Maddesi “haksız tahrik.”
"Ve ortada da kural dışı hareket kadar haksız tahrik de net. Kitaba göre çıkacak muhtemel hakkaniyetli ceza bir maç olmalıdır."
43. MADDE NE DİYOR?
Disiplin Talimatı'nın 43. maddesinde ''Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir.'' sözleri yer alıyor.
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