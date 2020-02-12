MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Böyle açıkladı! Trabzonsporlu Sörloth'un cezası...
GeriFutbol Son Dakika | Böyle açıkladı! Trabzonsporlu Sörloth'un cezası...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 12 Şubat 2020 - 15:59, /

Son Dakika | Böyle açıkladı! Trabzonsporlu Sörloth'un cezası...

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Alexander Sörloth, Gençlerbirliği maçının son anlarında yaptığı hareket ve gördüğü kırmızı kartla tartışma konusu oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

TFF Hukuk Müşavirliği, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Sörloth’u tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etmişti.

2

90. dakikada Baiano'nun darbesinin ardından sinirlenip rakibini suratından tutarak iten ve kırmızı kartla oyun dışı kalan Sörtloth'a çıkacak ceza büyük merak konusu olmuştu.

3

Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar, Jailson ve Quaresma örneklerini paylaşarak Trabzonsporlu Sörloth'un ceza alması yönünde görüş bildiriyorlar.

4

Hürriyet yazarı Tahir Kum, haftanın çok konuşulan bu tartışmasını köşesine taşırken Sörloth'a çıkacak ceza hakkında önemli bilgiler verdi.

5İşte yazının ilgili bölümü

İşte yazının ilgili bölümü

"Trabzonsporlu Sörloth’un kırmızı kartı ve alacağı ceza. Eylemin karşılığı kural dışı hareketten minimum iki maç men. Talimat öyle diyor. Ama aynı talimatın 11. Maddesi “haksız tahrik.”

6

"Bu madde, bir eylemin haksız tahrik sonucu işlenmesi halinde kurulun cezayı üçte bir oranında indirme yetkisi olduğunu söylüyor."

7

"Ve ortada da kural dışı hareket kadar haksız tahrik de net. Kitaba göre çıkacak muhtemel hakkaniyetli ceza bir maç olmalıdır."

8

"Kaldı ki bugünkü PFDK da önceki PFDK’lar da bir çok eylemde bunu işletmiş ve kural dışı hareketten bir maç ceza vermiştir. Örneğin Gomis’e kural dışı hareketten verilen 1 maçlık ceza.."

943. MADDE NE DİYOR

43. MADDE NE DİYOR?

Disiplin Talimatı'nın 43. maddesinde ''Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir.'' sözleri yer alıyor.

10

Sörloth'a 2 maç ceza verilmesi halinde Norveçli golcü, sadece kupadaki Erzurumspor ve ligdeki Sivasspor maçlarını kaçıracak. Ancak 3. maç ceza alması halinde Sörloth, 22 Şubat tarihinde deplasmandaki Beşiktaş maçında da forma giyemeyecek.

11

Sörloth'un imza törenini hatırlıyoruz...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi