Son Dakika | Bir dev daha Ozan Kabak'ın için devrede! Galatasaray'ın payına düşecek rakam...

GALATASARAY DA PAY ALACAK Bu arada Ozan Kabak'ın geleceğini Galatasaray da yakından takip ediyor. Schalke, Ozan Kabak'ı 45 milyon euroya satarsa sarı-kırmızılı kulüp yüzde 5 yetiştirme bedeli olarak 2 milyon 250 bin euroyu kasasına koyacak.