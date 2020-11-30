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GeriFutbol Son Dakika | Bir dev daha Ozan Kabak'ın için devrede! Galatasaray'ın payına düşecek rakam...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 19:45 | 

Son Dakika | Bir dev daha Ozan Kabak'ın için devrede! Galatasaray'ın payına düşecek rakam...

Liverpool ve Milan'ın peşinde olduğu Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak için bir Avrupa kulübü daha devreye girdi.

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Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen, A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Ozan Kabak için transfer iddiaları artmaya devam ediyor.

2KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
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KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Avrupa devlerinin radarında olan 20 yaşındaki stoperin devre arasında Schalke'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

3G.SARAY GÜNLERİNDEN BERİ TAKİPTE
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G.SARAY GÜNLERİNDEN BERİ TAKİPTE

Oyuncuyu Galatasaray'da oynadığı zamandan beri listesinde tutan Milan'ın, transfer görüşmelerinde bir adım önde olduğu iddia ediliyor.

4MENAJERİYLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
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MENAJERİYLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Ozan Kabak transferini ocak ayında bitirmek isteyen Milan, oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı.

5DICK VE GOMEZİN YERİNE STOPER ARANIYOR
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DICK VE GOMEZ'İN YERİNE STOPER ARANIYOR

Virgil van Dijk ile Joe Gomez'i sakatlıktan dolayı kaybeden Liverpool'da birçok isim gündeme gelirken, Jurgen Klopp'un 20 yaşındaki milli futbolcuyu istediği öne sürülmüştü.

6GÖRÜŞME YAPILDI
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GÖRÜŞME YAPILDI

İngiliz ekibinin geçtiğimiz günlerde Schalke 04 yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilmişti.

7PSG DE HAREKETE GEÇTİ
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PSG DE HAREKETE GEÇTİ

Avrupa basınında Milan ve Liverpool'un gündeminde olduğu manşetlere taşınan milli futbolcumuz Ozan Kabak için bu kez Paris Saint Germain harekete geçti.

8LEONARDO TAKİBE ALDI
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"LEONARDO TAKİBE ALDI"

Fransız basını, Paris Saint Germain'de gündem maddelerinden birinin savunmaya takviye olduğunu duyururken, Ozan Kabak'ın durumunun yakından takip edildiği belirtildi. PSG'nin futbol aklı olan Leonardo'nun, Ozan Kabak'ın durumunu takip etmeye başladığının altı çizildi.

945 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA BEDELİ
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45 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA BEDELİ

Öte yandan haberde, Avrupa'nın birçok ekibinin radarında olan Ozan Kabak için Schalke'nin sözleşmede yazan 45 milyon euroluk serbest kalma maddesinin altında bir rakamı kabul etmeye sıcak bakmadığı kaydedildi.

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PSG'nin ise genç savunmacı için nasıl bir hamle yapacağının merakla beklendiği vurgulandı.

11GALATASARAY DA PAY ALACAK
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GALATASARAY DA PAY ALACAK

Bu arada Ozan Kabak'ın geleceğini Galatasaray da yakından takip ediyor. Schalke, Ozan Kabak'ı 45 milyon euroya satarsa sarı-kırmızılı kulüp yüzde 5 yetiştirme bedeli olarak 2 milyon 250 bin euroyu kasasına koyacak.

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