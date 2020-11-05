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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta yaşanan Adem Ljajic krizinde sürpriz gelişme! İlk kez...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Kasım 2020 - 09:47 | 

Son Dakika | Beşiktaş'ta yaşanan Adem Ljajic krizinde sürpriz gelişme! İlk kez...

Özel hayatında yaşadığı problemler sebebiyle son dönemde eleştiri oklarının hedefi haline gelen Adem Ljajic'ten flaş bir karar verdi.

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1KARARINI VERDİ
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KARARINI VERDİ

Beşiktaş'ta son döneme damga vuran Adem Ljajic krizinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun son durumu teknik heyet ve yönetimi mutlu etti. İşte yaşananlar...

2BİR TÜRLÜ TOPARLAYAMADI
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BİR TÜRLÜ TOPARLAYAMADI

Geçen yılın sonlarında sevgilisi Sofija Milosevic'in kendisinden ayrılmasının ardından özel hayatında yaşadığı düşüş yeşil sahaya da yansıyan Adem Ljajic kendisini bir türlü toparlayamaması sebebiyle gündemdeydi.

3TAKIM ARKADAŞIYLA BİRLİKTE
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TAKIM ARKADAŞIYLA BİRLİKTE

Sofia Milosevic, Adem Ljajic'ten ayrıldıktan sonra Sırp futbolcunun milli takımdan arkadaşı Luka Jovic ile ilişkiye başlamıştı.

4ÇOCUKLARI OLDU
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ÇOCUKLARI OLDU

Sofija Milosevic ve Luka Jovic, yılbaşında başlayan ilişkilerini koronavirüs sebebiyle liglere verilen arada ilerletmiş ve çiftinin geçtiğimiz aylarda bir çocuğu dünyaya gelmişti.

5HAYATINI YOLUNA SOKAMADI
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HAYATINI YOLUNA SOKAMADI

Eski sevgilisi Sofija Milosevic ile milli takımdan arkadaşı Luka Jovic'in mutlu ilişkileri devam ederken Beşiktaşlı Adem Ljajic'in hayatında ise işler yolunda gitmiyordu.

6TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ
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TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Yetenekli futbolcu son olarak Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'e alınmamış ve karşılaşma öncesinde elleri belinde ısındığı için sosyal medyada büyük tepki görmüştü.

7YETENEKLİ AMA YETENEK YETMEZ
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"YETENEKLİ AMA YETENEK YETMEZ"

Son olarak Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın "Ljajic ilk 11 için hazır değil, maç temposunu yakalamadı. Ljajic çok yetenekli bir futbolcu ama yetenek yetmiyor" ifadelerini kullandığı yıldız oyuncuda flaş bir gelişme yaşandı.

8GÖRÜŞME YAPILDI
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GÖRÜŞME YAPILDI

Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti, forma giyemediği için üzgün olan Adem Ljajic'le görüşme yaptı.

9SÖZ VERDİ
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SÖZ VERDİ

Bir an önce kendisini toparlaması yönünde uyarılan 29 yaşındaki futbolcu, "Ben de performansımdan ve durumumdan memnun değilim. Ancak söz veriyorum, şans bulduğum takdirde sizlere iyi bir Ljajic izleteceğim." dedi

10BÜYÜK HIRS İÇİNDE
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BÜYÜK HIRS İÇİNDE

Eski performansıma geri dönmek için çok çalışacağım" ifadelerini kullanan tecrübeli 10 numara, eski günlerine dönmek adına büyük hırs içerisinde.

11EKSTRA ÇALIŞMALAR YAPIYOR
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EKSTRA ÇALIŞMALAR YAPIYOR

Yaptığı görüşmelerden olumlu etkileşim alan Ljajic, geldiğinden bu yana ilk kez kimse söylememesine rağmen ekstra çalışmalar yapmaya başladı.

12HERKES SOYUNMA ODASINA GİDİYOR AMA O KALIYOR
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HERKES SOYUNMA ODASINA GİDİYOR AMA O KALIYOR

Yıldız futbolcu son iki idmanın ardından herkes soyunma odasına giderken kendisi sahada kaldı ve yarım saat boyunca ekstra şut antrenmanı yaptı.

13HERKESİ MUTLU ETTİ
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HERKESİ MUTLU ETTİ

Ljajic'in bu istekli hali teknik heyeti hem şaşırttı hem de mutlu etti.

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