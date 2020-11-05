Son Dakika | Beşiktaş'ta yaşanan Adem Ljajic krizinde sürpriz gelişme! İlk kez...
Özel hayatında yaşadığı problemler sebebiyle son dönemde eleştiri oklarının hedefi haline gelen Adem Ljajic'ten flaş bir karar verdi.
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KARARINI VERDİ
Beşiktaş'ta son döneme damga vuran Adem Ljajic krizinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun son durumu teknik heyet ve yönetimi mutlu etti. İşte yaşananlar...
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BİR TÜRLÜ TOPARLAYAMADI
Geçen yılın sonlarında sevgilisi Sofija Milosevic'in kendisinden ayrılmasının ardından özel hayatında yaşadığı düşüş yeşil sahaya da yansıyan Adem Ljajic kendisini bir türlü toparlayamaması sebebiyle gündemdeydi.
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TAKIM ARKADAŞIYLA BİRLİKTE
Sofia Milosevic, Adem Ljajic'ten ayrıldıktan sonra Sırp futbolcunun milli takımdan arkadaşı Luka Jovic ile ilişkiye başlamıştı.
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ÇOCUKLARI OLDU
Sofija Milosevic ve Luka Jovic, yılbaşında başlayan ilişkilerini koronavirüs sebebiyle liglere verilen arada ilerletmiş ve çiftinin geçtiğimiz aylarda bir çocuğu dünyaya gelmişti.
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HAYATINI YOLUNA SOKAMADI
Eski sevgilisi Sofija Milosevic ile milli takımdan arkadaşı Luka Jovic'in mutlu ilişkileri devam ederken Beşiktaşlı Adem Ljajic'in hayatında ise işler yolunda gitmiyordu.
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TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ
Yetenekli futbolcu son olarak Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'e alınmamış ve karşılaşma öncesinde elleri belinde ısındığı için sosyal medyada büyük tepki görmüştü.
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"YETENEKLİ AMA YETENEK YETMEZ"
Son olarak Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın "Ljajic ilk 11 için hazır değil, maç temposunu yakalamadı. Ljajic çok yetenekli bir futbolcu ama yetenek yetmiyor" ifadelerini kullandığı yıldız oyuncuda flaş bir gelişme yaşandı.
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GÖRÜŞME YAPILDI
Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti, forma giyemediği için üzgün olan Adem Ljajic'le görüşme yaptı.
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SÖZ VERDİ
Bir an önce kendisini toparlaması yönünde uyarılan 29 yaşındaki futbolcu, "Ben de performansımdan ve durumumdan memnun değilim. Ancak söz veriyorum, şans bulduğum takdirde sizlere iyi bir Ljajic izleteceğim." dedi
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BÜYÜK HIRS İÇİNDE
Eski performansıma geri dönmek için çok çalışacağım" ifadelerini kullanan tecrübeli 10 numara, eski günlerine dönmek adına büyük hırs içerisinde.
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EKSTRA ÇALIŞMALAR YAPIYOR
Yaptığı görüşmelerden olumlu etkileşim alan Ljajic, geldiğinden bu yana ilk kez kimse söylememesine rağmen ekstra çalışmalar yapmaya başladı.
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HERKES SOYUNMA ODASINA GİDİYOR AMA O KALIYOR
Yıldız futbolcu son iki idmanın ardından herkes soyunma odasına giderken kendisi sahada kaldı ve yarım saat boyunca ekstra şut antrenmanı yaptı.
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HERKESİ MUTLU ETTİ
Ljajic'in bu istekli hali teknik heyeti hem şaşırttı hem de mutlu etti.