Son Dakika | Beşiktaş'ta yaşanan Adem Ljajic krizinde sürpriz gelişme! İlk kez...

"YETENEKLİ AMA YETENEK YETMEZ" Son olarak Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın "Ljajic ilk 11 için hazır değil, maç temposunu yakalamadı. Ljajic çok yetenekli bir futbolcu ama yetenek yetmiyor" ifadelerini kullandığı yıldız oyuncuda flaş bir gelişme yaşandı.