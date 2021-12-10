Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sırtından mı bıçaklandı? N’Koudou, Vida, Atiba gerçekleri... İstifa etmeye mecbur bırakan olaylar ve Okan Buruk iddiaları...
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen sona erdi. Hürriyet Gazetesi Beşiktaş muhabiri İsmail Er, Sergen Yalçın'ın istifasının perde arkasını kaleme aldı.
Hürriyet Gazetesi Muhabiri İsmail Er, Sergen Yalçın'ı görevi bırakmaya mecbur bırakan olayları anlattı. 49 yaşındaki teknik adam sırtından mı bıçaklandı? N’Koudou, Vida, Atiba gerçekleri ve istifa sonrası Okan Buruk iddiaları...
İSMAİL ER YAZDI...
22 bin taraftarın önünde imza atan, “En az 5 yıltakımın başında kalır, futbolculuğunda nasıl efsane olduysa teknik direktörlükte de o kadar başarılı olur” denilen bir ismi istifaya mecbur bırakan başarısız tablonun tabii ki çok sayıda sebebi bulunuyor. Yıllardır Beşiktaş’ı takip eden biri olarak bu faktörleri koronoljik olarak şöyle sıralamak mümkün...
45 GÜN YÖNETiMDEN TELEFON BEKLEDi
1- Geçtiğimiz sezonun bitiminden sonra tam 45 gün boyunca Sergen Yalçın’ı sözleşme yenilemek için kimse aramadı. 28 Haziran’da yani sezonun açılmasına 8 gün kala ancak imza atıldı. Sergen Yalçın’ın kulağına bazı teknik adamlarla görüşüldüğü de gelmişti. İmza taraftar baskıyla zoraki atıldı.
HOCADAN ÖNCE TRANSFERLER iMZA ATTI
2- Sergen Yalçın’ın sözleşme için beklediği bu 45 günlük boşlukta yönetim, Kenan Karaman, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Alex Teixeira ile anlaşmalarını yapmış, Michy Batushayi de son anda İngiltere’den getirtilmişti. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın verdiği transfer raporu ekonomik olarak kulübe yük olduğu ileri sürülerek gerçekleşmemişti. Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen Sergen Yalçın konuşmadı, sustu.
SEZON ‘SIFIR PLANLAMA’ iLE BAŞLADI
3- Oysa Sergen Yalçın stoper mevkisine Diego Godin, Mohamed Elneny, forvete ise David Ze Luiz alınması konusunda rapor sunmuştu. Hazırladığı sezon planlaması çöpe gitti. Sezona ‘sıfır planlama’ ile başlandı. Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe sezon başı kampında neredeyse tam kadro çalışırken Beşiktaş, 5’i alt yapıdan 10 futbolcu ile sezon başı antrenmanlarına başladı.
O SÖYLENTiLERiN KAYNAĞI KiM?
4- Tam bu dönemde sosyal medyada ilginç paylaşımlar dolaşmaya başladı: “Sergen Yalçın antrenman sonrası hemen Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinden ayrılıyor.” Yalçın ve ekibi bu paylaşımların kasıtlı olarak yayıldığına inanıyordu. Yönetim ile teknik heyet arasındaki güven bunalımı doruk noktasına çıkmıştı. Ama iki taraf da sessizliğini koruyordu.
GENEL KAPTAN ANLAŞMAZLIĞI
5- Futbol takımının başına ‘genel kaptan’ olarak Ahmet Dursun, Mustafa Doğan gibi isimler önerildi. Sergen Yalçın, yönetimin bu teklifine “Hayır” dedi. Mircea Lucescu veya onun tarzında, ya da eski futbolculardan Ali Gültiken, Feyyaz Uçar, Rasim Kara gibi isimlerin getirilmesinin daha uygun olacağını söyledi. Bunun üzerine yönetim kurulu, bir genel kaptan atama projesinden vazgeçti.
ViDA VE ATiBA’YI iSTEMEMiŞTi
6- Sergen Yalçın sezon başı raporunda Domagoj Vida ve performansı düşen Atiba Hutchinson’ı kadroda düşünmüyordu. Yönetim ise bu öneriye karşı çıktı. Ama ne hikmetse bu rapor takım içine sızdırıldı. Bu arada Kevin N’Koudou kampta Sergen Yalçın’a karşı disiplinsizce davranmaya başladı. Ardından antrenmanlarda Atiba teknik ekibe “Bu kadar ağır çalışma olmaz. Çok ağır yükleme yapıyorsunuz” diyerek sakatlıkları örnek gösterdi. Teknik heyet, bazı oyuncuların sakatlıklarını bahane olarak kullandığını düşünüyordu. Sergen Yalçın, “Sezon başı kampı yapmadık, bu çalışmaları yapmak zorundayız” diyerek Atiba’yı susturdu.
YÖNETiMiN DESTEĞiNi HiSSEDEMEDi
7- Sezona bu sıkıntılarla başlayan Sergen Yalçın, isminin ve başarılarının karşılığı olarak yönetimden ‘tam destek’ bekliyordu ama bunu göremedi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ, kendisine güvendiklerini hem bizzat yüzüne hem de medyaya ifade ediyolardı. Ancak Sergen Hoca bu desteği bir türlü hissedemedi. Zaman zaman yalnız bırakıldığını dahi düşündü. Özellikle kötü sonuçların ardından bu duyguyu fazlasıyla hissetti. Burak Elmas’ın Fatih Terim’e, Ali Koç’un Vitor Pereira’ya verdiği gibi bir destek istiyordu. Böyle olduğu için de, “Hocam, kadro dışı bırakılmasını istediğin oyuncu varsa söyle, gereğini yapalım” diyen yöneticilere hiçbir zaman isim vermedi.
SIRTINDAN MI BIÇAKLANDI?
8- Bir teknik direktörün “Bu mağlubiyetin sorumluluğunu almıyorum” demesi kolay değildir. Hele hele Sergen Yalçın gibi, geçen sezon her türlü koşulda oyuncularının arkasında duran bir teknik adam söylüyorsa, altında mutlaka sağlam gerekçeler vardır. Pjanic, N’Koudou, Rosier, Alex Teixeira, Batshuayi başta olmak üzere bazı kilit oyuncuların yeterince çalışmadığı uzun süredir konuşulan bir iddiaydı. Rosier’in 4-0 kaybedilen Giresunspor maçından sonra tribünleri dolaşarak kendince göre özür dilemesinin de Sergen Yalçın’la arasındaki bağları tamamen kopardığı ifade ediliyor.
LİSTEDE OKAN BURUK DA VAR
Yerlilerden; daha önce de siyah beyazlıları çalıştıran ve halen Demir Grup Sivasspor’da görev yapan Rıza Çalımbay, A Milli Takım’da Stefan Kuntz’un yardımcılığını yapan Kenan Koçak, Başakşehir’den ayrıldıktan sonra bir takımla anlaşmayan Okan Buruk ve kulübün eski futbolcularından Mehmet Özdilek ile Tayfur Havutçu gündeme geldi.
FONSECA SÜRPRİZİ
Daniel Farke’den sonra gündeme gelen ikinci yabancı kariyerinde Shakthar Donetsk ve Roma gibi önemli kulüpler bulunan Portekizli Paulo Fonseca.
YÖNETİM KANADINDAN İLK AÇIKLAMA
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından asbaşkan Emre Kocadağ açıklama yaptı. Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına konuşan Kocadağ, yeni hoca için çalışmalara başladıklarını belirtirken Şenol Güneş ve Slaven Bilic iddialarıyla ilgili de konuştu.
EMRE KOCADAĞ NELER DEDİ?
"Başkanımız zor bir süreçter yönetime talip oldu ve göreve geldi. Beşiktaş'ı toparlama adına neler yapabileceğimizi düşündük her zaman. Sergen Yalçın da Beşiktaş'ın evladı olaak, bizim planlarımız doğrultusunda doğru bir zamanda takımın başına geldi. 'Bu kulüp ayağa kalkamaz, 10 sene şampiyon olamaz' demelerine rağmen ilk sezonda iki kupa aldık, camiamızı sevindirdik. Hocamız da bu işin önderliğini yaptı ekibiyle beraber."
"İYİ BİR TAKIM KURDUK AMA GELİNEN DURUM BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI"
"Sezon başında çok büyük ümitler ve beklentilerle sezona başladık. İyi de bir kadro kurduğumuzu düşnüyorduk. Büyük isimler kadroya katıldı. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de lig ve kupada hedefe yürüyecek bir takım olarak yola çıktık. Geldiğimiz noktada ne bizim ne de hocamızın beklentilerini karşılaşayan bir durum olmadı."
"SERGEN HOCA 'BEŞİKTAŞ'A DAHA FAZLA ZARAR VERMEK İSTEMİYORUM' DEDİ"
"Hem bizim hem de hocamızın yıpranması söz konusu oldu. Biz de elimizden geldiğince burada hocamıza destek olduk. 2 hafta önce de görüştük kendisiyle, güvenimizi belirttik. Devam etmesini istemiştik. O da iyi duyguyla ayrılmıştı ancak bugün Beşiktaş camiasına daha fazla zarar vermek istemediğini söyledi. Biz de bunu uygun gördük başkanımızla beraber."
"BEŞİKTAŞ'IN KAPISI SERGEN YALÇIN'A HEP AÇIKTIR"
"Sergen Yalçın Beşiktaş'ın efsane ismidir. Efsane bir oyuncu olarak girdiği kapıdan efsane bir hoca olarak çıktı. Beşiktaş ve Türk futbolu için çok önemli bir isim. Beşiktaş'ın kapısı kendisine asla kapanmaıştır. Öpüşüp koklaşarak, helalleşerek ayrıldık. Bazen bu süreçle yaşanmak zorunda oluyor."
SERGEN YALÇIN'IN TAZMİNATI VAR MI?
"Maddi konuluk bir durum yok. Tazminat maddesi yoktu zaten sözleşmesinde. Karşılıklı anlaşarak ayrıldık zaten. Karşılıklı konuşuldu, talep hocamızdan geldi zaten. 'Daha fazla zarar vermek istemiyorum' demesi, bizlere ve taraftara karşı olan sorumluluğunu gösterir. Beşiktaş defteri kapanmamıştır hocamızın. Bizler de ayrılıp geri geldik. Beşiktaş kalıcı olandır. Hocamız da mutlaka bir gün bu kapıdan girecektir. Sergen Yalçın geçen yılki başarılarıyla hocalık anlamında kendisi ispat etmiştir. İçeride hocalarımız var. Önder Hoca var büyük ihtimalle takımın başında o olacaktır Kayseri maçında. Oyuncular da üzgün. Geçen sene iyi bir sezon geçti, başarılarla dolu. Hocamız da veda etti oyunculara, oyuncular da ona veda etti."
ŞENOL GÜNEŞ VE SLAVEN BILIC GÜNDEMDE Mİ?
"Yerli - yabancı konusunda bir şey söyleyemiyorum şu anda. Sezon ortasındayız, kimler uygun, kimler projemize uyuyor. Bunlara bakacağız. İsim noktasında konuşmak doğru olmaz. Çok değerli hocalar var. Başkanımız ve şprofesyonellerimizle gereken değerlendirmeyi yapacağız. Fenerbahçe maçı öncesine yetiştirmeye çalışacağız. İsmi geçen herkes çok değerli isimler ama hiçbir isim üzerinde düşünmedik henüz."