Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sırtından mı bıçaklandı? N’Koudou, Vida, Atiba gerçekleri... İstifa etmeye mecbur bırakan olaylar ve Okan Buruk iddiaları...

YÖNETiMiN DESTEĞiNi HiSSEDEMEDi

7- Sezona bu sıkıntılarla başlayan Sergen Yalçın, isminin ve başarılarının karşılığı olarak yönetimden ‘tam destek’ bekliyordu ama bunu göremedi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ, kendisine güvendiklerini hem bizzat yüzüne hem de medyaya ifade ediyolardı. Ancak Sergen Hoca bu desteği bir türlü hissedemedi. Zaman zaman yalnız bırakıldığını dahi düşündü. Özellikle kötü sonuçların ardından bu duyguyu fazlasıyla hissetti. Burak Elmas’ın Fatih Terim’e, Ali Koç’un Vitor Pereira’ya verdiği gibi bir destek istiyordu. Böyle olduğu için de, “Hocam, kadro dışı bırakılmasını istediğin oyuncu varsa söyle, gereğini yapalım” diyen yöneticilere hiçbir zaman isim vermedi.