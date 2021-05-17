Son Dakika: Beşiktaşlı yıldızlardan şampiyonluk yorumları! Aboubakar transfer kararını açıkladı, sözleşme itirafı...

ERSİN DESTANOĞLU Çok mutluyum. İlk sezonumuzda ilk şampiyonluğumu yaşadım. Bu seneyi 2 kupayla kapatma şansımız var. İnşallah 2 kupayla İstanbula döneceğiz. Bu sezon çok zorlu geçti. 3 günde bir maçlar oynadık. Taraftarsız oynadık, bunun bir burukluğu var içimizde. Çünkü biz, altyapıda taraftarın önünde oynamanın hayalini kurardık. Top toplayıcı olduğumuzda tarafın büyüleyici atmosferi bizi teşvik ederdi. İnşallah önümüzdeki yıllarda taraftarımızın önünde de kupalar kaldırırız. Çok zorlu geçti. Son haftaya bıraktık ama böyle daha anlamlı ve güzel oldu. Hocamız, Utku abi ve benim arkamda durdu. Ondan aldığımız güvenin karşılığını sahada iyi mücadele ederek vermeye çalıştık. Verdiğimizi de düşünüyorum. Şampiyonlukla taçlandırdık. Hocamıza da yönetime de teşekkür ediyorum