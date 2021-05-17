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Futbol
Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 - 13:37 | 

Son Dakika: Beşiktaşlı yıldızlardan şampiyonluk yorumları! Aboubakar transfer kararını açıkladı, sözleşme itirafı...

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaşlı yıldızlardan Abobuakar, Josef de Souza, Cyle Larin, Atiba Hutchhinson ve Rıdvan Yılmaz, önemli açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta futbolcular, zaferin kritik anlarını, gelecek planlarını ve yaşananları anlattı. Ayrıca son günlerde sözleşme detayları çok konuşulan Aboubakar'da transfer kararını açıkladı.

2JOSEF DE SOUZA

JOSEF DE SOUZA

Tanrıya şükür sadece büyük takımlarda oynadım. Porto'da kazandıklarımdan sonra hep ikinci oldum, hep finallerde kaybettim. Bu benim üzerimde yüktü. Hakem son düdüğü çalıp Türkiye şampiyonu olduğumu anladığım anda bir duygu boşalması oldu. O anı tarif etmem zor.

3F.BAHÇE BENİ GETİRDİ

F.BAHÇE BENİ GETİRDİ

Fenerbahçe beni Türkiye'ye getirdi, şans verdi. Türkiye beni Fenerbahçe ile tanıdı. Beşiktaş beni getirdiyse, Fenerbahçe'de beni tanıdığı, beğendiği için getirdi

410 SENE BOYUNCA KAZANAMADIM

10 SENE BOYUNCA KAZANAMADIM

10 sene boyunca bir şey kazanamadım. Tanrıya ve İsa'ya inancım beni hep ayakta tuttu. İnanmaya devam ettim. Hayata karşı mücadelemde yol gösterici olarak tanrının bana verdiği bu kitap, İncil var

5SERGEN YALÇINA TEŞEKKÜR

SERGEN YALÇIN'A TEŞEKKÜR

Sergen Yalçın'ın kanında şampiyonluk var. Hiç vazgeçmeyen, şampiyonluğa inandıran hocamıza teşekkürler.

6TALISCA İTİRAFI

TALISCA İTİRAFI

Yetenekli oyunculara karşı biraz sert olmak lazım. Fenerbahçe'de oynarken Beşiktaş maçlarını iple çekerdim. Talisca vardı. Menajerlerimiz aynıydı. Menajerle haber gönderirdi, 'Josef'e söyleyin, biraz yavaş oynasın' derdi. Ancak ben gereken sertliği gösterirdim(A Spor)

7VINCENT ABOUBAKAR

VINCENT ABOUBAKAR

Buraya ilk geldiğimde şampiyon olacağımızı biliyordum. 'Biz şampiyon olmadan bu lig bitmeyecek' inancındaydım. Biz bu şampiyonluğu hak ettik.

8İKİNCİ YARIYI İZLEYEMEDİM

İKİNCİ YARIYI İZLEYEMEDİM

Göztepe maçının ikinci yarısını izleyemedim. Odaya, dua etmeye gittim. Benim hayatımda sosyal medyaya yer yok. Ben futbolcuyum.

9TEDAVİM DEVAM EDİYOR

TEDAVİM DEVAM EDİYOR

Kupa finalinde oynayamayacağım. Tedavim devam ediyor. Milli takımdaki hocamla da konuştum ve beni çağırmayın dedim. Sakatlığım nedeniyle milli takıma da gidemeyeceğim.

10SÖZLEŞME İTİRAFI

SÖZLEŞME İTİRAFI

Sözleşmemde 30 maç maddesi olduğunu sonradan öğrendim. Sivasspor maçına çıktım. Vida bir top atıyor, bacağımda bir şeyler hissediyorum. Josef'e top atıyorum, bacağımda bir şeyler hissediyorum. Sivas maçında oynamasaydım, 1-2 hafta daha bekleseydik, bu konuşmalar olmazdı.(TRT Spor)

11RIDVAN YILMAZ

RIDVAN YILMAZ

Bir önceki şampiyonlukta top toplayıcı olarak görev yaptım. Şimdi ise o zamandan kalan futbolcularla şampiyon oldum. Güzel duygular, o zaman da böyle sevindim, şimdi de aynı şekil sevindim. Bunlar büyük anılar. Hayatım boyunca unutamam.

12BİZİ ÖZGÜR BIRAKIYOR

BİZİ ÖZGÜR BIRAKIYOR

Sergen Yalçın yani, Beşiktaş'ın efsanesi. Onunla genç yaşımızda çalıştığımız için çok mutluyuz. Bizim için çok güzel bir şey. Bizi özgür bırakıyor 'Çık oyna' diyor

13ATIBA HEP ORADA

ATIBA HEP ORADA

Beşiktaş'a tam üç senedir A Takım'la çalışıyorum. Atiba Hutchinson üç senedir her idman öncesi ve sonrası fitness çalışıyor. Ne zaman fitness salonuna gitsem, Atiba orada oluyor.(TRT Spor)

14CYLE LARIN

CYLE LARIN

Sakatlıklar oldu, inişler çıkışlar oldu, duygusal olarak çok zor bir dönemdi ancak arkadaşlarımla beraber büyük bir çaba gösterdik ve şampiyon olduk

15BEŞİKTAŞTA DA MUTLUYUM

BEŞİKTAŞ'TA DA MUTLUYUM

Avrupa'da oynamayı tabii ki ben de hayal ediyorum ancak Beşiktaş'ta da mutluyum(NTV)

16ATIBA HUTCHINSON

ATIBA HUTCHINSON

Hislerimiz çok özel. Şampiyonluk çok güzel. Son ana kadar iyi performansımızı devam ettirdik. Son maçlara avantajlı girdik ama erken bitiremedik. Kendimize ve birbirimize inandık. Son dakikaya kadar her şey harikaydı. Birlikteliğimizi bırakmadık. Müthiş bir his

17DUYGUSAL ANLAR YAŞADIM

DUYGUSAL ANLAR YAŞADIM

Kaptanlık duygusunu ilk defa yaşadım. Ailem ve çocuklarım destek oldu. 38 yaşında, kariyerimin son günlerinde duygusal anlar yaşadım. Tüm sezon boyunca acaba olmayacak mı diye düşündüğüm anlar oldu

1840 KADAR OYNAR MIYIM BAKMAM LAZIM

40' KADAR OYNAR MIYIM BAKMAM LAZIM

Kulüple konuşacağız. Vücudum bana müsaade edecek gibi gözüküyor. Kulüple konuşacağız. Daha önce fiziksel olarak uygun olduğum sürece devam edeceğimi söylemiştim. Vücudum bana müsaade edecek gibi görünüyor. Önümüzdeki sezon oynarsam, bir sonraki sezonu yine konuşuruz. O zaman 40'a kadar oynar mıyım, bakmam lazım.

19HEYKEL MESELESİ GURUR VERİCİ

HEYKEL MESELESİ GURUR VERİCİ

Heykel meselesi çok gurur verici bir şey. Taraftarların bu isteğinden dolayı çok mutluyum. Nerede yapıldığının benim için önemi yok. Yapılırsa beni mutlu eder.(NTV)

20ERSİN DESTANOĞLU

ERSİN DESTANOĞLU

Çok mutluyum. İlk sezonumuzda ilk şampiyonluğumu yaşadım. Bu seneyi 2 kupayla kapatma şansımız var. İnşallah 2 kupayla İstanbula döneceğiz. Bu sezon çok zorlu geçti. 3 günde bir maçlar oynadık. Taraftarsız oynadık, bunun bir burukluğu var içimizde. Çünkü biz, altyapıda taraftarın önünde oynamanın hayalini kurardık. Top toplayıcı olduğumuzda tarafın büyüleyici atmosferi bizi teşvik ederdi. İnşallah önümüzdeki yıllarda taraftarımızın önünde de kupalar kaldırırız. Çok zorlu geçti. Son haftaya bıraktık ama böyle daha anlamlı ve güzel oldu. Hocamız, Utku abi ve benim arkamda durdu. Ondan aldığımız güvenin karşılığını sahada iyi mücadele ederek vermeye çalıştık. Verdiğimizi de düşünüyorum. Şampiyonlukla taçlandırdık. Hocamıza da yönetime de teşekkür ediyorum

21DAHA ÇOK HAYALLERİMİZ VAR

DAHA ÇOK HAYALLERİMİZ VAR

Biz Rıdvanla 12 yaşından beri beraberiz. Beraber oynamanın, şampiyonluk yaşamanın hayalini kuruyorduk. Gerçekleştirdik. Daha çok hayallerimiz var. Yavaş yavaş onları da Beşiktaş forması altında gerçekleştirebiliriz.

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