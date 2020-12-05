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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş maçından sonra olay oldu! Mohamed Salah ve Trent Alexander-Arnold...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Aralık 2020 - 07:56 | 

Son Dakika | Beşiktaş maçından sonra olay oldu! Mohamed Salah ve Trent Alexander-Arnold...

Başta Hürriyet Gazetesi yazarları Güntekin Onay ve Uğur Meleke olmak üzere spor yazarları, Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısında aldığı 3-0'lık galibiyeti değerlendirdi. "Sezon başında gizli bir evde bir araya gelip..."

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1GÜNTEKİN ONAY
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GÜNTEKİN ONAY

Beşiktaş maçın ilk yarısının tamamında oyunun ve topun tek hakimiydi. Israrla ayağa paslar ile rakip yarı alana yerleşen siyah beyazlılar gol için aceleci davranmadı. Sabırla rakibinin hatasını bekledi.

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Kasımpaşa ise Beşiktaş’ın yoğun baskısını kıramadı ve kendi yarı sahasından çıkamadı. Beşiktaş, ilk 45 dakikada bu kadar üstün oynadığı bir maçta iyi futboluna paralel ofansif zenginliği sahaya yansıtamadı. Az şut attı, pozisyona girmekte güçlük çekti. Ancak rakibi topun peşinden koşturmanın ödülünü devrenin sonunda Aboubakar’ın hazırladığı gol ile aldı.

3GHEZZAL ÖZEL BiR OYUNCU
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GHEZZAL ÖZEL BiR OYUNCU

İlk yarının 1-0 bitmesiyle rahatlayan siyah beyazlı ekip Hadergonaj’ın atılmasıyla birlikte kalan sürede üstün oynadığı maçı kalan bölümde yorulmadan rahat bir tempoda götürdü ve farkı Atiba ve Aboubakar’ın golleriyle 3’e taşıdı.

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Sağ kanatta Ghezzal-Rosier ikilisi Kasımpaşa savunmasını hayli yıprattı. Ghezzal, gerçekten çok özel bir oyuncu. Maçın her anında aktif ve oyun zekası çok yüksek. Rosier de istikrarlı, atletik ve güçlü. Beşiktaş’ta dün görevini yapmayan oyuncu yoktu. Sadece N’Koudou’dan daha fazlasını bekliyoruz. Aboubakar 1 gol, 1 asist ile yıldızlaştı.

5HARiKA BiR UYUM
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HARiKA BiR UYUM

Bireylerin performansının ötesinde kollektif olarak harika bir uyum içerisinde görünen Beşiktaş, son 3 maçta 3 güçlü rakibini 10 gol atarak yendi ve 9 puanı aldı. Oynadığı güçlü futbolla da hedefini belli etti.

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Beşiktaş, bu maç öncesinde, tuhaf bir şekilde kalesinde fazla pozisyon vermemesine rağmen ligin en çok gol yiyen takımıydı. Dün de pozisyon vermediler. Emniyetli oynadılar ve gol yemediler. Pozisyon vermeden oynamaya devam eder ve bireysel hataları minimize ederse Aboubakar, Ghezzal ve Atiba gibi oyuncularıyla yarıta kuvvetli bir aday olacaktır.

7UĞUR MELEKE
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UĞUR MELEKE

Dün Vodafone Park’ta eğlenceli bir futbol maçı izledik, ama beni neredeyse iyi oyun kadar ilgilendiren şey, iki hocanın bozduğu iki ezberdi. Öncelikle Fuat Çapa’nın sahaya 3-4-3’le çıkmasını önemsiyorum. Anlaşılan o ki, sezon başında tüm Türk teknik adamlar gizli bir evde bir araya gelip tüm takımları 4-2-3-1 oynatma konusunda bir sözleşmeye imza atarken Fuat Çapa orada değilmiş (!)

8
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Süper Lig’de Sumudica dışında bir teknik adamın nihayet farklı bir şey denemesi mutluluk verici. Elbette maçları formasyonlar kazanmıyor, oyuncular kazanıyor. Ancak tüm Türk teknik adamların da (kadrolarına, oyuncu listelerine uysun ya da uymasın) 4-2-3-1’den şaşmaları garip gerçekten.

9KAZANAN TAKIM BOZULUR
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KAZANAN TAKIM BOZULUR

Dünkü maçta yıkıldığına sevindiğim bir başka ezber de, ‘kazanan takım bozulmaz’ saçmalığı... Bu da artık tarihin tozlu sayfaları içinde yok olması gereken bir büyük Türk yanılgısı gerçekten. Dün Sergen Yalçın da gösterdi ki, kazanan takım bozulur.

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Hatta kaybeden takımı bozmak zaten kolaydır; marifet kazanırken de ufak tefek aksaklıkları görebilmek ve rötuşları yapabilmektir. Welinton/ Necip değişimi belki dünkü maçta çok öne çıkan bir detay değildi; ama bozulan ezber önemli.

11RIDVAN HAKKINI ALDI
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RIDVAN HAKKINI ALDI

Dün Welinton-Montero iyiydi; Montero’nun 24’te attığı uzun top, özgüven kazandıkça oyun kurulumunda da fark yaratacağını gösteriyor. Rıdvan hak ettiği formayı geri aldı, üzerine koyarak devam ediyor. Atiba, heykeli dikilmeye yakışır performansını sürdürdü.

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Aboubakar üç maçtır müthiş oynuyor. Mensah bu sezon gol bölgelerine en çok girdiği maçı oynadı. Ancak iki adamı, sağ çizgi ikilisi Rosier-Ghezzal’ı ayrı bir yere koymak gerek. Dün bize düşük bütçeli bir ‘Trent-Salah’ filmi izlettiler adeta. Her bağlantıları anlamlıydı, her çıkışları etkiliydi. Uzun zamandır bir çizgide bu kadar uyumlu, bu kadar birbirini yükselten bir kanat ikilisi izlemiyorduk.

13AHMET ÇAKAR
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AHMET ÇAKAR

Beşiktaş art arda çok önemli galibiyetler alıyor. Dün gece Beşiktaş gibi Kasımpaşa'nın da eksikleri vardı ama unutulmamalı ki bu Kasımpaşa hem Galatasaray'a hem de Trabzonspor'a çelme takmıştı. Beşiktaş takım savunmasını düzeltmiş. Kolay kolay pozisyon vermiyor. Üstelik Vida gibi önemli bir savunmacısından yoksun durumdayken. Vincent Aboubakar'a nazar değmesin. Her geçen gün daha iyi oluyor. Birinci sınıf goller atmaya devam ediyor. Sağ kanadı iyi kullanan bir Beşiktaş var. Özellikle Rosier ve Ghezzal çok iyi uyum içerisindeler. İlk devre kontrol Beşiktaş'taydı ama golü ancak devre biterken bulabildiler. Soldan N'Koudou iyi geldi, top boşta kaldı Mensah tamamladı. İkinci yarı Beşiktaş art arda goller kaçırdı. Rakip 10 kişi kalınca da zaten maç orada bitiverdi. Atiba ve Aboubakar Beşiktaş'ın formda isimleri.

14RAKİPLERİNDE YOK
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RAKİPLERİNDE YOK!

Üst üste goller attılar ve belki de Beşiktaş maç öncesi üç puanın bu kadar kolay gelebileceğini ön görmemişti. Beşiktaş artık potada. Nereye kadar götürebilirler işte orayı kestirmek zor. Kadro derinliği rakiplerinin biraz altında ama bazı oyuncuları var ki örneğin Aboubakar, örneğin Atiba rakiplerinde yok. Gelelim hakeme. Her şey çok güzel ama bir pozisyon hariç. 2. yarıda Kasımpaşalı oyuncuya gösterdiği kırmızı kartı doğru bulmuyorum. Tekme yok, kavala basmak yok, arkadan kovalarken topuğuna basıyor. Hepsi bu. Doğrusu sarı kart olacaktı ama hakem hata yaptı.

15ALİ GÜLTİKEN
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ALİ GÜLTİKEN

Derbi haftalarından sonra aynı oyun coşkusunu yaşamak elbette kolay değil. Önemli olan bu durumlarda oyun planını devam ettirebilmek… Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında ilk yarıda belki oyun coşkusunu fazlaca sahaya yansıtamadı ama bu durumda bile oyun kontrolünü rakibine hiçbir şekilde bırakmadı. Kendi denemelerini biraz düşük oyun temposunda yapsa da rakibine ilk yarıda hiç pozisyon vermedi. İşin bu tarafı çok önemli. Bazen işler ofansif tarafta istediğiniz gibi gitmeyebilir. Kalesinde gol görmediği sürece büyük takımlar dün akşam ilk yarının son dakikalarında olduğu gibi etkili ayaklarıyla işi çözebilirler.

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Aboubakar'ın sahne aldığı bir durumda Mensah'ın bitirişinde olduğu gibi, kilidi açtıktan sonra birçok şeyi istedikleri gibi yönettiler. Kasımpaşa, Beşiktaş'ın etkili hücum ayaklarını bildiği için savunmanın merkezinde üçlü savunma ile oynamayı düşünse de bu plan ilk yarının sonuna kadar anca ayakta kalabildi. İkinci yarının başındaki tempo ve baskı Hadergjonaj'ın kırmızı kartını getirdi. Beşiktaş bundan sonra rakiplerine çok fazla pozisyon vermeden, kendi etkili silahlarını işler hale getireceğini bu oyun stratejisiyle ortaya koydu.

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Dün akşam oyunun sıkıştığı anlarda yine Aboubakar'ın liderliğini ve etkinliğini gördük. Atiba'nın sahanın her yerinde takımını yürüten kaptan olarak sonuca imza atma arzusunu gördük. Bunu da skora yansıttı. Dorukhan yine oyunda kaldığı süre içinde eski performansını aratmadı. Rosier diri ve etkiliydi. Asistiyle dün akşamın yıldızlarındandı. Mensah oyunu zorlayan orta saha özelliği ile Beşiktaş'ın ihtiyacı olan hücum silahı olduğunu bir kez daha gösterdi. Utku için de bir maşallah diyelim. Kasımpaşa maçı Beşiktaş'ta taşların yerine oturduğunun teyit edildiği bir resital oldu.

18ÖMER ÜRÜNDÜL
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ÖMER ÜRÜNDÜL

Beşiktaş, derbi morali ile Kasımpaşa karşısında ilk devre yüksek tempolu ve presli bir futbol sergiledi. Sürekli, oyunu karşı alana yıktılar. Ancak yoğun baskı üretkenliğe dönüşmedi. Çünkü Kasımpaşa geride iyi yerleşimli bir alan savunması uyguluyor. Kompakt bir futbol sergiliyordu. Kısacası Beşiktaş, Fenerbahçe önünde bulduğu genişliği dün gece bulamıyordu. Sıkışık alanda Ghezzal etkisizdi. Aboubakar iyi marke ediliyordu. N'Koudou'nun da maç eksikliği açıkça görülüyordu. Ama her zaman vurguluyorum Beşiktaş'ın en önemli gücü üçlü orta sahası. Souza-Mensah-Atiba ve Dorukhan'dan hangi üçü oynarsa takım savunması güvence altına alınıyor. Dün gece de Beşiktaş, rakip 10 kişi kalana kadar dahi kalesinde hiç tehlike yaşamadı. Devre biterken markajdan sıkıntı yaşayan Aboubakar, sol kulvarı geçeyim dedi. Taşıdığı etkili topta da ilk golün hazırlayıcısı oldu. 2. devrede siyah beyazlılar, aynı tempoda devam etti. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra iyice rahatladılar. Önce sahneye başarılı kaptanı Atiba çıktı. Sonra da Aboubakar, alışılmış kafa gollerinden birini atarak maçı bitirdi. Orta sahadaki pres etkinliği her zaman vurguladığım gibi defans bloğunu rahatlatıyor. Ghezzal çok kaliteli bir oyuncu ama dünkü performansı yetersizdi. Beşiktaş; Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında toplam 10 golle 3 puanı aldı. Bu önemli bir başarıdır. Yalnız Sergen Yalçın'ı bir konuda eleştirmek istiyorum: 'Kafasındaki savunma ikilisi Montero- Welinton olabilir ama Necip'in hakkının yenmemesi gerekirdi.' Kasımpaşa 10 kişi kalana kadar iyi mücadele etti. Hücumda yetersizlerdi. Fuat Çapa'nın en büyük yanlışı, formda sprinteri Yusuf Erdoğan'ı yapısına hiç uymayan kanat savunucusu olarak görevlendirmesiydi.

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