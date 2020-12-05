Son Dakika | Beşiktaş maçından sonra olay oldu! Mohamed Salah ve Trent Alexander-Arnold...
Başta Hürriyet Gazetesi yazarları Güntekin Onay ve Uğur Meleke olmak üzere spor yazarları, Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısında aldığı 3-0'lık galibiyeti değerlendirdi. "Sezon başında gizli bir evde bir araya gelip..."
GÜNTEKİN ONAY
Beşiktaş maçın ilk yarısının tamamında oyunun ve topun tek hakimiydi. Israrla ayağa paslar ile rakip yarı alana yerleşen siyah beyazlılar gol için aceleci davranmadı. Sabırla rakibinin hatasını bekledi.
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