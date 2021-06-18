Son Dakika: Beşiktaş istedi, Fenerbahçe ünlü golcü için ilk hamleyi yaptı! Beşiktaş'a sürpriz transfer, Umut Bulut'un adresi şaşırttı...

NICE'TEN ERSİN İÇİN 7 MİLYON EURO Beşiktaş'ta geçen sezonun en önemli isimlerinden Ersin Destanoğlu için Nice'in ısrarı sürüyor. Fransız kulübünün son olarak Siyah-Beyazlılar'a 7 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin rakamı az bulduğu belirlendi. Genç file bekçisi için kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Siyah-Beyazlı yönetimin, alt limit olarak şimdilik 9 milyon Euro'da karar kıldığı öne sürüldü. Nice'in yeni bir teklif hazırlığı içinde olduğu konuşuluyor.