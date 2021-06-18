Son Dakika: Beşiktaş istedi, Fenerbahçe ünlü golcü için ilk hamleyi yaptı! Beşiktaş'a sürpriz transfer, Umut Bulut'un adresi şaşırttı...
Son dakika.... Bu sezon şampiyonluk hedefindeki takımlar kadro planlamaları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transferde üst üste imzalar atılmaya başlanırken Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Anadolu kulüplerinden yeni transfer haberleri gelmeye devam ediyor.
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İşte düne damga vuran tüm transfer haberleri...
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ONYEKURU - GALATASARAY
Sarı kırmızılı kulübün tam 3 kez kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru’nun önceliği kariyerine G.Saray’da devam etmek.G.Saray’ın 4 milyon 350 bin Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmadığı Nijeryalı futbolcuyu kadroda düşünmeyen Monaco da elinden çıkarmak istiyor.Menajeri vasıtası ile Fransız idarecilerle görüşen Onyekuru, G.Sray’da kalmak istediğini ifade ederek kırmızılı kulüpteki belirsizlikler nedeniyle 2 hafta süre talep etti. (Ali Naci Küçük - Hürriyet)
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STANCU - EYÜPSPOR
Spor Arena Özel: TFF 1. Lig'in yeni takımı Eyüpspor, Rumen golcü Bogdan Stancu'ya 1+1 yıllık imza attı. Son olarak Gençlerbirliği forması giyen Stancu'nun transferi kısa süre içerisinde resmi olacak açıklanacak. Stancu ile Kocaelispor da ilgileniyordu.Stancu, Eyüpspor tarihinin ikinci yabancı oyuncusu olacak. TFF 1. Lig'in yeni takımı, geçtiğimiz hafta Fransız futbolcu Teddy Mezague'yı kadrosuna katmış ve tarihinin ilk yabancı oyuncu transferini yapmıştı.
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BEŞİKTAŞ'IN ARDINDAN ŞİMDİ DE FENERBAHÇE
Yabancı golcü transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Edin Dzeko sesleri yükseliyor. Jose Mourinho'nun Roma'nın başına geçmesinin ardından takımdan ayrılma kararı alan Boşnak forvetin menajeri aracılığıyla Sarı- Lacivertliler'e teklif edildiği iddia edildi.
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PAYET - ADANA DEMİRSPOR
Uzun yıllar sonra döndüğü Süper Lig ’e yıldızlarla damga vurmak isteyen Adana Demirspor transferde çok büyük oynuyor. Sezon biter bitmez gündemine Mario Balotelli ve Dimitri Payet gibi dünyaca ünlü isimleri alan Şimşekler’de başta zor gibi görünen transferlerde çok önemli mesafe kat edildiği iddia edildi. Güney ekibinde başkan Murat Sancak ses getirecek iki yıldızı da bitirip yeni sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmek istiyor.
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BUTO - FENERBAHÇE
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın gündemine gelen Aurelio Buta'nın bu kez Fenerbahçe'nin radarında olduğu iddia edildi. Sağ bek pozisyonunda Gökhan Gönül'ün yerini alacak oyuncu arayışındaki Fenerbahçe'nin bu oyuncuya yöneldiği belirtiliyor. Portekizli Aurelio Buta, geçen sezon Antwerp forması ile 34 maçta 4 asistlik performans ortaya koydu.
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SÖRLOTH - TRABZONSPOR
Trabzonspor , eski golcüsü Alexander Sörloth'u geri getirmek için Leipzig ile resmi temaslara başladı. Alman kulübünün başkanı Oliver Mintzlaff ile görüşen Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Şu an için sözleşmeli oyuncunuza teklif yapmadık, Sörloth hakkında vereceğiniz kararınızı bekliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz" vurgusunu yaptı.
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STANCU'NUN ARDINDAN UMUT BULUT DA EYÜPSPOR'A
Süper Lig tarihinde 515 maçla en çok maça çıkan oyuncu rekorunu geçen sezon kıran Umut Bulut, İstanbul yolcusuYeni Malatyaspor ile yollarını ayıran deneyimli oyuncu Umut Bulut, Spor Toto 1.Lig'in yeni takımı Eyüpspor ile görüşüyor.Umut, kariyerine Eyüpspor'da devam etmek isterken her iki taraf arası görüşmeler sürüyor.Tecrübeli futbolcu geçen sezon 34 resmi maçta 4 gol atmıştı. Öte yandan Eyüpspor, Süper Lig'in bir başka deneyimli golcüsü Bogdan Stancu ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştı.
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BOUPENDZA - ATALANTA & FİORENTİNA
Gabon Media Time'da yer alan haberde Ömer Erdoğan'ın Boupendza'nın ayrılığına onay verdiğini ve transfer için İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta ve Fiorentina'nın İngiltere'den ise ezeli rakipler Tottenham ve Arsenal'in golcü oyuncu için nabız yokladığı ifade edildi.
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İtalyan basınından Il Corriere di Bologna'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Pelkas için Bologna'nın yaptığı 5.5 milyon euro'luk ilk teklifi geri çevirdi.
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LUNIN - BEŞİKTAŞ
Ukrayna basınından Sport 24 TV'den flaş iddia... Siyah- Beyazlı ekibin, İspanyol devi Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin'i kiralamak için harekete geçtiği belirtildi. Ayrıca Ukraynalı kalecinin, kendisini Beşiktaş ile Devler Ligi arenasında göstererek, Real Madrid'in vazgeçilmezlerinden biri olmayı hedeflediği bildirildi. Öte yandan 22 yaşındaki genç file bekçisi için Beşiktaş'ın yanı sıra Granada'dan tekliflerin olduğu öğrenildi.
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NICE'TEN ERSİN İÇİN 7 MİLYON EURO
Beşiktaş'ta geçen sezonun en önemli isimlerinden Ersin Destanoğlu için Nice'in ısrarı sürüyor. Fransız kulübünün son olarak Siyah-Beyazlılar'a 7 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin rakamı az bulduğu belirlendi. Genç file bekçisi için kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Siyah-Beyazlı yönetimin, alt limit olarak şimdilik 9 milyon Euro'da karar kıldığı öne sürüldü. Nice'in yeni bir teklif hazırlığı içinde olduğu konuşuluyor.
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BİR İMZA DA AKBABA'DAN
28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, 1.7 milyon Euro olan yıllık maaşından feragat etmeyi kabul ettiği ve kontrata son şeklinin verilmesinin ardından tarafların resmi imza aşamasına geleceği öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Emre'nin maaşının 1 milyon Euro'luk bölümü silinerek, yaklaşık 700 bin Euro'ya denk gelen kısım Türk Lirası üzerinden yıldız futbolcuya verilecek. Yeni sözleşmenin 3 yıllık olacağı da gelen haberler arasında.