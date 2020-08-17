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GeriFutbol Son Dakika | Bernard Mensah transferinde bomba iddia! Berna Gözbaşı, Beşiktaş, Galatasaray...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 17 Ağustos 2020 - 08:30,

Son Dakika | Bernard Mensah transferinde bomba iddia! Berna Gözbaşı, Beşiktaş, Galatasaray...

Yılan hikayesine dönen Bernard Mensah transferinde mutlu sona ulaşan takım Beşiktaş oldu. Transferin perde arkasında yaşananlar ise bir hayli ilginçti... Mensah transferinin ardından Berna Gözbaşı'nın eski tweetleri de gündem oldu.

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Ezeli rakipler Beşiktaş ve G.Saray'ın transferi için yarış halinde olduğu Bernard Mensah'ta kazanan siyah-beyazlılar oldu. Uzun bir süredir Kayserispor ile pazarlık halinde olan Beşiktaş yönetimi, oyuncunun da kendilerini istemesiyle bir adım öne geçse de Kayseri cephesini ikna eden başka bir olay oldu…

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İşte transferin perde arkasında yaşananlar:

3G.SARAY 1.7 MİLYON EURO VERDİ
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G.SARAY 1.7 MİLYON EURO VERDİ

Beşiktaş ile anlaşan Mensah'ı Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar, mesaj atarak kendilerine gelmesi için ikna etmeye çalıştı. Hanedar, 1.7 milyon Euro teklif yaptığı Ganalı orta sahadan, kendilerini beklemesini istedi.

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Mensah, bu mesajları Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na bildirdi.

5TEPKİ GÖSTERDİ
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TEPKİ GÖSTERDİ

Kendilerinden habersiz olarak oyuncuyla iletişime geçilmesine kızan Gözbaşı da Galatasaray'ın bu tavrına tepki gösterdi ve Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.

6ALBAYRAK SON BİR HAMLE YAPTI AMA...
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ALBAYRAK SON BİR HAMLE YAPTI AMA...

Siyah-beyazlılarda ise transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, temmuz ayında Kayseri'ye giderek süreci doğrudan Berna Gözbaşı ile görüşerek başlatmıştı.

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Sabah'ın haberine göre; Gözbaşı, Mensah'ın kendisine G.Saray ile ilgili durumu bildirmesi sonrası Ganalı orta sahayı Beşiktaş'a verme kararı aldı.

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G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, önceki gün Kayseri Başkanı'nı aradı ancak beklediği yanıtı alamadı.

910 MİLYON EURO DESE BİLE OLMAZ
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10 MİLYON EURO DESE BİLE OLMAZ

Gözbaşı'nın yakın çevresine ise "Beşiktaş'a verilmiş sözümüz var. Artık G.Saray 10 milyon Euro dese bile olmaz" dediği öğrenildi.

10TEŞEKKÜRLER ANNE
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'TEŞEKKÜRLER ANNE'

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile vedalaşan Mensah, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşarak, "Teşekkürler anne" notunu bıraktı.

11KİRALAMA BEDELİ 500 BİN EURO
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KİRALAMA BEDELİ 500 BİN EURO

Beşiktaş'ta oynama arzusu geçmişe dayanan Mensah, bugün İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan imzayı atacak.

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Yıllık 1.2 milyon Euro garanti para + 100 bin Euro bonus alacak olan deneyimli isim için kulübüne 500 bin Euro kiralama bedeli ödenecek ve 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da Beşiktaş'ın elinde bulunacak.

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'BIRAKMAM SENİ' TIŞÖRTÜYLE GELDİ

Mensah, Beşiktaş'a imza atmak için dün gece ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Ganalı futbolcunun üstünde Beşiktaş'ın başlattığı 'Bırakmam Seni' kampanyasını simgeleyen tişörtün olması dikkat çekti. 25 yaşındaki oyuncu ayrıca Kartal pozu vermeyi de ihmal etmedi

14ESKİ TWEETLERİ GÜNDEM OLDU
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ESKİ TWEETLERİ GÜNDEM OLDU

Galatasaraylı taraftarlar, Mensah'ın Beşiktaş ile anlaşmasının ardından Kayserispor Başkanı Berna GÖzbaşı'nın Beşiktaş lehine attığı eski tweetleri paylaşmaya başladı.

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Eski paylaşımlarından kendisi Fenerbahçeli olduğu görülen Berna Gözbaşı, Beşiktaşlı olan kızı için Siyah-beyazlıların şampiyonluk kutlamalarına ve önemli maçlarına katılmış.

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