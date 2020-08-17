Son Dakika | Bernard Mensah transferinde bomba iddia! Berna Gözbaşı, Beşiktaş, Galatasaray...
Yılan hikayesine dönen Bernard Mensah transferinde mutlu sona ulaşan takım Beşiktaş oldu. Transferin perde arkasında yaşananlar ise bir hayli ilginçti... Mensah transferinin ardından Berna Gözbaşı'nın eski tweetleri de gündem oldu.
Ezeli rakipler Beşiktaş ve G.Saray'ın transferi için yarış halinde olduğu Bernard Mensah'ta kazanan siyah-beyazlılar oldu. Uzun bir süredir Kayserispor ile pazarlık halinde olan Beşiktaş yönetimi, oyuncunun da kendilerini istemesiyle bir adım öne geçse de Kayseri cephesini ikna eden başka bir olay oldu…
G.SARAY 1.7 MİLYON EURO VERDİ
Beşiktaş ile anlaşan Mensah'ı Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar, mesaj atarak kendilerine gelmesi için ikna etmeye çalıştı. Hanedar, 1.7 milyon Euro teklif yaptığı Ganalı orta sahadan, kendilerini beklemesini istedi.
TEPKİ GÖSTERDİ
Kendilerinden habersiz olarak oyuncuyla iletişime geçilmesine kızan Gözbaşı da Galatasaray'ın bu tavrına tepki gösterdi ve Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.
10 MİLYON EURO DESE BİLE OLMAZ
Gözbaşı'nın yakın çevresine ise "Beşiktaş'a verilmiş sözümüz var. Artık G.Saray 10 milyon Euro dese bile olmaz" dediği öğrenildi.
KİRALAMA BEDELİ 500 BİN EURO
Beşiktaş'ta oynama arzusu geçmişe dayanan Mensah, bugün İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan imzayı atacak.
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