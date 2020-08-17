Son Dakika | Bernard Mensah transferinde bomba iddia! Berna Gözbaşı, Beşiktaş, Galatasaray...

Ezeli rakipler Beşiktaş ve G.Saray'ın transferi için yarış halinde olduğu Bernard Mensah'ta kazanan siyah-beyazlılar oldu. Uzun bir süredir Kayserispor ile pazarlık halinde olan Beşiktaş yönetimi, oyuncunun da kendilerini istemesiyle bir adım öne geçse de Kayseri cephesini ikna eden başka bir olay oldu…