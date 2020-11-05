Son Dakika | Başakşehir'in Manchester United galibiyeti sonrası İngiltere o skandalı konuşuyor...

'BİZDEN DAHA İYİLERDİ...'' Bruno Fernandes ise ''İleriye bakmalı, hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Sahaya savaşmak için çıkmamıştık. Sadece kendi oyunumuzu düşündük. Bizden daha hazırdı Başakşehir, daha agresif, daha iyilerdi. Daha iyi taktikleri vardı. Bugün bizim adımıza her şey yanlıştı, yanlış oynadık. Her şeyi...'' diye konuştu.