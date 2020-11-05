Son Dakika | Başakşehir'in Manchester United galibiyeti sonrası İngiltere o skandalı konuşuyor...

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı mağlup ederek tarihi bir başarı alan Başakşehir, İngiltere'de gündem oldu. İngilizlerin konuştuğu skandalla ilgili de Okan Buruk'tan açıklama geldi. İşte detaylar...
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UNITED CEPHESİNDEN BAŞAKŞEHİR'E ÖVGÜ
Manchester United futbolcuları ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, temsilcimiz hakkında övgü dolu sözlerde bulundu.
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'DAHA İYİ SONUÇLARI HAK ETMİŞLERDİ'
United'ın Norveçli teknik direktörü, maç sonunda ''Başakşehir oyun olarak kazanmayı hak etti. Maç öncesinde de söyledim. PSG ve Leipzig maçlarında da iyiydiler. Daha iyi sonuçları hak etmişlerdi. Kazanmayı hak etmedik. Başakşehir 3 puanı hak etti.'' itirafında bulundu.
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'BİZDEN DAHA İYİLERDİ...''
Bruno Fernandes ise ''İleriye bakmalı, hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Sahaya savaşmak için çıkmamıştık. Sadece kendi oyunumuzu düşündük. Bizden daha hazırdı Başakşehir, daha agresif, daha iyilerdi. Daha iyi taktikleri vardı. Bugün bizim adımıza her şey yanlıştı, yanlış oynadık. Her şeyi...'' diye konuştu.
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EFSANE İSİMLERDEN SERT SÖZLER
Manchester United cephesi Başakşehir hakkında övgü dolu sözler kullandı ancak İngiliz basını, Kırmızı Şeytanlar'ı çok sert bir şekilde eleştirdi. United'ın eski efsane isimleri ve İngiliz yorumcuların yaptığı açıklamalar çok ses getirdi.
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ROBIN VAN PERSIE: 'BAŞAKŞEHİR DAHA ÇOK KOŞTU'
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Robin van Persie ''Bizim zamanımızda Ferguson, 'Kaybedin ama kaybedecekseniz de rakipten daha az koşmayın' derdi. Başakşehir'in Manchester United'dan daha fazla koştuğuna eminim. Manchester United böyle olmamalı.'' sözlerini kullandı.
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ÇOK SES GETİREN O GOL...
Başakşehir'in özellikle 13. dakikada Demba Ba ile attığı ilk gol, İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı.
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'MİLYON YIL GEÇSE YETİŞEMEZDİ'
Manchester United'ın unutulmaz isimlerinden Paul Scholes, ''Manchester United'ın yediği ilk gol komik, gülünç! Gerçekten ne düşündüler bilemiyorum. Normalde, orada bir adamın olması ve yarı alanı kontrol etmesi gerekir. Orta sahaya kadar olan 15-20 metrede kimse yok. Matic'i oraya koymuşlar ama Demba Ba'nın 10 metre ilerisinde bekliyor. Hızlı koşamayan Matic'in o göreve verilmesi de ayrı. Onu yakalamak için metrelerce koştu. Ancak, milyon yıl da geçse yetişemezdi, yetişemedi.'' şeklinde konuştu.
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'10 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR ŞU HATAYI YAPMAZ!'
Scholes, ayrıca ''Manchester United, 10 yaş altı takımı gibi savunma yapıyor. Son dakika olsa böyle hücum etmeyi anlarım ama henüz dakika 12! Savunma oyuncuları ne yapıyor hiç anlamadım. 10 yaş altı çocuklar şu hatayı yapmaz.'' sözlerini kullanarak eski takımını yerden yere vurdu.
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'ALLAH BİZE YARDIM ETSİN'
Manchester United'ın eski kaptanlarından Roy Keane ise ''Ba'nın golünde kimseyi görmüyorum, takımda lider görmüyorum, Ole'nin futbolculara güvendiğnii görmüyorum. Halimiz buysa Allah bize yardım etsin...'' dedi.
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FERDINAND'IN RAFAEL TWEETİ
Başakşehir adına maçın yıldızlarından olan Manchester United'ın eski futbolcusu Rafael de İngiliz basınının gündemindeydi. United'ın eski futbolcularından Rio Ferdinand, Twitter hesabından ''Rafael'i asla satmamalıydık'' şeklinde bir paylaşımda bulundu.
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'BU GÖRÜNTÜYE ÇOK ŞAŞIRDIM'
Ferdinand ayrıca ''United'ın yediği ilk gol genelde 89. dakikada gördüğümüz bir manzaraydı. Normalde maçın son anlarında böyle ileri çıkarsınız. Bu görüntüye çok şaşırdım. Tutarsız, ekip çalışmasından yoksun bir takım.'' şeklinde konuştu.
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'RAFAEL ESKİ KULÜBÜNE GÖSTERDİ'
İngiltere'nin Daily Mail gazetesi ise ''Rafael, eski kulübüne düzgün savunmanın neye benzediğini gösterdi. Bunu yaparken de büyük zevk aldı. Performansı etkileyici, gayretli, sağlam ve cesurcaydı.'' yorumunda bulundu.
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'DEMBA BA, HARRY POTTER GİBİYDİ'
Aynı gazete Demba Ba hakkında da ''Demba Ba topu aldıktan sonra Harry Potter'ın Görünmezlik Pelerini'ni giymiş gibiydi. Bir anda ortadan kayboldu. Gol vuruşunda kalecinin hiçbir şansı yoktu.'' değerlendirmesini yaptı.
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'UTANÇ VERİCİ!'
Eski İngiliz futbolcu Dion Dublin ise BBC'de yaptığı konuşmada ''Manchester United'ın durumu utanç verici. Bu adam Demba Ba! Şakası yoktur. Bunu bilmiyorlar mı? MANU'nun işi zor, organizasyon eksikliği var.'' dedi.
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OKAN BURUK, DEMBA BA'NIN GOLÜNE İNANAMADI
Okan Buruk, temsilcimizin 2-1'lik zaferi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İngiliz bir gazetecinin Demba Ba'nın attığı golle ilgili yorumunu sorması üzerine Buruk “Demba Ba’nın golünden çok, o kadar boş kalmasına şaşırdık.” dedi.
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OKAN BURUK'UN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI
Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Demba Ba'nın golü, çok şaşırtıcı bir gol oldu benim için. Normalde geride olursunuz bütün takımı ileri çekersiniz ama maçın ortalarında böyle bir pozisyon bulmak benim için şaşırtıcı oldu."