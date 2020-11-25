Son Dakika | Başakşehir maçından sonra İngiltere'de olay! Okan Buruk'tan sonra Cristiano Ronaldo...

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a 4-1 yenilirken karşılaşmaya 2 gol atan Bruno Fernandes damgasını vurmuştu.Maçın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ''İstatistikler birbirine yakın ama çok erken gol yedik. Fark yaratan oyuncu Bruno Fernandes'ti.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.Okan Buruk'un övdüğü Portekizli futbolcu, İngiliz basını tarafından da göklere çıkartıldı. Ada basını da maçın yıldızı olaran Fernandes'i seçerken özellikle ilk attığı gol büyük beğeni kazandı.Başakşehir karşısında hattrick yapma şansı yakalayan Bruno Fernandes, takımın penaltıcısı olmasına rağmen topu Marcus Rashford'a vermiş ve golü takım arkadaşının atmasını sağlamıştı.Yıldız futbolcunun Manchester United'a geldikten sonra gösterdiği performans ise büyük dikkat çekti. Fernandes, İngiliz ekibinde 35 maçta 21 gol ve 15 asist ile toplam 36 gole katkıda bulundu.Fernandes'in damgasını vurduğu Başakşehir maçının ardından Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'dan sürpriz bir hareket geldi.Bruno Fernandes, maçtan sonra Instagram hesabından Başakşehir'e attığı gol sevincini paylaşırken kısa sürede bu gönderiyi beğenenlerin sayısı 300 bini geçti.Paylaşımı beğenenler arasında Manchester United'ın eski futbolcularından Cristiano Ronaldo'nun da olması dikkat çekti...Juventus'tan ayrılacağı haberleri çıkan Ronaldo'nun Manchester United'a dönebileceği konuşuluyordu. İngiliz basını, bu beğeniyi 'Geri dönmek için ilk adım mı?' sözleriyle duyurdu.İtalyan ekibinin Ronaldo'nun yüksek maaşından kurtulmak istediği ve yıldız futbolcunun gitmesi muhtemel iki takımın Manchester United ile PSG olduğu iddia ediliyordu.Ronaldo, geçmiş yıllarda da yapmış olduğu açıklamalarda Manchester United'a olan sevgisinin çok fazla olduğunu belirtmiş ve dönüş için açık kapı bırakmıştı.Portekiz milli takımında da beraber oynayan Fernandes - Ronaldo ikilisinin United'da oynama ihtimali ise taraftarları heyecanlandırdı.