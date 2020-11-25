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GeriFutbol Son Dakika | Başakşehir maçından sonra İngiltere'de olay! Okan Buruk'tan sonra Cristiano Ronaldo...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 25 Kasım 2020 - 13:04 | 

Son Dakika | Başakşehir maçından sonra İngiltere'de olay! Okan Buruk'tan sonra Cristiano Ronaldo...

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in Manchester United'a yenildiği maçın ardından İngiltere'de büyük bir sürpriz yaşanıyor.

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Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a 4-1 yenilirken karşılaşmaya 2 gol atan Bruno Fernandes damgasını vurmuştu.

2OKAN BURUK MAÇ SONU İTİRAF ETMİŞTİ
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OKAN BURUK MAÇ SONU İTİRAF ETMİŞTİ

Maçın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ''İstatistikler birbirine yakın ama çok erken gol yedik. Fark yaratan oyuncu Bruno Fernandes'ti.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

3BÜYÜK BEĞENİ KAZANDI
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BÜYÜK BEĞENİ KAZANDI

Okan Buruk'un övdüğü Portekizli futbolcu, İngiliz basını tarafından da göklere çıkartıldı. Ada basını da maçın yıldızı olaran Fernandes'i seçerken özellikle ilk attığı gol büyük beğeni kazandı.

4TAKIM ARKADAŞINA JEST
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TAKIM ARKADAŞINA JEST

Başakşehir karşısında hattrick yapma şansı yakalayan Bruno Fernandes, takımın penaltıcısı olmasına rağmen topu Marcus Rashford'a vermiş ve golü takım arkadaşının atmasını sağlamıştı.

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Yıldız futbolcunun Manchester United'a geldikten sonra gösterdiği performans ise büyük dikkat çekti. Fernandes, İngiliz ekibinde 35 maçta 21 gol ve 15 asist ile toplam 36 gole katkıda bulundu.

6RONALDO SÜRPRİZİ
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RONALDO SÜRPRİZİ!

Fernandes'in damgasını vurduğu Başakşehir maçının ardından Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'dan sürpriz bir hareket geldi.

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Bruno Fernandes, maçtan sonra Instagram hesabından Başakşehir'e attığı gol sevincini paylaşırken kısa sürede bu gönderiyi beğenenlerin sayısı 300 bini geçti.

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Paylaşımı beğenenler arasında Manchester United'ın eski futbolcularından Cristiano Ronaldo'nun da olması dikkat çekti...

9GERİ DÖNÜŞ ADIMLARI
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'GERİ DÖNÜŞ' ADIMLARI

Juventus'tan ayrılacağı haberleri çıkan Ronaldo'nun Manchester United'a dönebileceği konuşuluyordu. İngiliz basını, bu beğeniyi 'Geri dönmek için ilk adım mı?' sözleriyle duyurdu.

10MANU VEYA PSG
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MANU VEYA PSG

İtalyan ekibinin Ronaldo'nun yüksek maaşından kurtulmak istediği ve yıldız futbolcunun gitmesi muhtemel iki takımın Manchester United ile PSG olduğu iddia ediliyordu.

11AÇIK KAPI BIRAKTI
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AÇIK KAPI BIRAKTI

Ronaldo, geçmiş yıllarda da yapmış olduğu açıklamalarda Manchester United'a olan sevgisinin çok fazla olduğunu belirtmiş ve dönüş için açık kapı bırakmıştı.

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Portekiz milli takımında da beraber oynayan Fernandes - Ronaldo ikilisinin United'da oynama ihtimali ise taraftarları heyecanlandırdı.

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