Son Dakika | Arda Turan Galatasaray'da! İşte o sözleşme, yıllık ücreti... | Transfer Haberleri
Ve Galatasaray'da yıllardır süren hasret son buluyor...
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Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in isteği doğrultusunda eski futbolcusu Arda Turan ile her konuda anlaştı.
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33 yaşındaki futbolcu jübilesini de Galatasaray'da yapacak. İşte detaylar...
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MERAK EDİLEN SÖZLEŞME DETAYI
Galatasaray transferde hareketli günler geçiriyor.
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Sarı-Kırmızılı takım Fatih Terim'in isteği doğrultusunda uzun süredir ismi gündemde olan Arda Turan transferine nokta koymaya hazırlanıyor.
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'BİR BİLDİKLERİ VAR, ALIYORLAR'
Deneyimli hoca, transfere dair yaptığı açıklamada, "Galatasaraylılardan bir ricam var. Alacağımız futbolcular için bir bildikleri var da alıyorlar desinler" şeklinde konuşmuştu.
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2 YILLIK ANLAŞMA
Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Sarı-Kırmızılı yönetim Arda Turan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
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MAÇ BAŞI ÜCRET VERİLECEK
Fanatik'in haberine göre; Yönetimle maaş konusuna girmeyen Arda Turan'a maç başı ücret verileceği öğrenildi.
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ARDA'NIN YÖNETİMDEN TEK İSTEĞİ
Sezon öncesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Arda Turan transfer görüşmesinde yönetimden tek istekte bulundu.
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33 yaşındaki oyuncu "2 yıl sonunda futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyorum." talebine yönetimde olumlu karşılık verdi.
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Arda Turan transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
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CANER ERKİN GELECEK Mİ?
Öte yandan Galatasaray'da Beşiktaş'la yolları ayrılan Caner Erkin'in ismi de yüksek sesle anılıyor. TFF'nin yabancı kuralı kararı sonrası Türk futbolculara ağırlık veren Galatasaray'da Terim'in Caner transferi için nabız yoklanmasını istediği belirtiliyor.