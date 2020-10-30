Son Dakika | Alexander Zverev'in eski kız arkadaşı Olga Sharipova'dan olay açıklamalar! "Yastıkla boğmaya kalktı"

"HİÇBİRİ GERÇEK DEĞİL" "Açıklamalarından dolayı ben pişmanlık duyuyorum çünkü söylediklerinin hiçbir gerçek değil. Evet, bir zamanlar birlikteydik ancak uzun zaman önce ilişkimiz bitti. Neden bugün kalkıp böyle bir suçlamada bulunuyor anlaşmış değilim. Umarım ikimiz de ayrılıkla baş etmenin daha saygılı ve mantıklı bir yolunu buluruz."