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GeriDiğer Son Dakika | Alexander Zverev'in eski kız arkadaşı Olga Sharipova'dan olay açıklamalar! "Yastıkla boğmaya kalktı"
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Haber Giriş: 30 Ekim 2020 - 10:45 | 

Son Dakika | Alexander Zverev'in eski kız arkadaşı Olga Sharipova'dan olay açıklamalar! "Yastıkla boğmaya kalktı"

Tenis dünyasının yıldızlarından Alexander Zverev hakkında eski sevgilisi Olga Sharipova'dan olay suçlama geldi.

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1KORKU DOLU ANLAR
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KORKU DOLU ANLAR

Alman tenisçi Alexander Zverev'in eski kız arkadaşı Olga Sharipova, 23 yaşındaki sporcunun kendisine şiddet uyguladığını ve bir keresinde yastıkla kendiğini boğmaya çalıştığını söyledi. İşte o korku dolu anlar...

2YENİ SKANDAL
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YENİ SKANDAL

23 yaşındaki Alman raket Alexander Zverev, bugünlerde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Genç sporcu, Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın eski sevgilisi model Brenda Patea'nın "hamilelik" açıklamasının ardından bu kez kadına şiddet suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

3HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI
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HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Alexander Zverev ile ayrılan Brenda Patea, katıldığı bir etkinlikte Zverev’den 20 haftalık hamile olduğunu açıklamıştı. Brenda Patea, Alexander Zverev ile iletişim halinde olmadıklarını ve çocuğunun velayetini Alman sporcu ile paylaşmak istemediğini dile getirmişti.

4YASTIKLA BOĞMA İDDİASI
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YASTIKLA BOĞMA İDDİASI

Şimdi ise Alexander Zverev'in eski kız arkadaşı Olga Sharipova, 23 yaşındaki tenisçinin kendisine şiddet uyguladığını açıkladı ve geçtiğimiz Ağustos ayında New York'ta otel otasında kendisini yastıkla boğmaya çalıştığını anlattı.

5YASTIKLA BENİ BOĞMAYA ÇALIŞTI
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"YASTIKLA BENİ BOĞMAYA ÇALIŞTI"

Bir gün biraz geç kaldım ve yanına geldiğimde, kavga etmeye başladık. Bir yastıkla beni boğmaya çalıştı. Diğer odaya kaçmaya çalıştım ancak izin vermedi. Birinin bizi duyamayacağından endişeliydim ancak sonunda elinden kurtuldum ve koşarak uzaklaştım.

6YALINAYAK SOKAKTAYDIM
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"YALINAYAK SOKAKTAYDIM"

Otelde saklandım ancak geldi ve beni buldu. Tekrar odaya dönerek konuşmamız gerektiğini söyledi. O noktada diyaloğun bir anlamı olmadığını anladım. Korktum ve kaçtım. Beni duvara itti. Şansıma birkaç kişi geldi ve onlarla sokağa kaçtım. Yalınayak sokaktaydım. Telefonumla bir arkadaşımı aradım ve onun ailesinin yanına sığındım.

7EŞYALARIMI LOBİYE ATTI
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"EŞYALARIMI LOBİYE ATTI"

Her şeyim; param, belgelerim odada kaldı. Bana mesaj attı ve ben de konuşmamız gerektiğini düşünerek otele geri döndüm. Lobide bekliyordum ve gelip tekrar bağırmaya başladı. Eşyalarımı lobiye attı ancak pasaportum yoktu, eve geri dönemedim.

8AYRILMAYA KARAR VERDİK
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"AYRILMAYA KARAR VERDİK"

Bir gün sonra eve geldi. Etrafımızda tanıdık insanlar olduğu için normal konuştuk ve ilişkimiz devam etti. Sonra ayrılmaya karar verdik ancak nedeni ile ilgili konuşmaya hazır değilim. Arkasında birçok insanın olduğu bir hikayesi var.

9BANA İLK KEZ EL KALDIRMADI
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"BANA İLK KEZ EL KALDIRMADI"

Bana elini kaldırdığı ilk an bu değildi. Her seferinde unutmaya çalıştım ve kendimi suçladım ancak otelde yaşadığım gerçekten korkutucuydu. Hayatım boyunca bu korkuyu yanımda taşıyacağım.

10ANLATMAM ZAMAN ALDI ÇÜNKÜ KORKUYORDUM
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"ANLATMAM ZAMAN ALDI ÇÜNKÜ KORKUYORDUM"

Bu hikayeyi anlatmam zaman aldı çünkü korkuyordum. Ayrıca tehdit de ediliyordum. Sinir sistemimin normale dönmesini bekledim. Artık bu kötü tecrübeyi geride bırakarak önüme bakabilirim.

11ZVEREV YANIT VERDİ
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ZVEREV YANIT VERDİ

Öte yandan Alexander Zverev, eski sevgilisinin bu suçlamalarına sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Alman raket, suçlamaların dayanaksız ve gerçek dışı olduğunu söyledi.

12DAYANAKSIZ SUÇLAMALAR
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"DAYANAKSIZ SUÇLAMALAR"

"Eski kız arkadaşım tarafından dayanağı olmayan bir takım suçlamalar yapıldı. Medyada gördüğüm bu haberler beni çok fazla üzdü. Birbirimizi çocukluğumuzdan beri tanıyoruz ve birçok şey paylaştık."

13HİÇBİRİ GERÇEK DEĞİL
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"HİÇBİRİ GERÇEK DEĞİL"

"Açıklamalarından dolayı ben pişmanlık duyuyorum çünkü söylediklerinin hiçbir gerçek değil. Evet, bir zamanlar birlikteydik ancak uzun zaman önce ilişkimiz bitti. Neden bugün kalkıp böyle bir suçlamada bulunuyor anlaşmış değilim. Umarım ikimiz de ayrılıkla baş etmenin daha saygılı ve mantıklı bir yolunu buluruz."

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