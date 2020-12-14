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GeriFutbol Son Dakika | Alanya'da görülmemiş basın toplantısı! Beşiktaş maçı sonrası Çağdaş Atan...
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Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 09:30 | 

Son Dakika | Alanya'da görülmemiş basın toplantısı! Beşiktaş maçı sonrası Çağdaş Atan...

Alanyaspor - Beşiktaş maçının ardından Çağdaş Atan'ın düzenlediği basın toplantısı olay oldu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran toplantıda ev sahibi takım hocası adeta şaşkına döndü.

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Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Toplantının sonunda ise çok konuşulacak anlar yaşandı.

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Alanyaspor'la ilkleri başardıklarını ifade eden Atan, "Büyük takımları İstanbul'da yenmemiştik, Galatasaray'ı yendik orada. Antalya derbisinde burada kazandık. Beşiktaş'ı da devirdik. İlkleri başardığımız için mutluyum." dedi.

3GERÇEKTEN GÜÇLÜ BİR TAKIM
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GERÇEKTEN GÜÇLÜ BİR TAKIM

Sezon başına kadar görev yaptığı siyah beyazlı takım hakkında, "Beşiktaş gerçekten çok güçlü bir takım. Şampiyonluğun en büyük favorilerinden." yorumu yapan Atan emin adımlarla yollarına devam etmek istediklerini ifade etti.

4ŞU AN HAYALE İNANIYORUZ
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ŞU AN HAYALE İNANIYORUZ

Çağdaş Atan ayrıca, "Ceza sahasından çıkma antrenmanlarını yaptığımızda oyuncularımın yüzündeki ifadeyi gördüm, gerçekleşebileceğine inanmıyorlardı. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin dedim. Şu an o hayale inanıyoruz ama nerede oluruz bilemiyoruz." şeklinde konuştu.

5TOPLANTI ODASI BUZ KESTİ
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TOPLANTI ODASI BUZ KESTİ

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan en büyük şoku kısa süren toplantının sonunda yaşadı.

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Maç değerlendirmesini yaptıktan sonra soru-cevap bölümüne geçildi.

7SORUNUZ YOK MU ARKADAŞLAR
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SORUNUZ YOK MU ARKADAŞLAR?

Odadaki basın mensuplarından soru gelmeyince Atan 'Sorunuz yok mu arkadaşlar' dedi.

8TERK ETTİ
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TERK ETTİ

Muhabirlerden herhangi bir tepki gelmeyince de sinirlenip basın odasını terk etti.

9O ZAMAN GELMENİZE NE GEREK VAR
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O ZAMAN GELMENİZE NE GEREK VAR

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan kapıyı kapatırken de "O zaman gelmemize ne gerek var" ifadelerini kullandı.

10TARTIŞMA BAŞLADI
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TARTIŞMA BAŞLADI

Bunun ardından sosyal medyada tartışma başladı. Bir kısım gazeteciler Çağdaş Atan'ı hak verirken diğer tarafta ise Atan'ın birkaç haftadır kendisine gelen röportaj taleplerini reddetmesinin bu durumu oluşturduğu görüşü hakimdi.

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İŞTE O ANLAR

İşin farklı bir boyutu da şu; Pandemi döneminde maçlara akredite olan gazetecilerden sorular yazılı olarak talep ediliyor.

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