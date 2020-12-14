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Son Dakika | Alanya'da görülmemiş basın toplantısı! Beşiktaş maçı sonrası Çağdaş Atan...
Alanyaspor - Beşiktaş maçının ardından Çağdaş Atan'ın düzenlediği basın toplantısı olay oldu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran toplantıda ev sahibi takım hocası adeta şaşkına döndü.
Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Toplantının sonunda ise çok konuşulacak anlar yaşandı.
GERÇEKTEN GÜÇLÜ BİR TAKIM
Sezon başına kadar görev yaptığı siyah beyazlı takım hakkında, "Beşiktaş gerçekten çok güçlü bir takım. Şampiyonluğun en büyük favorilerinden." yorumu yapan Atan emin adımlarla yollarına devam etmek istediklerini ifade etti.
O ZAMAN GELMENİZE NE GEREK VAR
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan kapıyı kapatırken de "O zaman gelmemize ne gerek var" ifadelerini kullandı.
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