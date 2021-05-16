Son Dakika: Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük maç sonu patladı!

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçı Galatasaray 3-1 kazandı.
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Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün 39. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Galatasaray 53. dakikada Halil Dervişoğlu ve 60. dakikada Ryan Babel ve 90+3'te Oğulcan'ın attığı gollerle 3-1 üstünlüğü yakaladı.
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Galatasaray öne geçtiğinde İzmir'de oynanan Göztepe - Beşiktaş maçı 1-1 devam ediyordu ancak Beşiktaş, Ghezzal'ın penaltı golüyle 2-1 öne geçti. Beşiktaş İzmir'de 2-1 kazandı ve şampiyon oldu.
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Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 84'e çıkardı ve averaj farkıyla ligi ikinci sırada tamamladı. Yeni Malatyaspor ise 45 puanda kaldı.
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ADEM BÜYÜK'ÜN EŞİ PATLADI
Yeni Malatyaspor forması giyen eski Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sarı kırmızılı takıma gol atan eşi hakkında sosyal medyadan gelen yorumlara tepki gösterdi.
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Adem Büyük'ün ve kendisinin Galatasaray'ın kaçırdığı şampiyonluktan dolayı üzgün olduğunun altını çizen Merve Büyük, eşinin profesyonel bir futbolcu olarak oynadığı takıma hizmet ettiğini söyledi.
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Merve Büyük ayrıca, "Ama benim eşim, Malatyaspor'un futbolcusu ve oranın ekmeğini yiyor. Ne olursa olsun bu onun işi. Maça satamaz. Benim eşimi tanıyorsunuz, bilirsiniz. Ne yapacaktı? Maçı mı satacaktı? " dedi.
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"Maç bittiğinden beri bana ve eşime çok ağır hakaretler ediyorsunuz. Şampiyonluk sizin yüzünüzden gitti, bunu sizden beklemezdik falan diyorsunuz. Benim Galatasaray taraftarı olduğumu çoğunluk bilir."
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"Siz ne kadar üzülüyorsanız, inanın ben de o kadar çok üzülüyorum. İnanın eşim de o kadar üzülüyor. Ama benim eşim, Malatyaspor'un futbolcusu ve oranın ekmeğini yiyor. Ne olursa olsun bu onun işi. Maça satamaz. Benim eşimi tanıyorsunuz, bilirsiniz. Ne yapacaktı? Maçı mı satacaktı?"
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"Ben her zaman size söylüyorum, şereften bahsediyorum... Şeref ne kadar önemli bir şeydir...Bizim için önemli. Bana bu hakaretleri edenler için ne derece önemi var bilmiyorum. Ama şeref bizim için çok önemli."
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"O etmiş olduğunuz hakaretleri benim eşim hak etmiyor. Galatasaray'da oynarken de ne kadar istediğini, çabaladığını biliyorsunuz. Galatasaray için elinden geleni yaptığınız hepiniz çok iyi biliyorsunuz."
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"Eşim Malatyaspor'un ekmeğini yiyor ve orası için savaşmak zorunda. Bunu yapmalıydı, ona bu yakışırdı. Bana ve eşime diyorsunuz ki, Galatasaraylı olan fotoğraflarınızı silin. Bunu benim eşim hak etmiyor ya... "
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"Her futbolcu gibi benim eşim de ekmeğini nereden kazanıyorsa orası için savaşmak zorunda. Sonuçta bu onun işi. Gönül vermek, sevmek çok güzel bir şey evet."
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Eşim Galatasaray'dayken çok hırslıydı. Karakterini, yapısını, mücadelesini biliyorsunuz. Maç satmayacağını biliyorsunuz..."