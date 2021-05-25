Son Dakika: Acun Ilıcalı'nın satın almaya hazırlandığı İngiliz takımı! Görüşmeler resmen başladı, ilk temas olumlu

FORTUNA SITTARD'A GEÇTİĞİMİZ AYLARDA VEDA ETTİ Voetbal International'in haberine göre; Ilıcalı, geçtiğimiz dönemde yapılan transferlerin karşılığını da kulüpten istemiş. Fortuna Sittard başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı ile ayrılığı açıklarken görüşmelerin pozitif bir atmosferde gerçekleştiğini ifade etmiş, "Acun Ilıcalı'yı yıllardır tanıyorum. Bu ayrılık kulübü olumsuz yönde etkilemeyecek. Mevcut konumumuza bağımsız şekilde geldik. Ayrılsak da bu hoş olmayan şekilde olmayacak." şeklinde bir demeç vermişti.