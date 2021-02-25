Son dakika: Aaron Boupendza'nın Krasnodar'a transferinde flaş gelişme! Teklifi kabul etmedi...

Bu sezon attığı gollerle 300 bin Euro karşılığı geldiği Hatayspor'dan tarihi bir bedele Krasnodar'a transfer olması beklenen Aaron Boupendza'nın transferinde flaş bir gelişme yaşandı.
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İki gün önce Hatay'a gelen ve Hatayspor ile görüşen Krasnodar kulübü yetkilileri, 8 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satışın karından %20 pay koşullarıyla Aaron Boupendza için Hatayspor ile anlaşmaya varmıştı.
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"ANLAŞMAYA VARDIK, OYUNCU İLE GÖRÜŞECEKLER" DEMİŞTİ
Transfer haberlerinin çıkmasının ardından açıklama yapan Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş; "Krasnodar yöneticileriyle görüşüp anlaştık. 8 milyon Euro bonservis alacağız. Oyuncu sezonu bizde tamamlayacak. Sonraki satışın karından da %20 pay alacağız. Şimdi oyuncu ile Krasnodar görüşecek ve ardından resmi imzalar atılacak" demişti.
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BOUPENDZA, KRASNODAR İLE ANLAŞAMADI
Kulüplerin anlaşması sonrası Boupendza ile görüşen Krasnodar yetkilileri, 24 yaşındaki golcü futbolcu ile anlaşamadı. Bazı isteklerinin kabul edilmediğini ve bu şartlarda imza atmayacağını Krasnodar'a bildiren Boupendza, Hatayspor yönetimine de takımda kalmak istediğini söyledi.
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UKRAYNA BASINI: DINAMO KIEV İÇİN YENİ BİR ŞANS
Haberi duyuran Ukrayna basını, Boupendza transferinde Dinamo Kiev için yeni bir fırsat doğduğunun altını çizdi.
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LUCESCU İSTİYOR
Önceki gün Ukrayna basınında çıkan haberlerde Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu'nun Boupendza'yı kadrosunda görmek istediği. Kiev ekibinin ise Hatayspor'a transfer için 3-4 milyon Euro ve Gerson Rodriguez'i teklif ettiği ifade edilmişti.
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YÖNETİMİN ENDİŞELERİ VAR AMA...
Hatayspor öncesi kariyerinde bir başarısı olmayan Boupendza'ya temkinli yaklaşan Dinamo Kiev cephesinin, Hatayspor'un istediği 10 milyon Euro civarına çıkmayı düşünmediği da belirtilmişti.