Son Dakika | 3 puana rağmen Galatasaray'a ve Fatih Terim'e sert eleştiri! '10 kişi oynattı...'
Süper Lig'in 7. haftasında evinde Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın oyunu çok fala eleştiri aldı.
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Futbol yorumcuları Tümer Metin, Ayhan Akman ve Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Ankaragücü maçındaki oyununu değerlendirdi.
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İzmir'deki deprem sebebiyle %100 Futbol programının yayınlanmaması sebebiyle sosyal medyadan maç yorumu yapan Rıdvan Dilmen Galatasaray ile ilgili şunları yazdı:
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"Fatih Terim'in maç öncesi açıklamaları kendisinden duymaya alışkın olmadığım türdeydi. İyi oyundan öte 3 puanı hedefleyen bir yaklaşımdaydı. Bunu da hem kadrosunda hem de yaptığı değişikliklerde görmek mümkün."
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"Galatasaraylı futbolcular da hocalarını mahcup etmediler. Fatih Hoca'nın açıklamasından 'Kötü oynayın' sonucu çıkarmış gibi oynadılar. Sonuçta Galatasaray 3 puanı cebine attı ama sahadaki futbol çok kötüydü."
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TÜMER METİN'İN MAÇLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ŞÖYLE
Kıymetli olanın 3 puan olduğu söyledi Fatih Hoca maç öncesi. İki takımın da eksikleri vardı. İki takım da bu eksikleri hissetti. Çok sağlıklı, göze hoş gelen maç görüntüsü yoktu.
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Bu dönem bütün takımlar için 3 puanın daha kıymetli olduğu dönemlerden bir tanesi. Takımlar henüz toparlanamadı. Oyun ritmi bulamadılar. Bulanlar da ritim kaybetti. Galatasaray 3 puanın kıymetli olduğu maçı kazanarak bitirdi.
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Etebo - Taylan - Ömer Bayram üçlüsü ne hayal ettirir size? Hocanın haftalardır söylediği söz var, 'Mevcuttan en iyiyi çıkarmak'.
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Belhanda sakat, Feghouli neden sonradan oyuna giriyor. Acaba yönetimle olan maaş krizinin etkileri mi var? Bu seviye oyuncular, bizim zamanında etkilendiğimiz yöntemlerden çok fazla etkilenmiyorlar. Günün ekonomik şartlarında da etkilenmedikleri ortada. Oyuncuyu kazanmak önemli. Sonradan oyuna alabiliyorsanız maça da başlatabilirsiniz bence. Bu takım Belhanda'ya, Feghouli'ye, iyi bir Arda'ya dönecek gibi gözüküyor.
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Galatasaray sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Sakatlar, cezalılar... Bu maçın öyküsü Diagne üzerinden anlatılabilir. Falcao oynarken verimi tartışılır ama Diagne 55'Te çıkarken mutsuzdu. Eve gidip maçı izlerse nasıl bir oyun oynadığını kendisi görecektir.
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Fatih Hoca'nın santrfor anlayışı önemlidir. Diagne sadece golü düşünerek oyun içinde kalmaya çalışıyor ama bu onu oyundan uzaklaştırıyor. Diagne oyuna hiç yardımcı olmadı. Yine de Galatasaray kıymetli bir 3 puan aldı.
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AYHAN AKMAN DA DIAGNE'Yİ ŞU SÖZLERLE ELEŞTİRDİ:
Diagne'nin performansı yine hayal kırıklığıydı. Bu takım Diagne'ye göre oynayamaz. Galatasaray'ı 10 kişi oynatıyor. Bu sebeple çizilen oyun da oynanamıyor.