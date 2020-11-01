Son Dakika | 3 puana rağmen Galatasaray'a ve Fatih Terim'e sert eleştiri! '10 kişi oynattı...'

Belhanda sakat, Feghouli neden sonradan oyuna giriyor. Acaba yönetimle olan maaş krizinin etkileri mi var? Bu seviye oyuncular, bizim zamanında etkilendiğimiz yöntemlerden çok fazla etkilenmiyorlar. Günün ekonomik şartlarında da etkilenmedikleri ortada. Oyuncuyu kazanmak önemli. Sonradan oyuna alabiliyorsanız maça da başlatabilirsiniz bence. Bu takım Belhanda'ya, Feghouli'ye, iyi bir Arda'ya dönecek gibi gözüküyor.