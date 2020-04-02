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Futbol
Haber Giriş: 02 Nisan 2020 - 10:40, /

Solskjaer futbolcuların eşlerinden öyle bir şey istedi ki...

Premier Lig devi Manchester United'da menajer Ole Gunnar Solskjaer, Corona virüsü arasında futbolcuların eşlerinden ilginç bir istekte bulundu.

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Spor Arena Dış Haber | Premier Lig devi Manchester United'da menajer Ole Gunnar Solskjaer, Corona virüsü arasında futbolcuların eşlerinden ilginç bir istekte bulundu.

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Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Corona virüsü sebebiyle lige verilen arada futbolcularının formda kalmaları için eşlerinden veya sevgililerinden yardım istedi.

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Başlangıcı 30 Nisan'a ertelenen Premier Lig'in ne zaman başlayacağı bilinmezken Manchester United'da menajer Solskjaer, futbolcularının fiziksel açıdan hazır kalmalarını istiyor.

4De Gea ve sarkıcı sevgilisi Edurne Garcia

De Gea ve sarkıcı sevgilisi Edurne Garcia

Kulüp internet sitesine konuşan Norveçli teknik adam şu açıklamaları yaptı; "Hepimiz güzel ve büyük evlerde yaşıyoruz. Bahçemiz var, yeşil alanımız var. Futbolculara program verdik ve bu programa uymalarını istiyoruz."

5Paul Pogba ve eşi Zulay Pogba

Paul Pogba ve eşi Zulay Pogba

"Fiziksel çalışmaların yanı sıra futbolcuların topla becerilerinin de soğumaması gerekiyor. Burada futbolcuların eşlerine veya kız arkadaşlarına büyük iş düşüyor."

6Nrmanja Matic ve ailesi

Nrmanja Matic ve ailesi

"Yaşadıkları görkemli evlerde kız arkadaşları futbolcuların topla ilişkisini geliştirmeleri için yardımcı olmalı. Belki paslaşarak belki orta-şut çalışması yaparak."

7Martial ve eşi Melanie

Martial ve eşi Melanie

"Elleriyle bile olsa topu futbolculara atsınlar, futbolcular da tek vuruşta kaleyi bulmaya çalışsın. Bazı videolar görüyorum sosyal medyada, kimi futbolcuların eşleri bu konuda oldukça yetenekli. Topla çalışmaları bu şekilde devam ettirmeliyiz."

8Martial ve eşi Melanie

Martial ve eşi Melanie

"Ben de bahçede eşim veya çocuklarımla futbol oynuyorum. Dışarı çıkmadığımız için çocukların da sıkılmaması için bu önemli bir aktivite. Bütün futbolcu eşlerinden bu özveriyi bekliyorum. Gerekirse kırbaçla çalıştırsınlar"

9Paul Pogba ve eşi Zulay Pogba

Paul Pogba ve eşi Zulay Pogba

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba ve eşi Zulay Pogba, Instagram'da futbol oynadıkları videolar paylaşıyor.

10De Gea ve sarkıcı sevgilisi Edurne Garcia

De Gea ve sarkıcı sevgilisi Edurne Garcia

Aynı şekilde De Gea ve sarkıcı eşi Edurne Garcia da evlerinde top oynadıkları görüntüleri paylaştı.

11Victor Lindelöf ve eşi Maja Nilson

Victor Lindelöf ve eşi Maja Nilson

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