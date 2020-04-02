Solskjaer futbolcuların eşlerinden öyle bir şey istedi ki...

Martial ve eşi Melanie "Ben de bahçede eşim veya çocuklarımla futbol oynuyorum. Dışarı çıkmadığımız için çocukların da sıkılmaması için bu önemli bir aktivite. Bütün futbolcu eşlerinden bu özveriyi bekliyorum. Gerekirse kırbaçla çalıştırsınlar"