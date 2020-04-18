Skandal görüntü! MMA dövüşçüsü Jusuf Hayrovic, corona virüslü hastaların hayatlarını hiçe saydı

Ünlü MMA dövüşçüsü Jusuf Hajrovic'in 13 Nisan'da corona virüse yakalanarak hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.Sırp sporcu, Hastalık ayıp değil, herkesin başına gelebilir. Belirtileri hisseden ya da şüphesi olan herkese derhal test yaptırmalı ifadelerini kullanmıştı.Ancak Sırbistan halkına sağduyu mesajları veren Hajrovic, skandal bir görüntüye imza attı.Diğer corona virüslü hastaların yattığı yataklarla spor yapan Hajrovic, bu görüntüyü kendi sosyal medya hesabından da yayınladı.Sırp basını, görüntünün ülkenin güneybatısında yer alan Novi Pazar kentinde yer alan bir hastanede çekildiğini yazdı.Sırbistan'da açıklanan son rakamlara göre vaka sayısı 5 binin üzerinde, 103 kişi ise hayatını kaybetti.Kariyerinde 13 galibiyet, 11 yenilgi ve 1 beraberlik olan Jusuf Hajrovic, hafif ağır sıklet kategorisinde yer alıyor. Hajrovic'in Miroljub Draganic ile yapacağı maç corona virüs sebebiyle iptal edilmişti.