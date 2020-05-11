Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan'ın şirketi Avrupa'dan bir takım daha satın aldı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'yi de bünyesinde bulunduran City Football Group (CFG), Avrupa'dan bir takım daha satın aldı.
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Manchester City'nin Birleşik Arap Emirliklerili sahibi Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan yönetimindeki City Football Group, futbol üzerindeki yatırımlarına devam ediyor.
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İngiliz ekibini satın aldıktan sonra yaptığı transfer harcamalarıyla dikkat çeken ve Premier Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan City Football Group, Avrupa'dan bir takım daha satın aldı.
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CFG'den yapılan açıklamada, şirketin Belçika 2. Futbol Ligi'nde mücadele eden Lommel Futbol Kulübünün çoğunluk hisselerini satın aldığı belirtildi.
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Belçika'nın Limburg şehrinde 2003 yılında kurulan Lommel, maçlarını 8 bin kişilik Soeverein Stadı'nda oynuyor.
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Lommel, böylece şirketin bünyesine kattığı 9'uncu kulüp oldu.
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CFG, Manchester City'nin yanı sıra ABD'de New York City, Avustralya'da Melbourne City, Japonya'da Yokohama F. Marinos, Uruguay'da Atletico Torque, İspanya'da Girona, Çin'de Sichuan Jiuniu, Hindistan'da Mumbai City takımlarının hisselerini satın almıştı.
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Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan'ın takımlarının kendi arasında futbolcu kiralamasının önüne geçmesi için çalışmalar yapılmıştı.
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FIFA, son olarak bu takımların kendi arasında kiralık transferini yasaklamıştı.