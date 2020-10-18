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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 18 Ekim 2020 - 15:51 | 

Sergio Agüero'dan kadın hakeme olay hareket! İngiltere bunu konuşuyor...

Premier Lig'de Manchester City'nin yıldız oyuncusu Sergio Agüero'nun Arsenal maçında yardımcı hakem Sian Massey-Ellis'in omzuna elini koyarak tepki göstermesi olay oldu.

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İngiltere Premier Lig'in 5. hafta maçında Manchester City, Arsenal'i 1-0 yendi ancak maça Sergio Agüero'nun kadın yardımcı hakem Sian Massey-Ellis'e yaptığı hareket damga vurdu.

2MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN HAREKET
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MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN HAREKET

Uzun bir süre sonra sahalara dönen Arjantinli yıldızın yaptığı hareket maçın önüne geçmiş oldu...

3ELİNİ BOYNUNA GÖTÜRDÜ
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ELİNİ BOYNUNA GÖTÜRDÜ

Agüero, yardımcı hakem Sian Massey-Ellis'in verdiği faul kararına tepki gösterirken kadın hakemin omzu ile boynunun birleştiği noktaya elini koydu ve bir şeyler söyledi.

4ELİYLE İTTİRDİ
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ELİYLE İTTİRDİ

Tecrübeli futbolcunun bu rahatsız edici hareketi sonrası Sian Massey-Ellis oyuncunun elini ittirmeye çalışarak tepki gösterdi.

5OLDUKÇA RAHATSIZ OLDU
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OLDUKÇA RAHATSIZ OLDU

İngiliz televizyonu da pozisyon sırasında bu olayın ardından sık sık Sian Massey-Ellis'i ekranlara getirdi. Yardımcı hakemin pozisyondan dolayı bir hayli rahatsız olduğu görülüyordu.

6CEZA ALMADI...
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CEZA ALMADI...

Federasyonun 2016'da belirlediği kurallara göre herhangi bir hakeme yönelik fiziksel temas, hareketin türüne göre net şekilde kart ile cezalandırılmalı.

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Ancak Agüero'nun yaptığı hareketin kırmızı kart olduğu görüşü hakim olmasına rağmen herhangi bir kart görmeyen Agüero'ya geriye yönelik de bir ceza verilmeyecek.

8HADİ AMA, TANIDIĞIM EN NAZİK İNSAN
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'HADİ AMA, TANIDIĞIM EN NAZİK İNSAN'

Pozisyon, İngiltere'de büyük tartışma konusu olurken maçın ardından Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ''Hadi ama, Sergio hayatımda tanıdığım en nazik insan. Sorunu burada değil, başka yerde arayın.'' sözlerini kullandı.

9NEDEN OYUN DIŞI KALMADI
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'NEDEN OYUN DIŞI KALMADI?'

İngiliz ünlü gazeteci Piers Morgan ise ''Aman tanrım! Agüero burada ne yapıyor? Ve neden oyun dışı kalmadı?'' şeklinde bir paylaşımda bulundu.

10ERKEK DİYE BUNU YAPMA HAKKI YOK
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'ERKEK DİYE BUNU YAPMA HAKKI YOK!'

Futbol yazarı Leanne Prescott ise ''Agüero, Sian Massey'in boynuna dokunuyor, gerçekten çok kötü. Erkek diye bunu yapma hakkı yok. Aşağılayıcı ve çok yanlış. Bunun için ceza almalı'' dedi.

11KENDİNİ NE ZANNEDİYOR
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'KENDİNİ NE ZANNEDİYOR?'

Milletvekili Rosena Allin-Khan, konuyla ilgili sert açıklamalarda bulunurken ''Agüero kendini ne zannediyor? Kesinlikle kabul edemez!'' diyerek tepkisini ortaya koydu.

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Sosyal medyada da Arjantinli futbolcu için sert eleştiriler vardı... Agüero cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi.

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