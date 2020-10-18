Sergio Agüero'dan kadın hakeme olay hareket! İngiltere bunu konuşuyor...

'ERKEK DİYE BUNU YAPMA HAKKI YOK!' Futbol yazarı Leanne Prescott ise ''Agüero, Sian Massey'in boynuna dokunuyor, gerçekten çok kötü. Erkek diye bunu yapma hakkı yok. Aşağılayıcı ve çok yanlış. Bunun için ceza almalı'' dedi.