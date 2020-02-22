Haber Giriş: 22 Şubat 2020 - 19:29,
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor maçında sürpriz! Açıkladı...
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği karşılaşmada Sergen Yalçın sürprize imza attı.
SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMALAR
Maç öncesi açıklamalar yapan Sergen Yalçın, "Kolay bir maç olmayacak. Trabzonspor, olduğu yeri hak eden bir takım. Geniş bir kadro var, alternatifli bir kadro var ve kazanma alışkanlığı edindiler son dönemde. Biz ise var olma savaşı veren, takım olarak yukarıdan kopmamaya çalışan bir takımız.
Geçen hafta kaybetmemize rağmen oyuncularda bir üzüntü yok çünkü pozitife giden bir tablo var. Bunu da çok net görebiliyoruz. Taraftarımızın önünde oynuyoruz, motiveyiz, tek düşüncemiz var, o da kazanmak.
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