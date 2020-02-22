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Futbol
Haber Giriş: 22 Şubat 2020 - 19:29, /

Sergen Yalçın'dan Trabzonspor maçında sürpriz! Açıkladı...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçında sahaya sürdüğü 11 ile sürprize imza attı.

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Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği karşılaşmada Sergen Yalçın sürprize imza attı.

2SERGEN YALÇINDAN AÇIKLAMALAR

SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMALAR

Maç öncesi açıklamalar yapan Sergen Yalçın, "Kolay bir maç olmayacak. Trabzonspor, olduğu yeri hak eden bir takım. Geniş bir kadro var, alternatifli bir kadro var ve kazanma alışkanlığı edindiler son dönemde. Biz ise var olma savaşı veren, takım olarak yukarıdan kopmamaya çalışan bir takımız.

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Geçen hafta kaybetmemize rağmen oyuncularda bir üzüntü yok çünkü pozitife giden bir tablo var. Bunu da çok net görebiliyoruz. Taraftarımızın önünde oynuyoruz, motiveyiz, tek düşüncemiz var, o da kazanmak.

4ADEM LJAJICİN DURUMU

ADEM LJAJIC'İN DURUMU

Adem Ljajic'i bir haftadır görmedim, çok ağır bir bademcik problemi yaşıyor herhalde, 1 haftadır antrenman yapmıyor, doğal olarak da kadroya almadık. Hasta olduğu için kadroya almadık.

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Oyuncuları bir haftadır kazanıp, hedefsiz kalmamamız gerektiğine motive ettik. Umarım kazanırız." şeklinde konuştu.

6YALÇINDAN SÜRPRİZ

YALÇIN'DAN SÜRPRİZ

Üst üste 4 maçta 11'de yer alan Diaby, maça 11'de başlayamadı. Diaby bu sezon 28 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

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Sergen Yalçın, Jeremain Lens'i ilk 11'de sahaya sürerken, Diaby'yi ise kulübeye çekti.

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Hollandalı oyuncu, Başakşehir maçında da 90 dakika oynamış ancak sağ bek pozisyonunda görev almıştı.

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