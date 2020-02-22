Sergen Yalçın'dan Trabzonspor maçında sürpriz! Açıkladı...

SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMALAR Maç öncesi açıklamalar yapan Sergen Yalçın, "Kolay bir maç olmayacak. Trabzonspor, olduğu yeri hak eden bir takım. Geniş bir kadro var, alternatifli bir kadro var ve kazanma alışkanlığı edindiler son dönemde. Biz ise var olma savaşı veren, takım olarak yukarıdan kopmamaya çalışan bir takımız.