Sergen Yalçın'dan flaş karar! Yönetime iletti, sezon sonunda...

Siyah beyazlılarda Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Sergen Yalçın ile birlikte şampiyonluk umutları tazelenirken, 47 yaşındaki teknik adam gelecek sezon ile ilgili isteğini yönetime iletti.
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Siyah beyazlı takımla iki maça çıkan Sergen Yalçın, ilk maçında Çaykur Rizespor karşılaşmasından 2-1, ikinci maçında ise Vodafone Park'ta Gaziantep FK mücadelesinden 3-0'lık galibiyetlerle ayrıldı.
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Harcama limiti nedeniyle devre arası transferinde sadece Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna katabilen siyah beyazlılar, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshederken, Oğuzhan Özyakup'u da sezon sonuna kadar kiralık olarak Feyenoord'a yollamıştı.
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Fotomaç'ta yer alan habere göre; Beşiktaş'ın ideal 11'inden Atiba, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Loris Karius, Abdou Diaby, Mohammed Elneny ve Kevin Boateng'in yanı sıra Pedro Rebocho'nun sözleşmeleri sezon sonunda bitecek.
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Bir anda ideal 11'inde 7 oyuncusunu kaybetme riskini göze almak istemeyen Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı görüşmede Gökhan, Caner ve Atiba'nın sözleşmelerinin yenilenmesini istedi.
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47 yaşındaki teknik adam Elneny ve Karius'un istense de bonservislerinin alınamayacağı ortamda; Rebocho ve Diaby'nin de kendilerine bir faydası olmayacağını söyledi.
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Yalçın, yeni transfer Boateng'in ise sözleşmesini performansıyla kendisinin alabileceğinin altını çizdi.