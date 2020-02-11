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Futbol
Haber Giriş: 11 Şubat 2020 - 10:18, /

Sergen Yalçın'dan flaş karar! Yönetime iletti, sezon sonunda...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın rüzgarı esiyor...

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Siyah beyazlılarda Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Sergen Yalçın ile birlikte şampiyonluk umutları tazelenirken, 47 yaşındaki teknik adam gelecek sezon ile ilgili isteğini yönetime iletti.

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Siyah beyazlı takımla iki maça çıkan Sergen Yalçın, ilk maçında Çaykur Rizespor karşılaşmasından 2-1, ikinci maçında ise Vodafone Park'ta Gaziantep FK mücadelesinden 3-0'lık galibiyetlerle ayrıldı.

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Harcama limiti nedeniyle devre arası transferinde sadece Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna katabilen siyah beyazlılar, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshederken, Oğuzhan Özyakup'u da sezon sonuna kadar kiralık olarak Feyenoord'a yollamıştı.

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Fotomaç'ta yer alan habere göre; Beşiktaş'ın ideal 11'inden Atiba, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Loris Karius, Abdou Diaby, Mohammed Elneny ve Kevin Boateng'in yanı sıra Pedro Rebocho'nun sözleşmeleri sezon sonunda bitecek.

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Bir anda ideal 11'inde 7 oyuncusunu kaybetme riskini göze almak istemeyen Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı görüşmede Gökhan, Caner ve Atiba'nın sözleşmelerinin yenilenmesini istedi.

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47 yaşındaki teknik adam Elneny ve Karius'un istense de bonservislerinin alınamayacağı ortamda; Rebocho ve Diaby'nin de kendilerine bir faydası olmayacağını söyledi.

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Yalçın, yeni transfer Boateng'in ise sözleşmesini performansıyla kendisinin alabileceğinin altını çizdi.

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