Sergen Yalçın neşteri vuruyor! İşte yolcular...

Beşiktaş’ta önümüzdeki sezonun planlaması için çalışmalar şimdiden başladı. Trabzonspor ile oynanan ve 2-2 sonuçlanan karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın Loris Karius’la ilgili olarak ‘Seneye bizimle devam etmeyecek’ açıklaması, önümüzdeki sezon kadroda olmayacak isimlerin de belli olduğunu gösterdi.