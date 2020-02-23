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Futbol
İHA
Haber Giriş: 23 Şubat 2020 - 15:27, /

Sergen Yalçın neşteri vuruyor! İşte yolcular...

Beşiktaş’ta Trabzonspor maçından sonra Sergen Yalçın’ın ‘Karius seneye bizimle olmayacak’ ifadelerinin ardından diğer kiralık oyuncuların da akıbeti belli oldu.

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Beşiktaş’ta önümüzdeki sezonun planlaması için çalışmalar şimdiden başladı. Trabzonspor ile oynanan ve 2-2 sonuçlanan karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın Loris Karius’la ilgili olarak ‘Seneye bizimle devam etmeyecek’ açıklaması, önümüzdeki sezon kadroda olmayacak isimlerin de belli olduğunu gösterdi.

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Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı toplantıda 6 oyuncuyu gelecek sezon kadroda düşünmediğini söyledi.

3

İşte Sergen Yalçın'ın üstünü çizdiği 6 isim...

4ADEM LJAJIC

ADEM LJAJIC

Bu sezon beklentilerin altında kalan Adem Ljajic ve Domagoj Vida’ya teklif gelmesi durumunda bu futbolcularla yolların ayrılması bekleniyor.

5DOMAGOJ VİDA

DOMAGOJ VİDA

Yüksek ücret alan 2 oyuncunun maaş yükünden de kurtulacak olan Beşiktaş, transfer nefes almış olacak.

6LORİS KARİUS

LORİS KARİUS

7DİABY

DİABY

8REBOCHO

REBOCHO

9EL NENY

EL NENY

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