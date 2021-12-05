Semih Saygıner kimdir? Semih Saygıner’e sevgilisi Şenay Gürler hakkında bilgiler

Semih SAYGINER, 1994 yılında Belçika’da düzenlenen Gent Dünya Şampiyonası’nda 1.ci olarak ilk Dünya Kupası'nı kazandı. Bu başarısıyla Dünya Klasmanı’nda 3.lüğe yükseldi ve iki dünya rekoru kırdı. Daha sonra yeniden kırılan bu rekorlar ise şöyle; 1994 - 45 sayı 11 vuruş - 4.090 ortalama (3 Set), 1994 - 50 sayı 14 vuruş - 3.571 ortalama (3 Set).



Yine 1994 yılında bilardonun en önemli ligi olarak bilinen Hollanda Takımlar Ligi’ne transfer oldu. 1998’de Antalya-Kemer’de yapılan Dünya Bilardo Şampiyonası’nda (3 bant) finalde Hollanda’lı Cerwin Walentijn’i yenerek 1. oldu. 2003’de Almanya-Mönchengladbach’daki Dünya Bilardo Takım Şampiyonası’nda Tayfun Taşdemir’le birlikte finalde Yunan takımını yenerek Türkiye’ye şampiyonluk getirdi.



25 kez Türkiye Grand Prix şampiyonu olan Semih SAYGINER, 3 bantta 14 kez Türkiye Şampiyonu oldu. Karambolde 10 kez Türkiye Şampiyonu olurken, Cadre 47/2’de ve tek bantta da birer kez Türkiye Şampiyonluğu başarısını yakaladı.



Çeşitli mecralardan yılın sporcusu ödülüne defalarca layık görüldü. Üç yıl boyunca Portekiz Ligi’nde FC Porto Bilardo Takımı’nın kaptanlığını yaptı.



2009 yılında Dünya’nın en büyük ıstaka üreticisi İtalyan Longoni, tüm Dünya’da satılmak üzere Dünya’nın en pahalı seri üretim ıstakalarını Semih SAYGINER adına üretti.