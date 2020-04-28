Sebastian Villa'nın sevgilisi Daniela Cortes isyan etti: Artık dayanamıyorum
Boca Juniors'un yıldız futbolcusu Sebastian Villa'nın sevgilisi Arjantinli Daniela Cortes, Kolombiyalı oyuncunun kendisine şiddet uyguladığını açıkladı. Cortes'in paylaştığı görüntü sonrası ülke ayağa kalktı. İşte detaylar...
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Spor Arena Dış Haber | Corona virüs salgını ile mücadele eden dünyada en büyük sorunlardan biri de ne yazık ki kadına şiddet...
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Dünyanın her yerinde yaşanan bu vahim olayla ilgili son haber ise Kolombiya'dan geldi.
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Arjantinli Daniela Cortes, Boca Juniors'un Kolombiyalı futbolcusu Sebastian Villa'nın kendisine şiddet uyguladığını açıkladı.
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2 YIL BOYUNCA ACI ÇEKTİM
Villa'nın sevgilisi Daniela Cortes'in paylaştığı video sonrası Kolombiyalı futbolcuya tepki yağdı.
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Daniela Cortes sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda "Ne yazık ki bugün bunu yapmak zorundaydım, çünkü daha fazla dayanamıyorum.
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2 yıl boyunca onun değişmesini bekledim ancak hiç değişmedi ve ben hep acı çektim.
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ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR
Ailem ve bana zarar vereceğini söylüyor. Beni ve ailemi öldürteceğini söylüyor.
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Korkuyorum çünkü basın karşısında hep iyi ve olgun bir adam gibi davranıyor ama gerçek çok farklı" ifadelerini kullandı.
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FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK TACİZE UĞRADIM
Yaşadığı korku gözlerinden okunan Arjantinli Cortes sözlerine şöyle devam etti:
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"Fiziksel ve psikolojik olarak taciz edildiğime birçok insan tanık oldu. Bu kadar kötü bir insan nasıl profesyonel bir futbolcu olur anlamıyorum.
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Bilmediğim, ailem olmadan yalnız olduğum bir ülkede, her gün hayatım ve ailemle ilgili korku içinde nasıl yaşayacağımı bilmiyorum.
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Bunu bana yapan kadınlara kötü davranan Sebastian Villa. Herkesten beni ülkeme göndermeleri için yardım istiyorum.
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Kızıma ve aileme kavuşamadığım için hayal kırıklığı yaşıyorum. Başka bir seçeneğim yok çünkü kimse onun ne tür bir adam olduğunu bilmiyor."