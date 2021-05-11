Şampiyonlukta hangi averaja bakılıyor? Puan eşitliğinde hangi averaj geçerli? İşte Süper Lig averaj sistemi
Süper Lig averaj sistemi, Beşiktaş ve Galatasaray'ın şampiyonluk yarışının alevlenmesi ile gündeme geldi. Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Beşiktaş, avantajı tepti. Galatasaray'ın kazanmasıyla birlikte puanlar eşitlenirken, taraftarlar da gol averajı durumuna odaklandı. Son hafta öncesi üç büyük takımın birbirleri arasındaki maçlara bakıldığında Beşiktaş ile Galatasaray, ikili averajda eşit durumda. Peki, şampiyonlukta hangi averaja bakılıyor? Puan eşitliğinde hangi averaj geçerli? İşte, Süper Lig averaj sistemi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Son haftaya girilen Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri tartışılmaya başlandı. Süper Lig'de şampiyonluk senaryolarını ele alan futbolseverler, Galatasaray ve Beşiktaş'ın averaj sisteminin nasıl işleyeceğini merak etti. Salı akşamı oynanan karşılaşmalar ile Beşiktaş ve Galatasaray, ikili averajda Fenerbahçe'ye üstünlüğü bulunuyor. İkili averajda Galatasaray ile puanı ve averajı eşit olan Siyah-Bayazlıların, daha fazla gol attığı için avantajı bulunuyor.
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PUAN VE AVERAJ EŞİTLENİRSE ŞAMPİYON KİM OLACAK?
Son haftaya 2 averaj farkıyla giren Beşiktaş ve Galatasaray'ın, sezonun bitiminde averajları da eşitlenirse sezon boyunca en çok gol atan takım şampiyon olacak.
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SÜPER LİG'DE HANGİ AVERAJ GEÇERLİ?
TFF mevzuatında yer alan bilgiler şu şekilde:
(1) Takımların belirlenmiş bir fikstür gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puandurumlarına göre derecelendirilmelerine “Puan Usulü Sistemi” ismi verilir. Buna göre, yapılanmüsabakalarda kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir) puan verilir ve kaybeden takıma ise puan verilmez.
(2) “Müsabaka Statüleri”nde ve her sezon öncesinde yayımlanan “Amatör FutbolLiglerinde Uygulanacak Esaslar”da aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki sistem uygulanır:Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonragelen ikinci ve devamı olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistemuygulanır.
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a) Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;
I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır,
II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)
III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır.
IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.
VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.
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b) Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise;
I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveliile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasındaoynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)
II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.
III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajınabakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atantakım üstün sayılmaz.)
IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.
V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşitise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.
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VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.
VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takımüstün sayılır.
VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde TFF tarafından belirtilenesaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak müsabaka(lar) neticesinde kazanan takımüstün sayılarak nihai sonuç alınır.
(3) TFF gerekli gördüğü hallerde, gol averajını uygulamamaya veya başka bir şekildeuygulamaya karar verebilir.