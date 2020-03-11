Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan performans! Gecenin sonuçları ve golleri...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, 2 maçla başladı.
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İtalya'nın Atalanta takımı, evinde 4-1 yendiği İspanya temsilcisi Valencia'ya konuk oldu.
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İspanya'da oynanan maç, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynandı.
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Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada konuk ekip, Josip Ilicic'in 3. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti.
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Ev sahibi ekip 21. dakikada Kevin Gameiro ile beraberliği sağladı. Ilicic 43. dakikada tekrar penaltıdan bulduğu golle takımını öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.
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İkinci yarıya daha baskılı başlayan Valencia, 51. dakikada Gameiro ve 67. dakikada Ferran Torres'in ağları sarsmasıyla skoru 3-2'ye getirdi.
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İtalyan ekibinde Ilicic 71. dakikada "hat-trick" yaparak eşitliği tekrar sağladı. Sloven futbolcu Ilicic 82. dakikada kendisinin ve takımının 4. golünü bularak skoru belirledi: 4-3.
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Karşılaşmaya damgasını vuran isim ise 32 yaşındaki Josip Ilicic oldu. Ilicic, 4 gol atarak bunu deplasmanda başaran en yaşlı oyuncu olarak Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.
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Öte yandan koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak Valencia - Atalanta maçında 3 yıl önce hayatını kaybeden Valencia taraftarı Vicente Navarro Aparicio'nun heykeli, Mestalla'nın boş tribünlerinde yer aldı...
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Atalanta, tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselerek tarihi bir performansa imza attı.
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Geçen yılın finalisti Tottenham elendi
Günün diğer karşılaşmasında ise Alman ekibi Leipzig, geçen yılın finalisti İngiliz takımı Tottenham'ı ağırladı.
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Leipzig, kaptanı Marcel Sabitzer'in 10. ve 21. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. 87. dakikada Forsberg'in attığı gol skoru belirledi: 3-0
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İlk maçı da 1-0 kazanan Leipzig, bu sonuçla tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı. Alman ekibinin 32 yaşındaki teknik direktörü Julian Nagelsmann da bu başarıya ulaşan en genç çalıştırıcı oldu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları, bugün TSİ 23.00'te başlayacak 2 karşılaşmayla devam edecek. Liverpool ilk maçta 1-0 yenildiği Atletico Madrid'i ağırlayacak. Paris Saint-Germain ise deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Borussia Dortmund'u konuk edecek.
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Jose Mourinho için ise Şampiyonlar Ligi, son 16 turunda bitti...