Şampiyonlar Ligi ön eleme ne zaman? Beşiktaş ön elemeye katılacak mı? İşte ön eleme sistemi
Şampiyonlar Ligi ön eleme tarihi, Beşiktaş'ın 16. kez şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gündeme geldi. 2020-21 sezonu Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş, 2021-22 sezonunda ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nden 20 milyon avro katılım parası alacak. Beşiktaş grup müsabakalarıyla birlikte toplamda yaklaşık 35 milyon avroyu kasasına koyabilir. Peki, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ön elemeye katılacak mı, ön eleme ne zaman? İşte, Şampiyonlar Ligi Beşiktaş ön eleme sistemi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Ligde mutlu sona ulaşan Beşiktaş 8. kez UEFA Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek. Taraftarların heyecanla beklediği Şampiyonlar Ligi'de siyah beyazlılar bu kez Devler Ligi'nin şampiyonu olmak için mücadele verecek. Şampiyon takımın doğrudan "Devler Ligi" gruplarına katılması için İngiltere Premier Lig'de sezonun sıralaması ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımın kupayı kaldıracağı önemli rol oynuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 tarihinde çekilecek. Grup maçları 14-15 Eylül 202 tarihlerinde başlayacak.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 tarihinde çekilecek. Grup maçları 14-15 Eylül 202 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.
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BEŞİKTAŞ ÖN ELEMEYE KATILACAK MI?
Şampiyonlar Ligi finalinde Premier Lig şampiyonu Manchester City ile aynı ligin takımı Chelsea karşı karşıya gelecek. Kupayı Manchester City kazanası durumunda Süper Lig şampiyonu statü gereği doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak. Bu durumda Süper Lig şampiyonu yaklaşık 20 milyon avroluk gelir elde edecek. Takımın sezon içinde Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği performans primleri de ekstra gelir olarak hanesine yazılacak.
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CHELSEA KAZANAMAZ, İLK 4'E GİREMEZSE ÖN ELEME OYNANACAK
Mutlu sona Chelsea ulaşırsa Süper Lig şampiyonunun gruplara kalabilmesi için Londra temsilcisinin ligini ilk 4'te bitirmesi gerekiyor. Chelsea kupayı kaldırır ve liginde ilk 4'e giremezse Süper Lig şampiyonu "Devler Ligi"ne elemelerden başlayacak.
Türkiye Ligi ikincisi de kulüpler düzeyinde Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonuna katılabilmek için elemeleri geçmek zorunda.
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UEFA'DAN YENi TURNUVA GELİYOR
Süper Lig'de şampiyonluk kadar ikincilik de gelir anlamında büyük bir öneme sahip.
UEFA, aldığı karar gereği bu sezon yeni bir organizasyonu düzenlemeye başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni düzenleyen Avrupa futbolunun patronu, bu sezon 3 numaralı kupa olan UEFA Konferans Ligi'ni hayata geçirecek.
Süper Lig'de şampiyon olan takım, Chelsea'nin söz konusu durumunda bir aksilik yaşanmaması durumunda doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak. İkinci takım ise "Devler Ligi"nde eleme oynayarak Avrupa'nın en prestijli organizasyonuna girmeye çalışacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, katılan takımlara büyük bir ekonomik katkı sağlayacak.Türkiye Ligi'nde üçüncü ve dördüncü takımlar ise UEFA Konferans Ligi'ne katılacak. Bu organizasyon, hem prestij hem de maddi kaynakları bakımından diğer 2 organizasyonun gerisinde kalacak.
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Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek ve UEFA Konferans Ligi'ne oranla daha fazla geliri elde edecek. Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile final oynayacak Beşiktaş, Süper Lig'i ilk 2'de bitirmesi durumunda lig üçüncüsü UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak.