Şampiyonlar Ligi ön eleme ne zaman? Beşiktaş ön elemeye katılacak mı? İşte ön eleme sistemi

UEFA'DAN YENi TURNUVA GELİYOR Süper Lig'de şampiyonluk kadar ikincilik de gelir anlamında büyük bir öneme sahip.



UEFA, aldığı karar gereği bu sezon yeni bir organizasyonu düzenlemeye başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni düzenleyen Avrupa futbolunun patronu, bu sezon 3 numaralı kupa olan UEFA Konferans Ligi'ni hayata geçirecek.



Süper Lig'de şampiyon olan takım, Chelsea'nin söz konusu durumunda bir aksilik yaşanmaması durumunda doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak. İkinci takım ise "Devler Ligi"nde eleme oynayarak Avrupa'nın en prestijli organizasyonuna girmeye çalışacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, katılan takımlara büyük bir ekonomik katkı sağlayacak.Türkiye Ligi'nde üçüncü ve dördüncü takımlar ise UEFA Konferans Ligi'ne katılacak. Bu organizasyon, hem prestij hem de maddi kaynakları bakımından diğer 2 organizasyonun gerisinde kalacak.