ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN 2024 || Tarih netleşti! UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı nerede, hangi statta oynanacak?

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Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek takımlar, Real Madrid-Bayern Münih karşılaşması ile belli oluyor. Bağlamda Şampiyonlar Ligi finali ne zaman sorusu da futbol severlerin gündemine geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında ilk finalist Borussia Dortmund oldu. 8 Mayıs Çarşamba akşamı da Real Madrid, Bayern Münih’i konuk edecek. Mücadelenin ardından Devler Ligi'nde finalin adı belli olacak. Peki Peki Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede, hangi statta oynanacak? İşte ayrıntılar...