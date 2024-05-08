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ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN 2024 || Tarih netleşti! UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı nerede, hangi statta oynanacak?

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Şampiyonlar Ligi#Devler Ligi#Şampiyonlar Ligi Finali 2024
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 16:35

Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek takımlar, Real Madrid-Bayern Münih karşılaşması ile belli oluyor. Bağlamda Şampiyonlar Ligi finali ne zaman sorusu da futbol severlerin gündemine geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında ilk finalist Borussia Dortmund oldu. 8 Mayıs Çarşamba akşamı da Real Madrid, Bayern Münih’i konuk edecek. Mücadelenin ardından Devler Ligi'nde finalin adı belli olacak. Peki Peki Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede, hangi statta oynanacak? İşte ayrıntılar...

1/3ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN 2024 || Tarih netleşti UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı nerede, hangi statta oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oluyor. Devler Ligi'nde finale adını yazdıran ilk takım Borussia Dortmund oldu. Real Madrid-Bayern Münih mücadelesinin ardından da Şampiyonlar Ligi final maçında karşı karşıya gelecek ekipler netlik kazanacak. Diğer taraftan final maçının da ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. İşte Şampiyonlar Ligi final tarihi...

2/3UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA tarafından düzenlenen 2024 Şampiyonlar Ligi yarı final müsabakaları 7-8 Mayıs'ta tamamlanacak.

Devler Ligi final mücadelesi ise 1 Haziran'da oynanacak.

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3/3ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OLACAK

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OLACAK?

2024 Şampiyonlar Ligi final karşılaşması Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

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#UEFA Şampiyonlar Ligi#Devler Ligi#Şampiyonlar Ligi Finali 2024

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