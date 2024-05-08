ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN 2024 || Tarih netleşti! UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı nerede, hangi statta oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oluyor. Devler Ligi'nde finale adını yazdıran ilk takım Borussia Dortmund oldu. Real Madrid-Bayern Münih mücadelesinin ardından da Şampiyonlar Ligi final maçında karşı karşıya gelecek ekipler netlik kazanacak. Diğer taraftan final maçının da ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. İşte Şampiyonlar Ligi final tarihi...