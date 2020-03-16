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Futbol
Haber Giriş: 16 Mart 2020 - 12:51, /

Sahaya mayolu giren Kinsey Wolanski'nin corona virüsü (koronavirüs) önlemi şok etti

Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girerek tüm dikkatleri üzerine çeken model Kinsey Wolanski, sosyal medyadan yaptığı koronavirüs paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Wolanski, geçen yıl Liverpool ve Tottenham arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinde mayo ile sahaya girmiş ve zorlukla saha dışına alınmıştı.

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Erkek arkadaşının sahibi olduğu internet sitesinin reklamını yapmak için Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya atlayan Wolanski, bir anda tüm dünyanın gündemine oturmuştu.

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Sahaya 'izinsiz' giriş yaptıktan sonra bir anda ününe ün katan Wolanski'nin bu hareketinin ardından Instagram hesabı 300 bin takipçiden 3 milyona fırlamıştı.

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Fenomen model, geçtiğimiz günlerde de uslu durmamış ve Erkekler Ski Dünya Kupası'nda piste girmişti.

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Instagram hesabından bikinili fotoğrafını paylaşan Wolanski, koronavirüs salgını nedeniyle ormanda yaşamaya başlayacağını ve tarzan gibi bir hayat süreceğini yazdı.

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Yazdığı bu esprili mesaj, takipçilerinin beğenisini kazanırken eğlenceli yorumlar almasına neden oldu.

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Bir takipçisinin, "Ömrümün sonuna kadar seninle ormanda yaşarım" yorumu ise en çok beğenilen yorumlardan biri oldu.

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Sosyal medya hesabında inanılmaz bir takipçi artışı yakalayan Wolanski'nin şu an 3,6 milyon takipçisi bulunuyor.

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