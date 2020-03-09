Sahaya girip fenomen olan Kinsey Wolanski, bu kez acı gerçeği Instagram'dan paylaştı
Geçen yıl Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde mayo ile sahaya girip dikkat çeken Kinsey Wolanski, Instagram hesabından yeni bir açıklama yaptı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girip tüm dikkatleri üzerine çeken Kinsey Wolanski, talihsiz bir olay yaşadı.
2
Wolanski, geçen yıl Liverpool ve Tottenham arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinde mayo ile sahaya girmiş ve zorlukla saha dışına alınmıştı.
3
Wolanski'nin bu hareketinin ardından Instagram hesabı 300 bin takipçiden 3 milyona fırlamıştı.
4
Fenomen model, geçtiğimiz günlerde de uslu durmamış ve Erkekler Ski Dünya Kupası'nda piste girmişti.
5
Kinsey, bu kez elinde "Huzur için yat Kobe" yazılı mini bir pankart tutuyordu.
6
Instagram fenomeni haline gelen Kinsey Wolanski, Instagram hesabından bileğini kırdığını açıkladı.
7
Paraşütle atlerken yere ters iniş yaptığını belirten Wolanski, ''Çok rüzgarlı bir hava vardı, 6 metre yüksekten düştüm. Bileğim kırıldı'' paylaşımını yaptı.
8
Wolanski, paylaşımında bir enerji içeceğinin de reklamını yapınca takipçileri ''Markanın reklamını yapıyor, aslında bacağını kırmadı. Bizi kandırıyor'' yorumunda bulundular.
9
Vitaly Zdorovetskiy'nin annesi Elena Vulitsky de 2019 Kriket Dünya Kupası finalinde sahaya girmişti.
10
Wolanski, sahaya 'izinsiz' giriş yaptıktan sonra bir anda ününe ün katmıştı.
11
Modelin şu anda paylaşımları on binlerce beğeni alıyor.
12
Wolanski, Copa America finali için de planları olduğunu ama bunu başaramadıklarını açıklamıştı.
13
Kılık değiştiren çift o görüntülerini İnstagram sayfasında paylaşarak Copa America Finali için yeni bir macera denediklerini ancak güvenlik görevlileri tarafından yakalandıklarını ve hapse atıldıklarını belirtmişti.
14
Wolanski, sahaya girmesinin ardından "Böyle bir tanınırlığı satın alamazsınız... İnsanların tepkisi, ilgisi inanılmaz... Hayatımın en heyecanlı anlarıydı." paylaşımını yapmıştı.
15
Wolanski'nin sahaya girdiği Şampiyonlar Ligi finalini Liverpool 2-0 kazanmıştı.