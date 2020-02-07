Ryan Babel'den Galatasaray ve Beşiktaş itirafı: "En iyisi..."

ZORUNDA DEĞİLLER Daha önce de Deportivo ve Fulham dönemlerinde ailemi İstanbul'da bıraktım. Onların düzenli bir hayata ihtiyaçları var. Çocuklarım evde bile İngilizce konuşuyor. Biz Flemenkçe konuşuyoruz, onlar İngilizce cevap veriyor. Birkaç aydır onlardan uzağım ama bunun bir amacı var. Futbolda fedakarlık yapmak zorundasın, ailen de bunu anlıyor. Onlar benim kariyerimle birlikte hareket etmek zorunda değil, ben de bunu istemiyorum.