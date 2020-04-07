Rugani'nin Corona virüsü taşıyan nişanlısından çarpıcı sözler!

ÇOCUĞUM İÇİN ENDİŞELİYİM Hamile olduğum için doktora gidip rutin kontroller yaptırmam gerekiyor. Bu yüzden biraz daha korkuyorum. Çocuğuma herhangi bir şey olmasını istemem. Onun için endişeliyim. Umarım her şey daha güzel olur.