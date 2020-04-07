Rugani'nin Corona virüsü taşıyan nişanlısından çarpıcı sözler!
Dünyayı etkisi altına alan Corona virüsten en çok etkilenen ülke olan İtalya'nın köklü kulübü Juventus'ta forma giyen ve Corona virüse yakalanan Daniele Rugani'nin yine virüs tedavisi gören nişanlısı Michela Persico'dan son durumuna ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi.
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Spor Arena Dış Haber | Dünyayı etkisi altına alan Corona virüsten en çok etkilenen ülke olan İtalya'da yayın yapan Mediaset'in canlı yayınına katılan Rugani'nn nişanlısı Michela Persico, hastalığındaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Kendisinin evde, Rugani'nin ise Juventus'a ait J Hotel'de karantina altında tedavilerinin devam ettiğini söyleyen Persico, hastalığının durumu ve hamile olmasıyla ilgili çarpıcı şeyler söyledi.
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20 GÜN GEÇTİ HALA POZİTİF
Kendisine yapılan Corona virüs testinin pozitif çıkmasından bu yana herhangi bir semptom göstermediğini belirten Persico, ilk testin üzerinden 20 gün geçmiş olmasına rağmen son yapılan testin de pozitif çıktığını ifade etti.
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VİRÜS ÇOK GÜÇLÜ
Rugani ile yüz yüze görüşmesine izin verilmediğini belirten genç televizyon sunucusu, 20 gün sonunda hastalığı yenememiş olmasının virüsün gücünden kaynaklandığını söyledi.
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GENÇ OLDUĞUM İÇİN DAHA AZ RİSK TAŞIYORUM
Persico'nun programdaki açıklamaları şu şekilde: Covid-19’u hafif geçirenlerde tedavi için öngörülen süre olan 20 gün geçti ama yeni testimin sonucu yine pozitif çıktı. Gittiğim klinikte genç olduğum için daha az risk taşıdığımı söylediler o yüzden biraz daha sakinim.
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RUGANİ İLE GÖRÜŞEMİYORUZ
Daniele ile yüz yüze görüşemiyoruz. Yalnızca görüntülü arama ile konuşabiliyoruz.
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ÇOCUĞUM İÇİN ENDİŞELİYİM
Hamile olduğum için doktora gidip rutin kontroller yaptırmam gerekiyor. Bu yüzden biraz daha korkuyorum. Çocuğuma herhangi bir şey olmasını istemem. Onun için endişeliyim. Umarım her şey daha güzel olur.
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İLK BAŞTA ORTALIĞI KARIŞTIRMIŞTI
Juventus'un ilk corona virüs teşhisi konulan oyuncusu Daniele Rugani'nin kız arkadaşı Michela Persico'nun testin zamanına ilişkin yaptığı açıklamalar ortalığı karıştırmıştı.
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BİLEREK Mİ AÇIKLANMADI?
Post Internazionale'ye açıklamalarda bulunan Persico, Rugani'ye 8 Mart'ta test yapıldığını ifade ederken 9 Mart'ta corona virüsü testinin pozitif çıktığının teyit edildiğini belirtti.
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JUVENTUS YALANLADI AMA...
Juventus tarafından yalanlansa da testin daha önce yapılmasına rağmen sonucunun bilerek mi açıklanmadığına ilişkin şüpheler yarattı. Persico'nun açıklamaları sonrası 8 Mart'ta Inter'i konuk eden Juventus'un testin sonuçlarını maç öncesi bilerek mi açıklamadığı sorusu gündeme geldi.
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JUVENTUS 11 MART DİYE AÇIKLADI
Rugani'nin kız arkadaşı Persico'nun açıklamalarının aksine Juventus Kulübü, oyuncusuna testin 11 Mart'ta uygulandığını duyurdu.
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Michela Persico, karantina sürecinde evden paylaşımlar yapmaya devam ediyor.