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GeriFutbol Rugani'nin Corona virüsü taşıyan nişanlısından çarpıcı sözler!
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Futbol
Haber Giriş: 07 Nisan 2020 - 17:27, /

Rugani'nin Corona virüsü taşıyan nişanlısından çarpıcı sözler!

Dünyayı etkisi altına alan Corona virüsten en çok etkilenen ülke olan İtalya'nın köklü kulübü Juventus'ta forma giyen ve Corona virüse yakalanan Daniele Rugani'nin yine virüs tedavisi gören nişanlısı Michela Persico'dan son durumuna ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi.

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Spor Arena Dış Haber | Dünyayı etkisi altına alan Corona virüsten en çok etkilenen ülke olan İtalya'da yayın yapan Mediaset'in canlı yayınına katılan Rugani'nn nişanlısı Michela Persico, hastalığındaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Kendisinin evde, Rugani'nin ise Juventus'a ait J Hotel'de karantina altında tedavilerinin devam ettiğini söyleyen Persico, hastalığının durumu ve hamile olmasıyla ilgili çarpıcı şeyler söyledi.

320 GÜN GEÇTİ HALA POZİTİF

20 GÜN GEÇTİ HALA POZİTİF

Kendisine yapılan Corona virüs testinin pozitif çıkmasından bu yana herhangi bir semptom göstermediğini belirten Persico, ilk testin üzerinden 20 gün geçmiş olmasına rağmen son yapılan testin de pozitif çıktığını ifade etti.

4VİRÜS ÇOK GÜÇLÜ

VİRÜS ÇOK GÜÇLÜ

Rugani ile yüz yüze görüşmesine izin verilmediğini belirten genç televizyon sunucusu, 20 gün sonunda hastalığı yenememiş olmasının virüsün gücünden kaynaklandığını söyledi.

5GENÇ OLDUĞUM İÇİN DAHA AZ RİSK TAŞIYORUM

GENÇ OLDUĞUM İÇİN DAHA AZ RİSK TAŞIYORUM

Persico'nun programdaki açıklamaları şu şekilde: Covid-19’u hafif geçirenlerde tedavi için öngörülen süre olan 20 gün geçti ama yeni testimin sonucu yine pozitif çıktı. Gittiğim klinikte genç olduğum için daha az risk taşıdığımı söylediler o yüzden biraz daha sakinim.

6RUGANİ İLE GÖRÜŞEMİYORUZ

RUGANİ İLE GÖRÜŞEMİYORUZ

Daniele ile yüz yüze görüşemiyoruz. Yalnızca görüntülü arama ile konuşabiliyoruz.

7ÇOCUĞUM İÇİN ENDİŞELİYİM

ÇOCUĞUM İÇİN ENDİŞELİYİM

Hamile olduğum için doktora gidip rutin kontroller yaptırmam gerekiyor. Bu yüzden biraz daha korkuyorum. Çocuğuma herhangi bir şey olmasını istemem. Onun için endişeliyim. Umarım her şey daha güzel olur.

8İLK BAŞTA ORTALIĞI KARIŞTIRMIŞTI

İLK BAŞTA ORTALIĞI KARIŞTIRMIŞTI

Juventus'un ilk corona virüs teşhisi konulan oyuncusu Daniele Rugani'nin kız arkadaşı Michela Persico'nun testin zamanına ilişkin yaptığı açıklamalar ortalığı karıştırmıştı.

9BİLEREK Mİ AÇIKLANMADI

BİLEREK Mİ AÇIKLANMADI?

Post Internazionale'ye açıklamalarda bulunan Persico, Rugani'ye 8 Mart'ta test yapıldığını ifade ederken 9 Mart'ta corona virüsü testinin pozitif çıktığının teyit edildiğini belirtti.

10JUVENTUS YALANLADI AMA...

JUVENTUS YALANLADI AMA...

Juventus tarafından yalanlansa da testin daha önce yapılmasına rağmen sonucunun bilerek mi açıklanmadığına ilişkin şüpheler yarattı. Persico'nun açıklamaları sonrası 8 Mart'ta Inter'i konuk eden Juventus'un testin sonuçlarını maç öncesi bilerek mi açıklamadığı sorusu gündeme geldi.

11JUVENTUS 11 MART DİYE AÇIKLADI

JUVENTUS 11 MART DİYE AÇIKLADI

Rugani'nin kız arkadaşı Persico'nun açıklamalarının aksine Juventus Kulübü, oyuncusuna testin 11 Mart'ta uygulandığını duyurdu.

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Michela Persico, karantina sürecinde evden paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

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