Ronaldo'ya raÄŸmen satÄ±lamadÄ±, Fatih Terim'e umut baÄŸladÄ±
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun corona virÃ¼sten (koronavirÃ¼s) korunmak amacÄ±yla kendisini adada karantina altÄ±na almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Bursa'da sahibi tarafÄ±ndan satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±lan Uluabat GÃ¶lÃ¼'ndeki 45 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k adaya ilgi artmÄ±ÅŸtÄ±...
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
1
En gÃ¼zel eve yada villaya yada arabaya sahip olabilirsiniz peki bir adaya kaÃ§ kiÅŸi sahip olabilir? Roman Abramovich'ten Bill Gates'e, Micheal Schumacher'den Ricky Martin'e TÃ¼rkiye'de ise Ali AÄŸaoÄŸlu'ndan Ahmet Nazif Zorlu'ya, Rahmi KoÃ§'a adasÄ± olan Ã¼nlÃ¼ler ve iÅŸ insanlarÄ± bir elin 10 parmaÄŸÄ±nÄ± geÃ§mez.
2
Bursa'daki 65 yaÅŸÄ±ndaki Nedim Bulut isimli Ã§iftÃ§inin de bu Ã¼nlÃ¼ isimler gibi adasÄ± var. Bulut; Bursa'ya 40 kilometre uzaklÄ±ktaki Uluabat GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n ortasÄ±ndaki satÄ±lÄ±ÄŸa Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± adaya 6 yÄ±ldÄ±r mÃ¼ÅŸteri arÄ±yor.
3
Avrupa Tabiat MirasÄ± VakfÄ± tarafÄ±ndan Avrupa Leylek KÃ¶yÃ¼ ilan edilen EskikaraaÄŸaÃ§ kÃ¶yÃ¼ne komÅŸu, Uluabat GÃ¶lÃ¼ ortasÄ±ndaki 45 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k ada ilk kez 2014 yÄ±lÄ±nda 6 milyon lira bedelle satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ä°Ã§inde organik tarÄ±mÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 500 zeytin aÄŸacÄ±nÄ±n bulunduÄŸu sevimli adada kÃ¼Ã§Ã¼k bir ev, ahÄ±r ve kerpiÃ§ fÄ±rÄ±n yer alÄ±yor. Her yÄ±l dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± Leylek ÅženliÄŸiyle yerli ve yabancÄ± yÃ¼zlerce turisti aÄŸÄ±rlayan ÅŸirin adanÄ±n, kÄ±yÄ±ya uzaklÄ±ÄŸÄ± 3,5 kilometreyi buluyor. Defne aÄŸaÃ§larÄ± ve papatyalarla dolu sevimli ada, eÅŸsiz doÄŸa manzarasÄ±yla ÅŸimdi yeni sahibini arÄ±yor.
4
Ronaldoâ€™ya raÄŸmen satÄ±lmadÄ±, Fatih Terimâ€™e umut baÄŸladÄ±
Korona virÃ¼sÃ¼ salgÄ±nÄ±nÄ±n dÃ¼nyada etkili olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Ã¼nlÃ¼ futbolcu Cristiano Ronaldo PortekizÂ´e baÄŸlÄ± Madeiraâ€™da, Atlantik Okyanusuâ€™na bakan Ilha De Fuzeta adasÄ±nda, kendisini ailesiyle birlikte karantinaya aldÄ±. Bu durumun dÃ¼nyada gÃ¼ndem olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, bir kaÃ§ kiÅŸinin adanÄ±n fiyatÄ±nÄ± sormak iÃ§in aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak fiyatÄ±n yÃ¼ksek gelmesi neticesinde arayanlarÄ±n vazgeÃ§tiklerini anlatan Nedim Bulut, "Valla buradan bÃ¼tÃ¼n topÃ§ulara sesleniyorum. Mis gibi hava var Fatih Bey'e de sesleniyorum. Daha yeni iyileÅŸti. ParalarÄ± varsa gelsinler ada burada, alsÄ±nlar. HiÃ§ bir ÅŸeyleri kalmaz. Daha Ã¶nce bÃ¶yle bir ÅŸeyi ne gÃ¶rdÃ¼k ne yaÅŸadÄ±k. Bizim buralarda gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir olay. Devletimizden Allah razÄ± olsun. Ben 60 yaÅŸÄ±na geldim bÃ¶yle bir hastalÄ±k duymadÄ±m. Ama devletimiz sayesinde Ã¼stesinden geleceÄŸiz inÅŸallah" dedi.
5
6 yÄ±ldÄ±r satÄ±lmÄ±yor
90 yÄ±ldÄ±r kendilerine ait olan adayÄ± 6 yÄ±ldÄ±r satamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Nedim Bulut "Adaya 17 milyon lira istiyoruz. Daha aÅŸaÄŸÄ±ya vermiyoruz, parasÄ± olan alsÄ±n. Bizim Ã§ok ihtiyacÄ±mÄ±z yok. Acelemiz yok" dedi.
6
AdanÄ±n tapusunun kendilerine geÃ§iÅŸ hikayesini de anlatan Bulut sÃ¶zlerine ÅŸu ÅŸekilde devam etti, "Bizde aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± 2 bin adet koyun varmÄ±ÅŸ. Amcam ve babam kuzu parasÄ±na almÄ±ÅŸlar. Bu ada 90 senedir bizde. Tapusu bize ÅŸu ÅŸekilde geÃ§miÅŸ. AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n silah arkadaÅŸÄ±nÄ±n oÄŸlu suÃ§ iÅŸlemiÅŸ. AtatÃ¼rk suÃ§luyu buraya gÃ¶ndermiÅŸ. AdayÄ± da Ã¼zerine yapmÄ±ÅŸ. Ã–ldÃ¼kten sonra damatlarÄ± satÄ±lÄ±ÄŸa Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ. Babam damatlarÄ±ndan satÄ±n almÄ±ÅŸ. Babam kÄ±sÄ±r olan koyunlarÄ± oraya gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in almÄ±ÅŸ adayÄ±. O zaman 2 milyon 800 bin liraya alÄ±nmÄ±ÅŸ. Åžimdi mirasÃ§Ä±lar var, amcamÄ±n Ã§ocuklarÄ± var 8 kardeÅŸ. Biz 4 kardeÅŸiz tÃ¼m kardeÅŸler satmak istiyor ama bakalÄ±m kÄ±smet"Â
7
Organik ada
AdanÄ±n kÄ±yÄ±larÄ±nÄ±n balÄ±k yataÄŸÄ± olduÄŸunu belirten Bulut, 100 kiloya kadar yayÄ±n balÄ±klarÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu iddia etti. 500 adet zeytinin yanÄ±nda incir, defne , nar aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu anlatan Bulut, "Zeytinleri babam toplardÄ±. Ama Oâ€™ Ã¶ldÃ¼kten sonra ben pek gidemedim. AmcamÄ±n Ã§ocuklarÄ± gidiyor toplamaya. Babamlar ben Ã§ocukken adaya kayÄ±kla beygir geÃ§irip bostan ektiler o bostanÄ±n tadÄ± hala damaÄŸÄ±mda" diye konuÅŸtu.
8
Eski KaraaÄŸaÃ§ sahiline 3.5 kilometre uzaklÄ±ktaki ÅŸuanda martÄ±larÄ±n istila ettiÄŸi adanÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™nin 1994 yÄ±lÄ±nda kabul ettiÄŸi Ramsar SÃ¶zleÅŸmesi kapsamÄ±nda olduÄŸu, adada bina yapÄ±mÄ±na izin verilmediÄŸi ancak bungalov tarzÄ± yapÄ±larÄ±n yapÄ±labildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
9
AdasÄ± olan TÃ¼rk Ã¼nlÃ¼ler
ÃœnlÃ¼ iÅŸadamÄ± AliaÄŸaoÄŸlu Marmaristeki Ã§iftlik adasÄ±nÄ±n sahibi. Ä°ÅŸadamÄ± Ahmet Nazif Zorlu GÃ¶cek'teki Zeytin adasÄ±nÄ±n sahibi. Ä°ÅŸadamÄ± Rahmi KoÃ§ Marmara Denizi tuzla aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Ä°ncir AdasÄ±'nÄ±n sahibi. GÃ¼ler SapancÄ± AyvalÄ±k Cunda adasÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±ndaki HakkÄ±bey YarÄ±madasÄ±nÄ±n sahibi. Ali Raif DinÃ§kok Marmara Denizindeki KaÅŸÄ±k AdasÄ±nÄ±n sahibi. Leyla Tara Suyabatmaz Bodrum'daki KÄ±stak AdasÄ±nÄ±n sahibi.