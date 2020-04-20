Ronaldo'ya raÄŸmen satÄ±lamadÄ±, Fatih Terim'e umut baÄŸladÄ±

Ronaldoâ€™ya raÄŸmen satÄ±lmadÄ±, Fatih Terimâ€™e umut baÄŸladÄ± Korona virÃ¼sÃ¼ salgÄ±nÄ±nÄ±n dÃ¼nyada etkili olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Ã¼nlÃ¼ futbolcu Cristiano Ronaldo PortekizÂ´e baÄŸlÄ± Madeiraâ€™da, Atlantik Okyanusuâ€™na bakan Ilha De Fuzeta adasÄ±nda, kendisini ailesiyle birlikte karantinaya aldÄ±. Bu durumun dÃ¼nyada gÃ¼ndem olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, bir kaÃ§ kiÅŸinin adanÄ±n fiyatÄ±nÄ± sormak iÃ§in aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak fiyatÄ±n yÃ¼ksek gelmesi neticesinde arayanlarÄ±n vazgeÃ§tiklerini anlatan Nedim Bulut, "Valla buradan bÃ¼tÃ¼n topÃ§ulara sesleniyorum. Mis gibi hava var Fatih Bey'e de sesleniyorum. Daha yeni iyileÅŸti. ParalarÄ± varsa gelsinler ada burada, alsÄ±nlar. HiÃ§ bir ÅŸeyleri kalmaz. Daha Ã¶nce bÃ¶yle bir ÅŸeyi ne gÃ¶rdÃ¼k ne yaÅŸadÄ±k. Bizim buralarda gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir olay. Devletimizden Allah razÄ± olsun. Ben 60 yaÅŸÄ±na geldim bÃ¶yle bir hastalÄ±k duymadÄ±m. Ama devletimiz sayesinde Ã¼stesinden geleceÄŸiz inÅŸallah" dedi.