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Futbol
Haber Giriş: 13 Mart 2020 - 08:39, /

Radamel Falcao’nun eşi Lorelei Taron'dan Türkiye itirafı

Radamel Falcao’nun eşi Lorelei Taron, Kolombiya televizyonuna telefonla bağlandı ve samimi ifadeler kullandı.

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Galatasaray forması giyen Radamel Falcao’nun eşi Lorelei Taron, Kolombiya televizyonu Canal1'e verdiği röportajda Türkiye ve Türk kültürü hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

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Lo Se Todo isimli programa evden bağlanan Lorelei Taron, Türk insanını ve Türkiye'nin kendine has kültürünü çok sevdiğini itiraf etti.

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Türkiye'nin kendisini şaşırttığını ifade eden Taron, Türkçe öğrenmek için çalıştığını ve birkaç kelime öğrendiğini söyledi.

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Lorelei Taron'un açıklamaları şu şekilde:

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"Türkiye beni çok şaşırttı. Buradaki kültürü ve insanları çok sevdim. İnsanlar yardımsever, arkadaş canlısı ve güler yüzlü."

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“Türkçe karmaşık ve öğrenmesi zor bir dil. Yavaş yavaş da olsa bazı kelimeleri öğrendim. Kendimi ifade etmem gerektiğinde bunu İngilizce yapıyorum."

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"Kızlarımız bize göre dili daha kolay kavradılar. Bu konuda yaşlarının verdiği avantajı kullanıyor ve daha kolay öğreniyorlar"

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Lorelei Taron ayrıca Copa America'da sahne alıp almayacağı yönünde sorulan soruya da içtenlikle cevap verdi.

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“Çok sık seyahat edemiyorum. Çünkü Türkiye, Kolombiya’ya çok uzak. Haziranda Kolombiya ve Arjantin’in ev sahipliğinde düzenlenecek Copa America’da ise orada olacağım. Konserler verip, şarkılarımı seslendireceğim.

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