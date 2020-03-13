Radamel Falcao’nun eşi Lorelei Taron'dan Türkiye itirafı

Galatasaray forması giyen Radamel Falcao’nun eşi Lorelei Taron, Kolombiya televizyonu Canal1'e verdiği röportajda Türkiye ve Türk kültürü hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
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Lo Se Todo isimli programa evden bağlanan Lorelei Taron, Türk insanını ve Türkiye'nin kendine has kültürünü çok sevdiğini itiraf etti.
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Türkiye'nin kendisini şaşırttığını ifade eden Taron, Türkçe öğrenmek için çalıştığını ve birkaç kelime öğrendiğini söyledi.
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Lorelei Taron'un açıklamaları şu şekilde:
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"Türkiye beni çok şaşırttı. Buradaki kültürü ve insanları çok sevdim. İnsanlar yardımsever, arkadaş canlısı ve güler yüzlü."
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“Türkçe karmaşık ve öğrenmesi zor bir dil. Yavaş yavaş da olsa bazı kelimeleri öğrendim. Kendimi ifade etmem gerektiğinde bunu İngilizce yapıyorum."
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"Kızlarımız bize göre dili daha kolay kavradılar. Bu konuda yaşlarının verdiği avantajı kullanıyor ve daha kolay öğreniyorlar"
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Lorelei Taron ayrıca Copa America'da sahne alıp almayacağı yönünde sorulan soruya da içtenlikle cevap verdi.
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“Çok sık seyahat edemiyorum. Çünkü Türkiye, Kolombiya’ya çok uzak. Haziranda Kolombiya ve Arjantin’in ev sahipliğinde düzenlenecek Copa America’da ise orada olacağım. Konserler verip, şarkılarımı seslendireceğim.