Protestolar İngiltere'ye taşındı, ünlü futbolcu eyleme katıldı!

ABD'de George Floyd isimli siyahi vatandaşın polis tarafından öldürülmesinin tepkileri gittikçe artıyor.10 günü geçen eylemler Amerika'dan sonra dünyanın çeşitli yerlerine taşındı.Bu ülkelerden birisi de İngiltere oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce insan, Floyd'un öldürülmesine tepki gösterdi.Hyde Park'ın etrafında toplanan kalabalık grup, Floyd'un ölmeden önce söylediği son söz olan 'Nefes alamıyorum' diyerek protestoda bulundu.Protestolara katılanlar arasında Premier Lig'in yıldızlarından Tyrone Mings yer aldı.Aston Villa'nın İngiliz stoperi Mings, eylemlere 'Sessiz kalma' yazılı bir maskeyle katıldı.Genç futbolcu, Twitter hesabından da tepkisini gösterdi. 110 bin takipçisi bulunan Mings, Twitter'dan şöyle dedi;''Gerçekleri konuşmaktan korkmayın. Doğrular için ayağa kalkın!''Öte yandan Londra'daki eylemler sırasında protestocular ve polis arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı.Olaylarda yaralanan ise olmadı.