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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Haziran 2020 - 13:09,

Protestolar İngiltere'ye taşındı, ünlü futbolcu eyleme katıldı!

George Floyd'un öldürülmesi günlerdir Amerika'da protesto edilirken eylemler İngiltere'ye de taşındı. Premier Lig'in ünlü futbolcusu da maskeyle eylemlerde yerini aldı.

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ABD'de George Floyd isimli siyahi vatandaşın polis tarafından öldürülmesinin tepkileri gittikçe artıyor.

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10 günü geçen eylemler Amerika'dan sonra dünyanın çeşitli yerlerine taşındı.

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Bu ülkelerden birisi de İngiltere oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce insan, Floyd'un öldürülmesine tepki gösterdi.

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Hyde Park'ın etrafında toplanan kalabalık grup, Floyd'un ölmeden önce söylediği son söz olan 'Nefes alamıyorum' diyerek protestoda bulundu.

5MINGS PROTESTOLARA KATILDI
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MINGS PROTESTOLARA KATILDI

Protestolara katılanlar arasında Premier Lig'in yıldızlarından Tyrone Mings yer aldı.

6SESSİZ KALMA
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'SESSİZ KALMA'

Aston Villa'nın İngiliz stoperi Mings, eylemlere 'Sessiz kalma' yazılı bir maskeyle katıldı.

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Genç futbolcu, Twitter hesabından da tepkisini gösterdi. 110 bin takipçisi bulunan Mings, Twitter'dan şöyle dedi;

8KORKMAYIN
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'KORKMAYIN!'

''Gerçekleri konuşmaktan korkmayın. Doğrular için ayağa kalkın!''

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Öte yandan Londra'daki eylemler sırasında protestocular ve polis arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı.

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Olaylarda yaralanan ise olmadı.

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