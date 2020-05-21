Dünyanın en popüler futbol liglerinden Premier Ligi milyonlarca kişi takip ediyor. İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Premier Lig ve alt liglere 13 Mart'ta ara verilirken, futbolseverler normalleşme adımlarıyla birlikte, ligin açılış tarihini ve yeniden maçların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Premier Lig ne zaman başlayacak?
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İngiltere'de ara verilen futbol sezonunun devam edip etmeyeceği konusunda karar verilmesi beklenirken, oyuncular bireysel antrenmanlara başladı. Dünyanın dört bir yanından pek çok futbolsever de Premier Lig'in yeniden başlayacağı tarihe odaklandı. İşte, 'Premier Lig ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı...
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ANTRENMAN İZNİ ÇIKTI
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, takımların yarından itibaren küçük gruplar halinde antrenmanlara başlama önerisinin, kulüpler tarafından oy birliğiyle kabul edildiği duyuruldu.
Ligi yeniden başlatabilmek adına ilk adımın atıldığı vurgulanırken, antrenmanların sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek gerçekleştirileceği, temaslı çalışmalara ise henüz izin verilmeyeceği belirtildi.
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SEZON BİTECEK Mİ?
İngiltere Premier Lig Üst Yöneticisi (CEO) Richard Masters, kulüplerin ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan sezonun sonlandırılmasını tartıştığını söyledi.
Richard Masters, lig yönetimi ve kulüp yetkililerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.
Salgınla ilgili gelişmeleri takip ettiklerini belirten Masters, "Bugün ilk kez sezonun sonlandırılmasını tartıştık. Amacımız hala sezonu tamamlamak ancak bütün ihtimalleri konuşmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
Taraftarların stat etrafında toplanmasını önlemek için maçların tarafsız sahada oynanması yönündeki teklifin kulüplerce reddedildiğini aktaran Masters, "Sanırım herkes mümkün olduğu sürece kendi evinde ve deplasmanda oynamak istiyor." yorumunu yaptı.Masters, 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek futbolcuların kulüpleriyle anlaşarak sözleşmelerini sezon sonuna kadar uzatabileceklerini kaydetti.
İngiltere'de salgına yönelik tedbirler kapsamında profesyonel spor müsabakaları 1 Haziran'a kadar yasaklanmıştı.
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MAÇLAR NE ZAMAN?
Premier Lig maçlarının ne zaman başlayacağı bilinmiyor. Konuya ilişkin ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.