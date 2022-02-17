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Portekiz-Türkiye milli maçı ne zaman? İşte tarih bilgisi

#Portekiz-Türkiye Milli Maçı

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde grubu ikinci tamamlayan A Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Portekiz olmuştu. Şubat ayının gelmesi ile birlikte, bu kritik maçın ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Pek çok futbolsever, bu kapsamda bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. Peki, milli maç ne zaman? Portekiz-Türkiye maçı hangi tarihte?

1/3Portekiz-Türkiye milli maçı ne zaman İşte tarih bilgisi

Dünya Kupası play-off kura çekimi geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. Türkiye'nin rakibi ise Portekiz oldu. A Milli Takım bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak isterken milyonlarca kişi de maçın hangi tarihte oynanacağını araştırıyor. İşte, Portekiz-Türkiye maçına dair bilgiler...

2/3Portekiz-Türkiye milli maçı ne zaman İşte tarih bilgisi

2022'de Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na katılan son takımları belirlemek için düzenlenen Avrupa elemeleri play-off turunda kuralar çekildi. 12 takımın A, B ve C olmak üzere 3 yola ayrıldığı play-off turunda C Yolu'nda mücadele edecek olan Türkiye, yarı finalde Portekiz'e konuk olacak.

3/3MİLLİ MAÇ NE ZAMAN

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Portekiz-Türkiye karşılaşması, 24 Mart 2022 tarihinde oynanacak. Milliler, yarı finalde Portekiz'i elemesi halinde finalde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle 29 Mart 2022 tarihinde kendi sahasında karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda 24 Mart 2022’de Portekiz ile deplasmanda yapacağı müsabaka, Porto’da oynanacak.

Dragao Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı maç, TSİ 22.45’te başlayacak. Ayrıca TFF Yönetim Kurulu, A Milli Takım'ın Portekiz’i eleyip play-off finaline kalması halinde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle Türkiye’de yapacağı karşılaşmanın Konya’da oynanmasını kararlaştırdı. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak karşılaşma saat 21.45’te başlayacak.

Öte yandan, A Milli Takım Portekiz müsabakasının ardından turnuvaya veda etmesi halinde, İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile Mart 2022’deki milli maç takvimi içerisinde Türkiye’de özel bir maç yapacak. Bu karşılaşma ile ilgili detaylar daha sonra duyurulacak.

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#Portekiz-Türkiye Milli Maçı