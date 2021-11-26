Portekiz-Türkiye maçı ne zaman? İşte Portekiz-Türkiye play-off maçının tarihi
Türkiye'nin FIFA Dünya Kupası play-off'taki rakibi belli oldu. A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi Avrupa'nın güçlü ekibi Portekiz oldu. Bu gelişmenin ardından Milli Takımımızın yapacağı mücadelenin tarihi merak ediliyor. Peki, Portekiz-Türkiye maçı ne zaman?
Kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde TSİ 19.00'da gerçekleşti. Kura çekiminde Ay-yıldızlı ekibin rakibi ise Portekiz olarak belirlendi. Futbolseverler şimdi iki ekip arasındaki müsabaka tarihini öğrenmek istiyor. İşte, Portekiz-Türkiye play-off maçının tarihi...
MAÇLAR HANGİ TARİHLERDE OYNANACAK?
Play-offlarda yarı final maçları 24 Mart 2022, final maçları ise 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak.
Avrupa Elemeleri'nden gelen en iyi 6 ikinci kurada seri başı oldu ve bu takımlar yarı final karşılaşmalarını kendi sahalarında oynayacak. Final maçlarının ev sahipleri ise yarı final eşleşmelerinin belirlenmesinin hemen ardından başka bir kura ile tespit edilecek.
Avrupa Elemeleri'nden gelen en iyi 6 ikinci kurada seri başı oldu ve bu takımlar yarı final karşılaşmalarını kendi sahalarında oynayacak. Final maçlarının ev sahipleri ise yarı final eşleşmelerinin belirlenmesinin hemen ardından başka bir kura ile tespit edilecek.
KURA SONUÇLARI
Gerçekleşen kura çekiminin ardından A Milli Takım'ın yarı finaldeki rakibi Portekiz oldu. Milliler, ilk rakibini geçmesi halinde Dünya Kupası bileti için finalde İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
A YOLU: İskoçya-Ukrayna, Galler-Avusturya
B YOLU: Rusya-Polonya, İsveç-Çekya
C YOLU: İtalya-Kuzey Makedonya, Portekiz-Türkiye
A YOLU: İskoçya-Ukrayna, Galler-Avusturya
B YOLU: Rusya-Polonya, İsveç-Çekya
C YOLU: İtalya-Kuzey Makedonya, Portekiz-Türkiye