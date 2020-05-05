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GeriFutbol Paulo Dybala'nın corona virüs test sonucu 7 haftadır pozitif çıkıyor!
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Futbol
Haber Giriş: 05 Mayıs 2020 - 19:15,

Paulo Dybala'nın corona virüs test sonucu 7 haftadır pozitif çıkıyor!

İtalyan ekibi Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın yapılan son corona virüs test sonucu da pozitif çıktı. Genç futbolcunun test sonucu 7 haftadır değişmiyor...

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Corona virüsü (Covid-19) salgınının etkilerinin sürdüğü İtalya'da Juventus takımının Arjantinli yıldızı Paulo Dybala bir türlü iyileşemiyor.

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21 Mart tarihinde kız arkadaşı Oriana Sabatini ile birlikte corona virüs olduğu ortaya çıkan Dybala, karantina altına alınmıştı.

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Juventus'ta Dybala'nın dışında Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'de de corona virüs çıkmıştı.

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Ancak iki futbolcu kısa sürede iyileşti. Dybala ise 7 hafta geçmesine rağmen hala corona virüs...

5JUVENTUS AÇIKLADI
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JUVENTUS AÇIKLADI

Juventus kulübü, yaptığı son açıklamada Matuidi ve Rugani'ye bir test daha yapıldığını ve iki futbolcunun da test sonucunun negatif çıktığını ancak Dybala'nın hala pozitif olduğunu belirtti.

65. TEST SONUCU DA AYNI...
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5. TEST SONUCU DA AYNI...

Böylece Arjantinli futbolcu, 7 hafta içinde 5. kez teste girdi ve hepsinde de sonuç pozitif çıktı...

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Dybala, corona virüs semptonlarını göstermediğini belirtse de genç futbolcunun hala iyileşmemesi endişe yaratıyor.

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26 yaşındaki futbolcu, Arjantinli şarkıcı eşi Oriana Sabatini ile birlikte evde vakit geçiriyor ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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Dybala, geçtiğimiz günlerde de iyi hissettiğini söylemişti. Genç futbolcu, test sonucu negatife dönmeden Juventus ile idmanlara başlayamayacak.

10İTALYADA BAŞLANGIÇ HAZIRLIĞI
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İTALYA'DA BAŞLANGIÇ HAZIRLIĞI

Juventus'un bir diğer yıldızı Cristiano Ronaldo ise 50 gündür kaldığı Portekiz'den dün İtalya'ya dönmüştü.

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İtalya'da liglerin tekrar başlaması gündemde. Geçtiğimiz günlerde Roma kulübü antrenmanlara başlayacaklarını duyurmuştu.

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