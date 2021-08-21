Paralimpik ne demek? 2020 Paralimpik oyunları ne zaman? Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları takvimi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda 160 ülkeden 4 bin 200 sporcu yarışacak. Oyunlar, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak. Türkiye’yi, 13 dalda 44’ü kadın ve 43’ü erkek olmak üzere toplam 87 sporcu temsil edecek. (