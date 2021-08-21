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Spor Arena
Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 - 17:11 | 

Paralimpik ne demek? 2020 Paralimpik oyunları ne zaman? Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları takvimi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda 160 ülkeden 4 bin 200 sporcu yarışacak. Oyunlar, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak. Türkiye’yi, 13 dalda 44’ü kadın ve 43’ü erkek olmak üzere toplam 87 sporcu temsil edecek. Peki, Paralimpik ne demek? 2020 Paralimpik oyunları ne zaman? İşte Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları takvimi...

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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular, Japonya'ya ulaştı. 160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.

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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda 160 ülkeden 4 bin 200 sporcu yarışacak. Oyunlar, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak. Türkiye’yi, 13 dalda 44’ü kadın ve 43’ü erkek olmak üzere toplam 87 sporcu temsil edecek. (

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Paralimpik Oyunlar, çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinliktir. Orijinalindeki "paralympic" kelimesi; İngilizce, engelli anlamına gelen "paralyzed" ve "olympic" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir. Yaz ve Kış Paralimpik Oyunları o dönemki Olimpiyatların hemen ardından yapılır. Tüm Paralimpik Oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetilir.

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Paralimpik Oyunlar 1948'deki az sayıda II.Dünya Savaşı İngiliz eski askerlerinin toplanmasından 2008'de uluslararası ikinci büyük spor yarışması haline gelmiştir.

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