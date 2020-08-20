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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 20 Ağustos 2020 - 12:07 | 

Yılın aşk bombası ortaya çıktı!

İtalya basınından olay yaratacak iddia...

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İtalyan basını çok konuşulacak bir aşk iddiasını ortaya attı.

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Bu haber Milan'ın golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in evliliğini tehlikeye sokacak cinsten...

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İtalya'da haftalık olarak yayın yapan "Chi" dergisi yıldız futbolcunun sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığını öne sürdü.

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Dergi kapağında "Yazın sürpriz çifti" başlığıyla verilen haberde ikilinin Sardunya Adası'nda bulunan bir restoranda baş başa akşam yemeği yediği yazıldı.

5ORTADA İLİŞKİ YOK
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"ORTADA İLİŞKİ YOK"

Çıkan haber üzerine Leotta'nın menajerinden yalanlama açıklaması geldi.

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İngiliz basınına konuşan Leotta'nın menajeri, "Reklam işbirliği için bir araya gelmiş iki profesyonel insan ve ortada ilişki yok" ifadelerini kullandı.

718 YILLIK EVLİLİĞİ ETKİLENEBİLİR
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18 YILLIK EVLİLİĞİ ETKİLENEBİLİR

Zlatan Ibrahimovic cephesinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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Bu iddia sonrasında İsveçli yıldız futbolcunun 18 yıldır evli olduğu eşi Helena Seger ile sorun yaşayabileceği yazılmaya başlandı.

9REKLAM FİLMİNDE TANIŞMIŞLARDI
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REKLAM FİLMİNDE TANIŞMIŞLARDI

Çiftin Maximillian ve Vincent adında iki oğlu bulunuyor.

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Ibrahimovic ile Diletta, İtalya'daki karantina döneminde bir reklam filminde tanışmışlardı.

11ESKİ SEVGİLİSİNİ ÇABUK UNUTMUŞTU
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ESKİ SEVGİLİSİNİ ÇABUK UNUTMUŞTU

İtalya'nın Sardunya Adası'nda arkadaşlarıyla tatil yapan ünlü spiker Diletta Leotta, geçtiğimiz haftalarda boksör sevgilisi Daniele Scardina ile ayrılmış ülke basınında bir anda gündem olmuştu.

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İtalyan magazin dergisi Gente, Leotta'nın Sardunya'da bulunan Nikki Beach'te arkadaşlarıyla eğlenirken, gizemli bir kişiyle samimi görüntüler verdiğini yazmıştı.

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Habere göre eğlence sırasında çoğu kez kahkahalar atan ve gözlerini birbirinden alamayan ikilinin ilerleyen saatlerde daha da yakınlaştığı ve gizemli kişinin İtalyan spikeri boynundan öptüğü iddia edildi.

14SCARDINADAN AYRILIK AÇIKLAMASI
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SCARDINA'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI

Konu ile ilgili Diletta Leotta'dan henüz bir açıklama gelmezken, İtalyan spikerin ayrıldığı eski sevgilisi boksör Daniele Scardina ise biten ilişkinin ardından ilk kez konuşmuştu.

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Diletta'nın gönlünü kazanmaya hazır olduğunu söyleyen Scardina, "Onu seviyorum ve asla ona ihanet etmedim. Diletta, hayatın bana verebileceği en güzel şeylerden biri.

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Ben bir boksörüm ve kendimi asla yere atmam ama beni terk etmesi çok sert bir yumruk gibiydi. Onu geri kazanmaya çalışıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Çıkan son dedikodular, ikilinin yeniden barışacağı yönündeydi...

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