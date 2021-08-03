Olimpiyatlar ne zaman bitiyor? İşte Tokyo Olimpiyatları bitiş tarihi
1896 yılından bu yana gerçekleştirilen olimpiyat oyunları, ikinci kez Japonya'da düzenleniyor. Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan ve 32'ncisi 23 Temmuz'da Japonya'nın başkenti Tokyo'da başlayan olimpiyatların ne zaman sonra ereceği sporseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Olimpiyatlar ne zaman bitiyor?
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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için heyecan sürerken, organizasyonun bitiş tarihi merak konusu oldu. 33 branş, 50 disiplinde dünyanın en iyi sporcularının yarışacağı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda millîler, 18 branşta 108 sporcu ile yer aldı. İşte, Tokyo Olimpiyatları bitiş tarihi...
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OLİMPİYATLAR NE ZAMAN BİTECEK?
2020 Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek.
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HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Sporseverler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nın tüm heyecanını, Eurosport 1, Eurosport 2, Trt Spor ve Trt Spor Yıldız kanallarından takip edebilecek.