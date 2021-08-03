Spor Arena Haber Giriş: 03 Ağustos 2021 - 12:42 | 03 Ağustos 2021 - 12:42

Olimpiyatlar ne zaman bitiyor? İşte Tokyo Olimpiyatları bitiş tarihi

1896 yılından bu yana gerçekleştirilen olimpiyat oyunları, ikinci kez Japonya'da düzenleniyor. Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan ve 32'ncisi 23 Temmuz'da Japonya'nın başkenti Tokyo'da başlayan olimpiyatların ne zaman sonra ereceği sporseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Olimpiyatlar ne zaman bitiyor?