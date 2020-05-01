Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş ve Van Persie itirafları!

Son 2 sezonda Abdullah hoca gelmeden de benim böyle bir düşüncem vardı. Benim de duygularım, hislerim var. Şenol hocanın son zamanlarında ıslıklar tüm takıma olmaya başladı, bana daha çok oluyordu. Benim bu dönemde ayrılık düşüncem vardı.