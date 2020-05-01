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GeriFutbol Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş ve Van Persie itirafları!
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Futbol
Haber Giriş: 30 Nisan 2020 - 22:49,

Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş ve Van Persie itirafları!

Beşiktaş'ın Feyenoord'a kiraladığı Oğzuzhan Özyakup, ayrılık süreci ve Hollanda'da yaşadıkları hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Ara transfer döneminde Beşiktaş’tan kiralık olarak ayrılan Oğuzhan Özyakup, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

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Koronavirüs sürecinde evde kulübün verdiği program çerçevesinde çalışmalarıma devam ediyorum. Yarın 3'erli olarak antrenmanlara başlayacağız.

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Koronavirüs sürecinde futboldan daha önemli şeyler olduğunu öğrenmiş olduk. Hollanda'da liglerin iptal edilmesine şaşıranlar oldu ama ben bu sonucu bekliyordum.

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Son 2 sezonda Abdullah hoca gelmeden de benim böyle bir düşüncem vardı. Benim de duygularım, hislerim var. Şenol hocanın son zamanlarında ıslıklar tüm takıma olmaya başladı, bana daha çok oluyordu. Benim bu dönemde ayrılık düşüncem vardı.

5SERGEN HOCA KALMAMI İSTEDİ
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SERGEN HOCA KALMAMI İSTEDİ

Sergen hoca gelirken benim Beşiktaş ile görüşmelerim vardı. Sergen hoca takımda kalmamı istedi. Benim kararım çok farklı olduğundan dolayı bana saygı gösterdi. Sergen hocaya, inşallah daha güçlü döneceğim dedim.

6BEŞİKTAŞ TARAFTARINA BENZİYORLAR
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BEŞİKTAŞ TARAFTARINA BENZİYORLAR

Feyenoord taraftarını, Beşiktaş taraftarına benzetiyorum. Feyenoord’da çok güzel karşılandım. İhtiyacım olan buydu. Ben de o pozitif havaya girdim ve ilk maçımda gol attım. Çok az golde böyle sevinmişimdir

7SERGEN HOCAYA SÖYLEDİM
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SERGEN HOCAYA SÖYLEDİM

Yaşadığımız şeyler nedeniyle uzun vadeli planlar yapmak çok zor. Buraya 15-20 maç oynarım diye geldim, sezon iptal edildi. Ben buraya uzun vadeli olarak gelmedim. Biraz uzaklaşmam gerekiyordu. Sergen Hoca'ya da bunu söyledim zaten. Hedefim iyi oynayıp geri dönmek. Belki Beşiktaş'a para kazandırabilirdim

8VAN PERISE HOCAM OLDU
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VAN PERISE HOCAM OLDU

Kaderin cilvesi herhalde, Robin van Persie burada hocam oldu. İdman öncesi konuştuk, dışarıya çıktık o bile yanlış anlaşıldı. Ne yapayım adam hocam olmuş ters mi yapayım! Robin van Persie ile Türkiye'den gidene kadar konuşmamıştım. Ona saygım sonsuz.

9BEŞİKTAŞTA UNUTAMADIĞIM MAÇ
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BEŞİKTAŞ'TA UNUTAMADIĞIM MAÇ

Beşiktaş formasıyla unutamadığım keyif aldığım maçlar var. Evimizde Osmanlıspor ile oynadığımız şampiyonluk maçı. İnanılmaz keyif almıştım. Bir de unutamadığım Bursaspor deplasman maçı var. 4-3'lük Trabzonspor ile oynadığımız maçı da unutamıyorum.

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