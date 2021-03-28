Norveç-Türkiye maçı sonrası Ozan Tufan çılgınlığı! Erol Bulut'a gönderme ve 50 milyon Euro...
Norveç-Türkiye mücadelesinde açılış ve kapanış golünü atan Ozan Tufan, ay yıldızlı forma altındaki 57 maçta ilk defa sol ayakla fileleri sarsarken sosyal medya çok konuşuldu.
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A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç'i 3-0 yendiği maçta iki gol atan ve maçın yıldızı olan Ozan Tufan, sosyal medyayı salladı.
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Norveç mücadelesinde henüz 4. dakika fileleri havalandırıp Türkiye’yi 1-0’lık skorla öne geçiren ve harika bir füzeyle son golü de atan Ozan Tufan, ay yıldızlı formayla 57. karşılaşmasında fileleri 9 kez havalandırdı.
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MİLLİ FORMAYLA İLKLERİ YAŞADI
26 yaşındaki futbolcu, Milli Takım’da ilk kez sol ayakla çektiği bir şutun ardından gol sevinci yaşamayı başardı.
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Sarı lacivertli formasıyla Beşiktaş derbisinde de ceza sahası dışından güzel bir gole imza atan Ozan, ay-yıldızlı formayla OPTA verilerine göre ilk kez bir maçta iki gol attı.
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EROL BULUT'A MERT HAKAN GÖNDERMESİ
Ozan Tufan'ın performansı sonrası Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Erol Bulut'a Ozan Tufan'ı kesip Mert Hakan Yandaş'ı oynattığı için gönderme yapanlar da dikkat çekti.
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"50 MİLYON AVRO..."
Norveç karşısında müthiş bir performans ortaya koyan yıldız orta saha, sosyal medyayı da ayağa kaldırdı. Trend Topic listesine giren Ozan Tufan için "değerini 50 milyon avroya çıkardı" yorumları yapıldı.
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YUSUF YAZICI'DAN 6. ASİST
Dünya Kupası Elemeleri’nde dün başarılı bir performans ortaya koyan Yusuf Yazıcı, bununla beraber milli forma altında 6 asiste ulaştı.
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Fransa Ligue 1’de Lille forması giyen genç futbolcu, bununla birlikte A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktığı Haziran 2017 tarihinden bu yana Milli Takım’da Cenk Tosun ile beraber en fazla asist yapan iki oyuncudan biri konumunda.