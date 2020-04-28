Nikaragua'da skandal görüntüler! Dünya bunu konuşuyor...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında vaka sayısı 3 milyou aştı ancak hala bazı ülkelerde tehdidin ciddiyetinin farkına varılamadı.200 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsü salgını sebebiyle dünyanın her yerinde insanlar evlerine kapanırken, Nikaragua'da skandal görüntüler ortaya çıktı.Şimdiye dek yalnızca 13 corona virüs vakası bildiren Nikaragua'nın bu rakamdaki şeffaflığı tartışılıyor. Karantina uygulanmayan ülkeden gelen son kareler şoke etti.Dünya genelinde major organizasyonlar dahil hemen hemen tüm spor etkinlikleri iptal edilmişken, Nikaragua'da 8 boksörün katıldığı özel bir turnuva gerçekleştirildi.Managua'da bulunan Alexis Argüello Spor Salonu'nda yapılan turnuvada tüm sporculara, antrenörlere, ring kızlarına ve seyircilere maske takma zorunluluğu getirildi.Spor salonuna girmeden önce tüm seyircilerin ateşi ölçüldü ve vücutlarına dezenfektan sprey sıkıldı.Tribünde yer alan seyircilerin oturma düzeni 1'er metrelik sosyal mesafe kuralına göre ayarlandı.Dövüş esnasında maske takamayacak olan boksörlerin vücuduna mücadele başlamadan hemen önce dezenfektan sprey sıkıldı.Ancak alınan tüm bu önlemlere rağmen böylesine bir zamanda yüzlerce insanın biraraya gelmesi tepki çekti.Özellikle ufak çocukların dahi maçlara getirilmesi ve canlarının hiçe sayılması dünya basınında geniş yankı buldu.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan eski dünya şampiyonu ve turnuvanın anonsörü Ricardo Alvarez, Nikaragua'nın fakir bir ülke olduğunu hatırlatarak çarpıcı ifadeler kullandı.Burası fakir bir ülke. Boksörlerin de geçinmesi lazım. Öylece evlerine kapanıp bekleyemezler. Nikaragua'da karantina yok.Hükümetimiz ve Sağlık Bakanlığımız salgın konusunda büyük çaba sarfediyorlar ve bu sayede ülkemizde coronadan eser yok.Çok az sayıda vakaya rastlandığı için şanslı sayılırız. Hepimizin çalışması ve evine ekmek götürmesi gerekiyorBiletlerin bedavaya satılmasına rağmen spor salonunun yalnızca yüzde 10'luk kısmının dolmuş olması geceye dair tek sevindirici gelişme olarak dikkat çekti.Öte yandan Nikaragua'da beyzbol ve futbol ligleri de askıya alınmadı ve mücadeleler devam ediyor.