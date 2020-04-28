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Futbol
Haber Giriş: 28 Nisan 2020 - 10:58,

Nikaragua'da skandal görüntüler! Dünya bunu konuşuyor...

Dünya corona virüs ile savaşırken minik çocukların bile hayatını hiçe saydılar...

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1Spor Arena Dış Haberler

Spor Arena Dış Haberler

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında vaka sayısı 3 milyou aştı ancak hala bazı ülkelerde tehdidin ciddiyetinin farkına varılamadı.

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200 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsü salgını sebebiyle dünyanın her yerinde insanlar evlerine kapanırken, Nikaragua'da skandal görüntüler ortaya çıktı.

3Rakamlar şeffaf mı

Rakamlar şeffaf mı?

Şimdiye dek yalnızca 13 corona virüs vakası bildiren Nikaragua'nın bu rakamdaki şeffaflığı tartışılıyor. Karantina uygulanmayan ülkeden gelen son kareler şoke etti.

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Dünya genelinde major organizasyonlar dahil hemen hemen tüm spor etkinlikleri iptal edilmişken, Nikaragua'da 8 boksörün katıldığı özel bir turnuva gerçekleştirildi.

5Maskeyi zorunlu kıldılar

Maskeyi zorunlu kıldılar

Managua'da bulunan Alexis Argüello Spor Salonu'nda yapılan turnuvada tüm sporculara, antrenörlere, ring kızlarına ve seyircilere maske takma zorunluluğu getirildi.

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Spor salonuna girmeden önce tüm seyircilerin ateşi ölçüldü ve vücutlarına dezenfektan sprey sıkıldı.

7Tribünde sosyal mesafe

Tribünde sosyal mesafe

Tribünde yer alan seyircilerin oturma düzeni 1'er metrelik sosyal mesafe kuralına göre ayarlandı.

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Dövüş esnasında maske takamayacak olan boksörlerin vücuduna mücadele başlamadan hemen önce dezenfektan sprey sıkıldı.

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Ancak alınan tüm bu önlemlere rağmen böylesine bir zamanda yüzlerce insanın biraraya gelmesi tepki çekti.

10Çocukların hayatı hiçe sayıldı

Çocukların hayatı hiçe sayıldı

Özellikle ufak çocukların dahi maçlara getirilmesi ve canlarının hiçe sayılması dünya basınında geniş yankı buldu.

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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan eski dünya şampiyonu ve turnuvanın anonsörü Ricardo Alvarez, Nikaragua'nın fakir bir ülke olduğunu hatırlatarak çarpıcı ifadeler kullandı.

12Şaşırtan savunma

Şaşırtan savunma

"Burası fakir bir ülke. Boksörlerin de geçinmesi lazım. Öylece evlerine kapanıp bekleyemezler. Nikaragua'da karantina yok."

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"Hükümetimiz ve Sağlık Bakanlığımız salgın konusunda büyük çaba sarfediyorlar ve bu sayede ülkemizde coronadan eser yok."

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"Çok az sayıda vakaya rastlandığı için şanslı sayılırız. Hepimizin çalışması ve evine ekmek götürmesi gerekiyor"

15Biletler bedavaydı

Biletler bedavaydı

Biletlerin bedavaya satılmasına rağmen spor salonunun yalnızca yüzde 10'luk kısmının dolmuş olması geceye dair tek sevindirici gelişme olarak dikkat çekti.

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Öte yandan Nikaragua'da beyzbol ve futbol ligleri de askıya alınmadı ve mücadeleler devam ediyor.

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