Neymar'ın kardeşi olay oldu! Paris'te...

Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar'ın kız kardeşi Rafaella, yazın keyfini Mykonos'ta sürüyor.Rafaelle çektirdiği fotoğraflarını Instagram'da yer alan 5.5 milyon takipçisiyle paylaştı.24 yaşındaki isim geçtiğimiz gün ağabeyi Neymar'ın forma giyeceği PSG-Marsilya maçını izlemek için Paris'e geri dönmüştü. Maçın son anlarında Alvaro Gonzalez'in kendisine ırkçı ifadeler kullandığını öne süren Neymar rakibine vurduğu için kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.Neymar maç sonrası da sosyal medyadan Tek pişmanlığım o pisliğin yüzüne vurmamaktı paylaşımında bulundu.Alvaro Rodriguez ise ırkçılık yapmadığını söyleyerek kendisini savundu.Brezilyalı oyuncunun kardeşi Rafaella da maç sonrası ağabeyinin oyundan atılmasıyla ilgili tepkisini sosyal medyadan şu ifadelerle dile getirdi:Neymar'ın yaptığını VAR'dan yakalamak kolay. Ben şimdi bu ırkçının ona O..... ç..... maymun dediğini görmek istiyorum. Görmek istediğim bu!Bu paylaşımın ardından Neymar'ın paylaşımını da kendi sayfasından paylaşan Rafaella, Yapabilseydim yapardım ifadelerini kullandı.Rafaella ve Neymar arasındaki bağ o kadar güçlü ki Brezilyalı yıldız kardeşinin doğum gününe gelen her maçı 'sakatlığı' sebebiyle kaçırıyor.Neymar'ın sol kolunda İtalyanca'da kız kardeş anlamına gelen Sorello, Rafaella'nın ise yine sol kolunda Fratello yani kardeş dövmeleri yer alıyor.Yıldız futbolcunun ayrıca bileğinde ve sağ kolunda Rafaella'nın yüzünün dövmesi bulunuyor.Rafaella'nın ise sağ kolunda Neymar'ın gözlerinin dövmesi var.