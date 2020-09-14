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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Eylül 2020 - 14:40 | 

Neymar'ın kardeşi olay oldu! Paris'te...

Raffaela sosyal medyadan fena patladı

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Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar'ın kız kardeşi Rafaella, yazın keyfini Mykonos'ta sürüyor.

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Rafaelle çektirdiği fotoğraflarını Instagram'da yer alan 5.5 milyon takipçisiyle paylaştı.

3AĞABEYİ İÇİN PARİSE DÖNDÜ
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AĞABEYİ İÇİN PARİS'E DÖNDÜ

24 yaşındaki isim geçtiğimiz gün ağabeyi Neymar'ın forma giyeceği PSG-Marsilya maçını izlemek için Paris'e geri dönmüştü.

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Maçın son anlarında Alvaro Gonzalez'in kendisine ırkçı ifadeler kullandığını öne süren Neymar rakibine vurduğu için kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

5MAÇ SONRASI ÇILGINA DÖNDÜ
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MAÇ SONRASI ÇILGINA DÖNDÜ

Neymar maç sonrası da sosyal medyadan "Tek pişmanlığım o pisliğin yüzüne vurmamaktı" paylaşımında bulundu.

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Alvaro Rodriguez ise ırkçılık yapmadığını söyleyerek kendisini savundu.

7NEYMARA MAYMUN DEDİĞİNİ VARDAN GÖRMEK İSTİYORUM
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"NEYMAR'A MAYMUN DEDİĞİNİ VAR'DAN GÖRMEK İSTİYORUM"

Brezilyalı oyuncunun kardeşi Rafaella da maç sonrası ağabeyinin oyundan atılmasıyla ilgili tepkisini sosyal medyadan şu ifadelerle dile getirdi:

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"Neymar'ın yaptığını VAR'dan yakalamak kolay. Ben şimdi bu ırkçının ona "O..... ç..... maymun" dediğini görmek istiyorum. Görmek istediğim bu!"

9ONUN DOĞUM GÜNÜ İÇİN SAKATLANIYOR
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ONUN DOĞUM GÜNÜ İÇİN 'SAKATLANIYOR'

Bu paylaşımın ardından Neymar'ın paylaşımını da kendi sayfasından paylaşan Rafaella, "Yapabilseydim yapardım" ifadelerini kullandı.

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Rafaella ve Neymar arasındaki bağ o kadar güçlü ki Brezilyalı yıldız kardeşinin doğum gününe gelen her maçı 'sakatlığı' sebebiyle kaçırıyor.

11BİRBİRLERİNİN YÜZLERİNİ DÖVME YAPTIRDILAR
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BİRBİRLERİNİN YÜZLERİNİ DÖVME YAPTIRDILAR

Neymar'ın sol kolunda İtalyanca'da kız kardeş anlamına gelen "Sorello", Rafaella'nın ise yine sol kolunda "Fratello" yani kardeş dövmeleri yer alıyor.

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Yıldız futbolcunun ayrıca bileğinde ve sağ kolunda Rafaella'nın yüzünün dövmesi bulunuyor.

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Rafaella'nın ise sağ kolunda Neymar'ın gözlerinin dövmesi var.

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